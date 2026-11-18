अमेरिकी चिप कंपनी इनटेल ने छंटनी के एक और दौर में कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार कंपनी के वैश्विक आईटी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. हालांकि, कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों की संख्या और संबंधित टीमों की जानकारी नहीं दी है.

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यह छंटनी ऐसे समय हुई है, जब मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिप-बू टैन कंपनी के ढांचे में बदलाव की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं. इनटेल पिछले दो साल में कई दौर की छंटनी कर चुकी है. कंपनी कर्मचारियों की संख्या घटाने के साथ कई परियोजनाओं को भी सीमित कर रही है.

सोशल मीडिया पर कर्मचारियों ने दी जानकारी.

इस हफ्ते कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे इनटेल की ताजा छंटनी से प्रभावित हुए हैं. बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक, कंपनी ने यह साफ नहीं किया कि किन टीमों पर इसका असर पड़ा है.

इनटेल ने छंटनी पर क्या कहा.

इनटेल के एक प्रवक्ता ने बिजनेस इनसाइडर से कहा कि कंपनी ज्यादा केंद्रित और कुशल बनने की अपनी बड़ी योजना के तहत कर्मचारियों की संख्या का नियमित आकलन करती है. प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रक्रिया का मकसद कंपनी की प्राथमिकताओं और संसाधनों के बीच तालमेल बनाए रखना है.

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कंपनी में लंबे समय से जारी है बदलाव.

इनटेल में ताजा छंटनी लंबे समय से जारी ढांचागत बदलाव का हिस्सा है. चिप बनाने से जुड़ी दिक्कतों और एआई चिप बाजार में हिस्सेदारी घटने के बाद कंपनी अपने कारोबार को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसके तहत कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है और कई परियोजनाओं को सीमित किया जा रहा है.

बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक, कंपनी ने इस साल छोटे स्तर पर छंटनी के कई दौर चलाए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बदलावों का मकसद कंपनी का आकार कम करना और उसके कामकाज की क्षमता बेहतर बनाना है.

जुलाई 2026 में डेटा सेंटर ग्रुप में हुई थी छंटनी.

इनटेल की ताजा छंटनी से पहले भी पिछले दो साल में कर्मचारियों की संख्या कई बार घटाई गई है. जुलाई 2026 में कंपनी ने अपने डेटा सेंटर ग्रुप, यानी डीसीजी, में छंटनी के एक और दौर की पुष्टि की थी.

कंपनी ने तब कहा था कि कर्मचारियों की संख्या में बदलाव का मकसद उसे कारोबार की लंबी अवधि की प्राथमिकताओं के मुताबिक बनाना है. उस समय भी कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई थी.

जुलाई 2025 में बड़े स्तर पर नौकरियां घटाईं

इससे पहले जुलाई 2025 में इनटेल ने अमेरिका में 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की पुष्टि की थी. कर्मचारियों से जुड़े नए दस्तावेज सामने आने के बाद कंपनी ने अपने पहले के अनुमान में बदलाव किया था. प्रस्तावित छंटनी में ओरेगन और कैलिफोर्निया की बड़ी हिस्सेदारी थी.

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जुलाई 2025 में ही कंपनी ने करीब 24,000 नौकरियां घटाने और बड़ी परियोजनाओं को सीमित करने की योजना का भी ऐलान किया था. यह योजना उस समय सामने आई थी, जब लिप-बू टैन ने कंपनी के ढांचे में बदलाव की मुहिम तेज कर दी थी.

इनटेल की ताजा छंटनी भी कंपनी में जारी बदलाव का हिस्सा है. वैश्विक आईटी कर्मचारियों के प्रभावित होने की रिपोर्ट है, लेकिन कंपनी ने न तो प्रभावित लोगों की संख्या बताई है और न ही संबंधित टीमों की पहचान की है.

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