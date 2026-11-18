सोना-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट का सिलसिला जारी है. बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर वायदा कारोबार की शुरुआत के दौरान ही दोनों कीमती धातुओं के दाम धड़ाम हो गए. न सिर्फ सोना-चांदी में निवेश करने वालों का गणित खराब हो गया है, बल्कि गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में पैसे लगाने वालों का भी खेल बिगड़ गया है.

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एक ओर चांदी की कीमत जनवरी 2026 के रिकॉर्ड हाई से करीब 2.56 लाख रुपये प्रति किलो से ज्यादा कम हो गई है. तो वहीं सोना का वायदा भाव भी क्रैश होकर 1.31 लाख रुपये के स्तर पर आ गया है. वहीं बात Gold-Silver ETF Crash की करें, तो इनमें महीनेभर में ही 20% तक की भारी गिरावट देखने को मिली है.

बुधवार को Gold-Silver क्रैश

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन एमसीएक्स पर कारोबार शुरू होते ही सोना-चांदी का भाव फिसल गया. 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली 1 किलो चांदी एक झटके में 6000 रुपये टूटकर 1.63 लाख रुपये के लेवल पर आ गई और इस गिरावट के बाद अब ये कीमती धातु अपने हाई से 2.56 लाख रुपये सस्ती हो गई है.

तो वहीं दूसरी ओर वायदा कारोबार में सोने की कीमत में भी तेज गिरावट देखने को मिली. 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाला सोना भी चांदी की चाल से चाल मिलाकर बिखरा. शुरुआती कारोबार में ही MCX Gold Rate 3000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूटकर 1.31 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया.

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रोज बिखर रहे गोल्ड-सिल्वर ETFs

Gold-Silver Price Crash के बीच इनके ईटीएफ में पैसे लगाने वालों को भी तगड़ा नुकसान हुआ है और ये रोज टूट रहे हैं. सबसे पहले बात करें सिल्वर ईटीएफ के बारे में, तो इनमें महीनेभर में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है.

ईटीएफ लेटेस्ट रेट (18 नवंबर) महीने भर में गिरावट Tata Silver ETF ₹15.92 21.53% Nippon Silver ETF ₹156.08 21.64% Groww Silver ETF ₹16.04 21.76% Kotak Silver ETF ₹15.85 21.92% Angel One Silver ETF ₹6.30 22.03% ICICI Pru Silver ETF ₹163.02 21.73% HDFC Silver ETF ₹156.10 21.89% Zerodha Silver ETF ₹16.50 21.70% SBI SILVER ETF ₹160.29 21.70% Mirae Asset Silver ETF ₹159.25 21.42%

अब गोल्ड ईटीएफ पर नजर डालें, तो ये भी सिल्वर ईटीएफ के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आए हैं. एक महीने में इनकी परफॉर्मेंस को देखें, इनमें भी 10% से ज्यादा की गिरावट इस दौरान आई है.

ईटीएफ लेटेस्ट रेट (18 नवंबर) महीने भर में गिरावट Tata Gold ETF ₹12.71 9.98% Nippon Gold ETF ₹107.75 10.19% Groww Gold ETF ₹12.75 10.13% ICICI Pru Gold ETF ₹111.67 10.42% Zerodha Gold ETF ₹20.52 10.22% SBI Gold ETF ₹111.13 10.12% HDFC Gold ETF ₹111.37 10.35% Kotak Gold ETF ₹108.78 10.44% Mirae Asset Gold ETF ₹127.13 9.91% Angel One Gold ETF ₹12.22 10.67%

क्या करें निवेशक, बेचें या होल्ड करें?

सोना-चांदी की कीमतें गिरने का असर सीधा गोल्ड और सिल्वर ETF पर पड़ा है. ऐसे में जिन निवेशकों ने ऊंचे भाव पर Gold-Silver ETF खरीदे हैं, उनके मन में सवाल है कि अब वे क्या करें, इन्हें बेच दें, होल्ड करें या और खरीदें? इस स्थिति में तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर निवेशक ने सिल्वर या गोल्‍ड ईटीएफ को लॉन्गटर्म के लिए खरीदा है, तो अपने टागरेट पर बने रहे और रिस्‍क लेने की क्षमता के आधार पर होल्‍ड करें. अगर आप नए खरीदार हैं तो भाव गिरने पर एकमुश्‍त निवेश ना करें, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके आप गोल्‍ड सिल्‍वर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं.

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(नोट- सोना या चांदी के ईटीएफ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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