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Rajasthani 56 Dhokla Bati Recipe: आटा-बेसन और दालों से घर पर बनाएं क्रिस्पी 56 ढोकला बाटी, खाते ही मुंह घुल जाएगा स्वाद!

राजस्थानी 56 ढोकला बाटी एक पारंपरिक और पौष्टिक डिश है, जिसे 56 तरह की दालों, अनाजों, मसालों और हरी सब्जियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट यह बाटी देसी घी, तीखी लहसुन की चटनी और पंचमेल दाल के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है. जानें इसे बनाने का आसान तरीका.

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बाटी में देसी घी डालने से स्वाद आता है. (PHOTO:AI)
बाटी में देसी घी डालने से स्वाद आता है. (PHOTO:AI)

Rajasthani 56 Dhokla Bati Recipe: गुजराती, बिहारी और महाराष्ट्रीयन के अलावा राजस्थानी डिशेज लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग राजस्थान के शाही खाने का स्वाद चखने आते हैं, दाल बाटी चूरमा वहां मोस्ट पॉपुलर है. मगर क्या आपने कभी 56 ढोकला बाटी खाई है. 

56 ढोकला बाटी राजस्थान की एक खास डिश है, जिसे कई तरह की दाल, अनाज, आटे, मसाले और हरी सब्जियों से तैयार किया जाता है. यह बाटी स्वाद में बेहद कुरकुरी और अंदर से नरम होती है, इसको घी, दही, चटनी या पंचमेल दाल के साथ परोसा जा सकता है. 

56 ढोकला बाटी बनाने के लिए क्या चाहिए?

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दालें: मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, मूंग मोगर और काली उड़द दाल
अनाज: चावल और दरदरा गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार और राजगरा का आटा
सूखे मसाले: जीरा, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और हींग
खुशबू वाली सामग्री: सूखी मेथी, सूखा पुदीना, लौंग पाउडर और तिल
सब्जियां और हर्ब्स: हरी मिर्च, अदरक-लहसुन, प्याज, पालक, हरी मटर, करी पत्ता और हरा धनिया

कैसे तैयार करें 56 ढोकला बाटी?

  1. सबसे पहले सभी दालों और चावल को अच्छी तरह धोकर करीबन 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. भीगने के बाद पानी निकालकर इन्हें बारीक पीसकर साइड में रख दीजिए.
  2. अब एक बड़े बर्तन में करीब डेढ़ कप दरदरा गेहूं का आटा लें. इसमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बेसन, सूजी, बाजरा, मक्का, रागी, चना आटा, ज्वार और राजगरा का आटा डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  3. इसके बाद इसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, सूखी मेथी, सूखा पुदीना, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और हींग डालें. स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा गुलाबी नमक, तिल, चीनी और पापड़ खार या बेकिंग सोडा भी मिलाया जा सकता है.
  4. इसके बाद इस मिक्सर में बारीक कटी हरी मिर्च, प्याज, पालक, पुदीना, करी पत्ता, हरी मटर, हरा धनिया और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें. इसमें करीब 2 बड़े चम्मच तेल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  5. अब इसमें पिसी हुई दाल का मिक्सर डालें. जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटे को छोटे हिस्सों में बांटकर गोल लोई बना लें और बीच में हल्का सा दबा दें.

ऐसे सेंकें कुरकुरी बाटी

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तैयार बाटियों को बाटी मेकर, ओवन, एयर फ्रायर या अप्पे पैन में स्लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएं. इन्हें तब तक सेंकें जब तक इनका बाहरी हिस्सा गोल्डन और कुरकुरा न हो जाए.

बाटी अच्छी तरह पक जाए तो आखिर में इसे हल्का सा तोड़कर ऊपर से देसी घी डालें. देसी घी डालने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है. 

इस तरीके से परोसें  56 ढोकला बाटी

गरमा-गरम 56 ढोकला बाटी को आप तीखी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, ताजा दही या पंचमेल दाल के साथ परोसा जाता है. इसे खाने के बाद आप दाल बाटी चूरमा खाना भूल जाएंगे, एक तो यह बहुत टेस्टी होती है और इसे खाने से शरीर को भरपूर पोषण भी मिलता है. 

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