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Harry Potter Teaser: नए हैरी पॉटर की हॉगवर्ट्स में एंट्री, शुरू हुआ जादुई सफर

HBO की नई हैरी पॉटर सीरीज का टीजर ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें नए कलाकारों के साथ हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया की झलक दिखाई गई है.

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Harry Potter Teaser trailer release (Photo: Screengrab)
Harry Potter Teaser trailer release (Photo: Screengrab)

HBO की मचअवेटेड सीरीज हैरी पॉटर के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. इसका टीजर ट्रेलर रिलीज हो गया है. पॉपुलर सीरीज में फैंटेसी की दुनिया की नई झलक दिखी है. करीब 2 मिनट 37 सेकंड के टीजर ट्रेलर में नए हैरी पॉटर का रोल डोमिनिक मैकलॉघलिन ने प्ले किया है. वो 11 साल के जादूगर के रोल में हैं. पहले इस कैरेक्टर को जाने माने एक्टर डेनियल रेडक्लिफ ने निभाया था. ट्रेलर टीजर में दर्शकों को फिर से हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में एंट्री मिलेगी. 

हॉगवर्ट्स में हैरी का सफर शुरू
इस बार ये मायावी दुनिया नए कलाकारों के साथ बनाई गई है. हैरी पॉटर, रॉन वीस्ली और हर्मियोनी ग्रेंजर के कैरेक्टर में नए एक्टर्स की कास्टिंग हुई है. कहानी में हैरी की जिंदगी बदलने वाली है. उसे मालूम पड़ता है कि वो आम बच्चा नहीं बल्कि जादुई ताकतों का जानने वाला जादूगर है. हैरी को हॉगवर्ट्स जाते हुए दिखाया गया है. वो रॉन और हर्मियोनी तीनो हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्ड्री में एडमिशन लेते हैं.  हैरी, रॉन और हर्मियोनी की दोस्ती, ग्रिफ्रिंडोर में उनकी एंट्री, क्विडिच का रोमांचक खेल और जादुई दुनिया की झलकियां देखने को मिलती हैं. 

हैरी पॉटर की पहली फिल्म से जुड़े कई सीन्स को दोहराया गया है. टीजर ट्रेलर में आपको कई सीन देखकर लगेगा कि ये पहले देखे हुए हैं. कुल मिलाकर कहें तो नई सीरीज पुरानी कहानी को नए कलाकारों और विजुअल ट्रीटमेंट के साथ दोबारा पेश करेगी. ये सीन्स फैंस को नोस्टाल्जिया देने का काम करते दिखे. 

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देखें टीजर ट्रेलर...

ट्रेलर टीजर की झलक देखने के बाद फैंस को शो रिलीज होने का इंतजार है. HBO की ये सीरीज अमेरिका में इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. वहीं इंडियन फैंस ये शो जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे. हैरी पॉटर HBO के इस साल रिलीज होने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स में शुमार है. 

ये सीरीज हैरी पॉटर की पहली बुक 'हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन' पर बेस्ड है. पहले सीजन में हैरी के हॉगवर्ट्स पहुंचने और वहां से शुरू हुई उसकी जर्नी को लेकर है. देखना होगा शो को नए किरदारों के साथ दर्शक कितना पसंद करेंगे. डेनियल रेडक्लिफ, एमा वॉटसन ने हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी को कल्ट बनाया है. अब पुरानी विरासत को नए कलाकार अपने कंधों पर कितनी मजबूती के साथ उठा पाएंगे, देखने वाली बात होगी. 
 

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