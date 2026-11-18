एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन इन दिनों जेम्स बॉन्ड की वजह से चर्चा में है. उनकी प्रोफेशनल लाइफ से हर कोई वाकिफ है और निजी जिंदगी से भी. उन्होंने कुछ समय तक ट्वाइलाइट फिल्म की अपनी कोस्टार क्रिस्टन स्टीवर्ट को डेट लेकिन लेकिन क्रिस्टन की बेवफाई ने दुनियाभर में हलचल मचा दी थी. चर्चा ऐसी हुई कि खुद डोनाल्ड ट्रंप भी खुद को रोक नहीं पाए और पांच दिनों के भीतर धड़ाधड़ 11 ट्वीट कर पैटिनसन को सलाह दे डाली.

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ये मामला 2012 का है. इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने रॉबर्ट और क्रिस्टन के रिश्ते को हिलाकर रख दिया. क्रिस्टन की बेवफाई की खबरें आईं, दोनों का रिश्ता विवादों में आया और तभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि रॉबर्ट पैटिनसन को बार-बार सार्वजनिक रूप से रिश्ते पर सलाह देने लगे.

इस दौरान ट्रंप ने एक-दो नहीं, बल्कि 11 ट्वीट किए. कभी उन्होंने रॉबर्ट को क्रिस्टन से दूर रहने को कहा. कभी उनके भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की और कभी उन्हें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता देखने का न्योता तक दे दिया. यह मामला आज फिर चर्चा में है क्योंकि पैटिनसन के जेम्स बॉन्ड बनने की खबर के साथ ट्रंप के वे पुराने ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

आखिर क्या था क्रिस्टन स्टीवर्ट का स्कैंडल?

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रॉबर्ट पैटिनसन और क्रिस्टन स्टीवर्ट की मुलाकात 'ट्वाइलाइट' फिल्म सीरीज के दौरान हुई थी. पर्दे पर दोनों ने एडवर्ड कलन और बेला स्वान का किरदार निभाया. फिल्म की लोकप्रियता के साथ ही दोनों की ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा का विषय बन गई. दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और हॉलीवुड के चर्चित कपल्स में शामिल हो गए लेकिन जुलाई 2012 में इस रिश्ते को बड़ा झटका लगा.

क्रिस्टन स्टीवर्ट की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें वह फिल्म 'स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन' के निर्देशक रूपर्ट सैंडर्स के साथ नजर आ रही थीं. ये तस्वीरें किसी मुलाकात की नहीं थीं. दोनों की नजदीकियों ने क्रिस्टन और रॉबर्ट के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए. सबसे अहम बात यह थी कि रूपर्ट सैंडर्स शादीशुदा थे और क्रिस्टन उस वक्त पैटिनसन के साथ रिश्ते में थीं. इस खुलासे के बाद हॉलीवुड में हंगामा मच गया.

क्रिस्टन ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और रॉबर्ट से माफी मांगी. उन्होंने अपने बयान में रॉबर्ट को अपना प्यार बताया और कहा कि उन्हें इस स्थिति से हुए दर्द का अफसोस है. रूपर्ट सैंडर्स ने भी अपनी पत्नी से माफी मांगी. उधर, पैटिनसन इस विवाद से इतने आहत हुए कि उन्होंने कुछ समय के लिए क्रिस्टन से दूरी बना ली. हालांकि, दोनों का रिश्ता तुरंत खत्म नहीं हुआ. कुछ वक्त बाद वे फिर साथ आए, लेकिन आखिरकार 2013 में उनका ब्रेकअप हो गया.

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ट्रंप ने क्यों शुरू कर दिया था रॉबर्ट को सलाह देना?

इस पूरे विवाद में सबसे अप्रत्याशित एंट्री डोनाल्ड ट्रंप की थी.अक्टूबर 2012 में ट्रंप अमेरिकी राजनीति के बड़े चेहरे बनने की राह पर नहीं थे. वह कारोबारी, रियलिटी टीवी स्टार और सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे लेकिन क्रिस्टन और रॉबर्ट के रिश्ते में उनकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी.

ट्रंप ने 17 अक्टूबर 2012 को ट्रंप ने पहला ट्वीट किया. इसमें उन्होंने सीधे रॉबर्ट को सलाह दी कि वह क्रिस्टन को दोबारा अपने जीवन में जगह न दें. उन्होंने लिखा, रॉबर्ट पैटिनसन को क्रिस्टन स्टीवर्ट को वापस नहीं अपनाना चाहिए. उसने उनके साथ कुत्ते जैसा धोखा किया है और वह फिर ऐसा करेगी. रॉबर्ट इससे कहीं बेहतर लड़की पा सकते हैं.

यहां से ट्रंप का ट्वीट करने का सिलसिला शुरू हुआ. अगले ही दिन यानी 18 अक्टूबर को उन्होंने फिर लिखा कि क्रिस्टन दोबारा धोखा देंगी, उन्हें इस बात का 100 फीसदी यकीन है. साथ में अपनी भविष्यवाणी पर भरोसा जताते हुए सवाल किया, 'क्या मैं कभी गलत होता हूं?'

ट्रंप ने 19 अक्टूबर को कहा कि इस रिश्ते पर चाहे जितनी चर्चा हो, अब कुछ नहीं बदल सकता. उनके मुताबिक, रॉबर्ट और क्रिस्टन का रिश्ता पहले जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि वह हमेशा के लिए टूट चुका है. उन्होंने 22 अक्टूबर को फिर रॉबर्ट के नाम ट्वीट कर कहा कि रॉबर्ट को क्रिस्टिन से रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए. उन्होंने लिखा कि कुछ साल बाद रॉबर्ट खुद उन्हें शुक्रिया कहेंगे.

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वह इसके बाद 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, फिर नवंबर में भी लगातार ट्वीट करते रहे. कुल मिलाकर ट्रंप ने अक्टूबर और नवंबर 2012 के दौरान इस कपल के रिश्ते पर 11 ट्वीट किए.

क्रिस्टन ने ट्रंप को बताया था बॉयफ्रेंड का दीवाना

ट्रंप के इन ट्वीट्स की चर्चा कई साल बाद भी खत्म नहीं हुई. जनवरी 2017 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब क्रिस्टन स्टीवर्ट ने एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि ट्रंप कुछ साल पहले उनसे बेहद नाराज थे और उनके प्रति उनका जुनून समझ से परे था.

इसके बाद फरवरी 2017 में क्रिस्टन को अमेरिकी शो 'सैटरडे नाइट लाइव' (SNL) होस्ट करने का मौका मिला. अपने ओपनिंग मोनोलॉग में उन्होंने ट्रंप के पुराने ट्वीट्स का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा था कि राष्ट्रपति ने 11 बार ट्वीट किया था. इसके बाद उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है कि ट्रंप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि उनके बॉयफ्रेंड से प्यार करते हैं.

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