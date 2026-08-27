'तीन रिजेक्टेड, चौथे का नाम भी सेलेक्टेड...', केशव मौर्य ने अखिलेश पर क्या भविष्यवाणी कर दी?

उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग फतह करने के लिए सपा एक के बाद एक बड़ा दांव खेल रही है. बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं के लिए 'स्त्री सम्मान समृद्धि योजना' के तहत सालाना 40 हजार रुपये देने और छात्राओं को लैपटॉप बांटने का ऐलान किया.

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सपा द्वारा महिलाओं को साधने के लिए खेले गए इस 'महिला कार्ड' पर यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार हमला बोला है. केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसने के लिए 'सपा बहादुर' शब्द का इस्तेमाल किया है.

केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की तरह ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है और अब अगली बारी अखिलेश यादव की ही है.

अखिलेश यादव पर केशव मौर्य का हमला

योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव, राजद के लालटेन वाले तेजस्वी यादव, तृणमूल दीदी ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल, इन सबके चेहरे भले अलग-अलग हों, लेकिन इनकी ढपोरशंखी घोषणाओं और खोखली राजनीति का खालिस चरित्र एक ही है.

सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव, राजद के लालटेन श्री तेजस्वी यादव, तृणमूल दीदी सुश्री ममता बनर्जी और आप नेता श्री अरविंद केजरीवाल- इन सबके चेहरे अलग-अलग, लेकिन इनकी ढपोरशंखी घोषणाएं और खोखली राजनीति का खालिस चरित्र एक है। बिहार ने राजद, पश्चिम बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली ने आप… — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) August 27, 2026

केशव मौर्य ने कहा कि बिहार में आरजेडी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता नकार चुकी है. अब अगला नंबर सपा का है, जिसे 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से झटक देगी. उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए तंज कसा कि जनता उनके लोकलुभावने वादों में बिल्कुल नहीं आने वाली है.

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सपा के 'महिला कार्ड' पर केशव का तंज

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए लिखा कि सपा के मुंह से महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बात करना महज एक छलावा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 से 2017 के दौरान सपा सरकार में गुंडागर्दी, अपराध, माफियाराज और दंगाइयों को मिला संरक्षण देखा भी है और भोगा भी है. केशव मौर्य ने सपा के पसंदीदा नारे 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) पर तंज कसते हुए इसे 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी' करार दिया.

उन्होंने कहा कि यह साफ है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2027 से 2047 तक यूपी की सत्ता और उनके दिल्ली वाले गार्जियन कांग्रेस के जेन-जी नेता राहुल गांधी को 2049 तक देश की सत्ता मिलने वाली नहीं है; दोनों भविष्य के नाम पर फर्जी वादे बेच रहे हैं. सपा के पीडीए यानी 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी' की हकीकत यूपी की महिलाएं बेहतर तरीके से समझती हैं और वे सपा की चाल, जाल और झांसे में नहीं आएंगी.

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