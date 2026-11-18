हरियाणा के भिवानी के 23 वर्षीय युवा जिम्नास्ट का देश के लिए मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया. जिस उम्र में वह खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहा था, उसी उम्र में एक सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली. लेकिन मौत के बाद भी यह युवा असली चैंपियन बन गया. पीजीआईएमएस रोहतक में ब्रेन स्टेम डेड घोषित होने के बाद परिवार ने बड़ा फैसला लेते हुए उसके अंगदान की सहमति दी है. युवक के अंगदान से 8 लोगों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है. एक बेटे को खोने के गम के बीच परिवार ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा.

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दरअसल, भिवानी के इस 23 वर्षीय युवा अभिषेक का सपना जिम्नास्ट बनकर देश के लिए मेडल जीतने का था. इसके लिए वह लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन एक सड़क हादसे ने उसके सपनों पर विराम लगा दिया. भिवानी में 12 नवंबर को बाइक पर जा रहा था, इसी सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे पीजीआईएमएस रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया. डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन 14 नवंबर को चिकित्सकों की विशेष कमेटी ने निर्धारित मेडिकल जांच के बाद उसे ब्रेन स्टेम डेड घोषित कर दिया.

जवान बेटे की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. शुरुआत में परिवार गहरे सदमे में था और अंगदान को लेकर असमंजस में था. ऐसे मुश्किल समय में पीजीआईएमएस के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें अंगदान का महत्व समझाया. इसके बाद मंगलवार को परिवार ने हिम्मत दिखाते हुए अंगदान के लिए सहमति दे दी.

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मेडल तो नहीं जीता, लेकिन कई लोगों को दे गया नई जिंदगी

अभिषेक के तीन भाई बहन है. कई साल पहले मां की मौत होने के बाद उसके पिता ने मेहनत मजदूरी कर उन्हें पाला था. उसके पिता बहुत ही गरीब होने के कारण बेटे के लिए खेल के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे थे. इसी बीच अभिषेक खेल में मेडल लाने की सपने को पूरा करने के लिए मजदूरी भी करता था.

लेकिन उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाने से उसका खेल में मेडल लाने का सपना अधूरा रह गया. लेकिन ब्रेन डेड होने के बाद परिवार ने उसके अंग दान देकर आठ लोगों को नया जीवन दिया. अभिषेक मरने के बाद चैपिंयन बन गया. परिवार ने अभिषेक की दोनों आंखों के कॉर्निया, हृदय, फेफड़े, लिवर और दोनों किडनी दान करने का फैसला लिया है. इन अंगों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए SOTO हरियाणा, ROTO और NOTO की टीमें जुटी हुई हैं. इस फैसले से कई लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है.

पीजीआईएमएस के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने परिवार के इस फैसले को मानवता की मिसाल बताया. वहीं कुलसचिव डॉ. रूप सिंह और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुधीर अत्री ने भी परिजनों के साहस को नमन किया. डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेन स्टेम डेथ के बाद निर्धारित चिकित्सीय प्रोटोकॉल के तहत अंगदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है.

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