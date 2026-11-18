Sagarika Ghatge Dance Video: पूर्व क्रिकेटर जहीर खान की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे इन दिनों अपने भाई की शादी के जश्न में डूबी हुई हैं. जयपुर में उनके छोटे भाई शिवजीत घाटगे की शादी की रस्में धूमधाम से हुईं, जिसमें पूरा परिवार के साथ ही बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के सितारे भी मौजूद रहे. सभी ने जमकर मस्ती की. शादी से सागरिका की कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं. कभी वह भाई की आरती करती दिखीं, तो कभी दोस्तों संग पोज देती नजर आईं. अब भाई की संगीत नाइट से सागरिका का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ डांस फ्लोर पर जमकर ठुमके लगाती नजर आईं. सागरिका का यह बिंदास अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. इस दौरान उन्होंने आइवरी कलर का लहंगा पहना, जिस पर गोल्डन कढ़ाई की गई थी. इसमें उनका खूबसूरत लुक भी चर्चा में है.

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भाई के संगीत में सागरिका ने जमकर किया डांस

शादी का जश्न हो और डांस-मस्ती न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. सागरिका घाटगे भी भाई की संगीत नाइट को पूरी तरह एन्जॉय करती नजर आईं. सोशल मीडिया पर उनका एक डांस वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने दोस्तों और गर्ल्स गैंग के साथ डांस फ्लोर पर थिरकती दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस ' बिगड़े ज्यादा, सुधरे हुए कम, हम तोड़ेंगे हर कायदा...' गाने पर मस्ती भरे अंदाज में थिरकती नजर आ रही हैं.

एक्ट्रेस ने इस खास मौके का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी शेयर किया है. उनका यह मस्तीभरा अंदाज देखकर फैंस भी उनकी तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, वीडियो में बज रहा गाना कौन सा है और किस फिल्म का है ये कहना मुश्किल है.

आइवरी-गोल्डन लहंगे में सागरिका का शाही अंदाज

डांस के साथ-साथ सागरिका के लुक ने भी लोगों का ध्यान खींचा. भाई की संगीत नाइट के खास फंक्शन के लिए उन्होंने आइवरी और सिल्वर शेड का खूबसूरत लहंगा चुना. लहंगे पर गोल्डन धागों से कढ़ाई की गई है, जो इसे हैवी लुक दे रही है. इसके साथ ही उसमें क्रिस्टल्स भी लगे हैं. ये उनके पूरे लुक को रिच और रॉयल टच दे रही थी. सागरिका ने इसे स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया. उन्होंने लहंगे के साथ हैवी दुपट्टा कैरी किया, जिसे उन्होंने एक तरफ से पिन से अटैक किया हुआ था. इस आउटफिट में सागरिका बेहद ग्रेसफुल नजर आईं.

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जूलरी भी रही खास

सागरिका ने लुक को कंप्लीट करने के लिए गले में मोतिया वाला चोकर पहना. मैचिंग ईयररिंग्स और मांग टीका ने उनके लुक को और भी खास बना दिया. हेयर स्टाइल की बात करें तो सागरिका ने अपना सिग्नेचर हेयरस्टाइल रखते हुए बालों को बन में बांधा हुआ था. उनका यह ट्रेडिशनल अंदाज शाही शादी के माहौल के साथ खूब जंच रहा था.

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