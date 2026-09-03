Harry Potter Trailer Review: नया हैरी पॉटर ट्रेलर रोमांच भी देता है और नॉस्टैल्जिया भी, आसान नहीं अपनाना

कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होतीं, वो बचपन की यादों का हिस्सा बन जाती हैं. ‘हैरी पॉटर’ भी ऐसी ही एक दुनिया है. इसलिए जब इतने साल बाद हॉगवर्ट्स के दरवाजे फिर खुलते हैं और हैरी, रॉन और हर्माइनी नए चेहरों के साथ सामने आते हैं, तो एक्साइटमेंट के साथ दिल में एक अजीब सी कसक भी होती है.

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HBO की नई ‘Harry Potter and the Philosopher's Stone’ सीरीज का पहला ऑफिशियल ट्रेलर इसी जादू और नॉस्टैल्जिया के बीच झूलता नजर आता है. ट्रेलर करीब 2 मिनट 37 सेकंड का है और पहली झलक में ही बता देता है कि इस बार कहानी को सिर्फ फिल्मों की यादों के सहारे नहीं, बल्कि जे.के. रोलिंग की किताबों के ज्यादा करीब ले जाने की कोशिश की गई है.

नया हैरी आया है... लेकिन क्या दिल उसे अपना पाएगा?

सबसे पहले बात करते हैं उस चेहरे की, जिसके कंधों पर पूरी जादुई दुनिया का भार है. डोमिनिक मैकलॉफलिन नए हैरी पॉटर बने हैं. उनके साथ अलास्टेयर स्टाउट रॉन वीस्ली और अरबेला स्टैंटन हर्माइनी ग्रेंजर के किरदार में नजर आती हैं.

ट्रेलर में तीनों की पहली मुलाकात से लेकर हॉगवर्ट्स में उनकी दोस्ती की शुरुआत तक की झलक मिलती है. नए कलाकारों में मासूमियत तो नजर आती है, लेकिन मुश्किल ये है कि दर्शकों के दिमाग में हैरी, रॉन और हर्माइनी की तस्वीर अभी भी डेनियल रैडक्लिफ, रूपर्ट ग्रिंट और एमा वॉटसन की है.

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यानी स्क्रीन पर नए बच्चे हैं, लेकिन दर्शक पुराने चेहरों को ढूंढ रहा है.

सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर के बाद यही मिली-जुली भावना देखने को मिली. कुछ फैन्स नए कलाकारों को देखकर उत्साहित हैं, तो कुछ के लिए रॉबी कॉल्ट्रेन के बिना हैग्रिड, मैगी स्मिथ के बिना मैक्गोनागल और पुराने कलाकारों के बिना हॉगवर्ट्स को स्वीकार करना आसान नहीं है.

लेकिन शायद यही इस सीरीज की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मौका दोनों है- पुराने फैन्स की यादों से मुकाबला करना और नई पीढ़ी के लिए अपनी पहचान बनाना.

ताजा हुईं पुरानी यादें

ट्रेलर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है हॉगवर्ट्स का ग्रेट हॉल और वो आइकॉनिक सॉर्टिंग सेरेमनी. प्रोफेसर मैक्गोनागल के रूप में जेनेट मैकटीर नए स्टूडेंट्स को इस जादुई परंपरा से रूबरू कराती हैं. फिर हैरी, रॉन और हर्माइनी की किस्मत उन्हें ग्रिफिंडोर तक ले जाती है.

सच कहें तो ये सीन देखते ही पुरानी फिल्मों की याद आना तय है. वही ग्रेट हॉल, वही जादुई माहौल, वही चार हाउस और वही बच्चे, लेकिन चेहरों की पूरी नई खेप. और यहीं से लगता है कि सीरीज पुरानी कहानी को नए अंदाज में दोबारा जीने वाली है.

इस बार किताब वाले हैरी पॉटर की ज्यादा झलक!

नई सीरीज की सबसे बड़ी खूबी शायद यही होने वाली है कि टीवी फॉर्मेट मेकर्स को कहानी के लिए ज्यादा समय देगा. ट्रेलर में हर्बोलॉजी और पोशन्स जैसी क्लासेज से लेकर हॉगवर्ट्स की रहस्यमयी दुनिया तक कई ऐसे पल दिखाई देते हैं, जिन्हें किताब पढ़ चुके फैन्स तुरंत पहचान लेंगे.

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हैरी का क्विडिच खेलना भी ट्रेलर में शानदार अंदाज में दिखाया गया है. यानी ग्रिफिंडोर का सीकर बनने की उसकी शुरुआत भी कहानी का हिस्सा रहेगी. और फिर आता है वो हिस्सा, जहां असली एडवेंचर शुरू होता है.

हैरी, रॉन और हर्माइनी का हॉगवर्ट्स के बाथरूम में माउंटेन ट्रोल से सामना, विशाल शतरंज की बिसात, इनविजिबिलिटी क्लोक और मिरर ऑफ एराइज्ड जैसे एलिमेंट्स ट्रेलर में दिखाई देते हैं. मेकर्स ने सिर्फ ‘हैरी स्कूल पहुंच गया’ वाली कहानी नहीं दिखाई, बल्कि पहली किताब के बड़े-बड़े पड़ावों को भी झलकियों में समेट दिया है.

डंबलडोर और स्नैप को देखकर बढ़ेगी एक्साइटमेंट

नए हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर्स भी कम दिलचस्प नहीं हैं. जॉन लिथगो प्रोफेसर डंबलडोर के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं पापा एस्सिएडू (Paapa Essiedu) प्रोफेसर सेवेरस स्नैप बने हैं. जेनेट मैकटीर प्रोफेसर मिनर्वा मैक्गोनागल के रोल में हैं. इसके अलावा निक फ्रॉस्ट हैग्रिड के रूप में नजर आएंगे.

इन किरदारों को ट्रेलर में देखकर साफ है कि सीरीज सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं रहने वाली. हॉगवर्ट्स के टीचर्स, उनकी पर्सनैलिटी और बच्चों के साथ उनके रिश्तों को भी ज्यादा स्पेस मिलने वाला है. और स्नैप को देखकर तो पुराने फैन्स के दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा- क्या नए स्नैप में भी वही रहस्यमयी ठंडापन और छुपा हुआ इमोशन देखने को मिलेगा?

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ड्रेको दिखा, लेकिन वोल्डेमॉर्ट अभी भी पर्दे के पीछे!

ट्रेलर में लॉक्स प्रैट का ड्रेको मालफॉय भी नजर आता है. लेकिन मेकर्स ने कहानी के सबसे बड़े खतरे को अभी पूरी तरह सामने नहीं आने दिया है. लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ट्रेलर में लगभग गायब हैं. माना जा रहा है कि पहले सीजन के अंत की ओर ही उनकी बड़ी मौजूदगी देखने को मिलेगी.

ये फैसला भी समझदारी भरा लगता है, क्योंकि फिलहाल मेकर्स दर्शकों को उस शुरुआती जादुई सफर में वापस ले जाना चाहते हैं, जहां असली रोमांच हॉगवर्ट्स की खोज और तीनों दोस्तों की दोस्ती से पैदा होता है.

ट्रेलर की सबसे बड़ी जीत- नॉस्टैल्जिया!

इस ट्रेलर को देखते हुए सबसे ज्यादा जो चीज महसूस होती है, वो है नॉस्टैल्जिया. हॉगवर्ट्स का ग्रेट हॉल, Sorting Ceremony, Quidditch, जादुई क्लासेज, ट्रोल, शतरंज और वो रहस्यमयी आईना... सबकुछ ऐसा है जैसे बचपन की कोई पुरानी किताब अचानक स्क्रीन से बाहर निकल आई हो. लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी लगातार परेशान करता है- क्या नई कास्ट पुराने जादू को दोहरा पाएगी?

क्योंकि मामला सिर्फ एक्टिंग का नहीं है. मामला इमोशनल अटैचमेंट का है. करोड़ों फैन्स के लिए डेनियल रैडक्लिफ ही हैरी हैं, एमा वॉटसन ही हर्माइनी हैं और रूपर्ट ग्रिंट ही रॉन हैं. इसलिए नई सीरीज को सिर्फ एक रीमेक नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखना ही बेहतर होगा.

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फैसला: पुराना जादू, नए चेहरे और किताब के ज्यादा करीब कहानी

पहले ट्रेलर के आधार पर ‘Harry Potter and the Philosopher's Stone’ सीरीज काफी ग्रैंड और सिनेमाई नजर आती है. विजुअल्स में हॉगवर्ट्स की चमक है, कहानी में बचपन वाला रोमांच है और नए कलाकारों में वो मासूमियत है, जिसकी इस दुनिया को जरूरत है.

सबसे बड़ा फायदा ये है कि आठ एपिसोड का पहला सीजन कहानी को सांस लेने की ज्यादा जगह देगा. यानी किताब के कई ऐसे हिस्से और किरदार जिन्हें फिल्म में काटना पड़ा था, उन्हें यहां विस्तार मिल सकता है.

हां, पुराने फैन्स के लिए नए चेहरों को स्वीकार करना सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा. लेकिन अगर दर्शक पुरानी फिल्मों से तुलना थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें, तो इस नए हॉगवर्ट्स में खोने की पूरी गुंजाइश है.

हॉगवर्ट्स के गेट फिर खुल चुके हैं... अब देखना ये है कि इस बार जादू दिल पर कितना असर करता है!

कब रिलीज होगी सीरीज?

‘हैरी पॉटर एंड द फिलोसॉफर्स स्टोन’ का पहला सीजन 25 दिसंबर 2026 को HBO Max पर प्रीमियर होगा. पहले सीजन में कुल 8 एपिसोड होंगे. दिलचस्प बात ये है कि पहला सीजन आने से पहले ही दूसरे सीजन को भी आधिकारिक तौर पर रिन्यू किया जा चुका है. दूसरा सीजन ‘हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स’ पर आधारित होगा और इसके 2027 में आने की उम्मीद है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे सीजन में डॉबी, रहस्यमयी डायरी और गिल्डरॉय लॉकहार्ट जैसे अहम किरदार और चीजें भी कहानी में दस्तक दे सकती हैं. यानी अगर पहले सीजन ने जादू चला दिया, तो हॉगवर्ट्स का ये सफर अभी लंबा चलने वाला है.

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