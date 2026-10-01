खाने के पैसे मांगे तो 20 लोगों के साथ पहुंचा ग्राहक, होटल मालिक को डंडे-कुर्सी से पीटा... पूरी वारदात CCTV में कैद

बिहार के दरभंगा में खाना खाने के बाद बकाया पैसे मांगना एक होटल मालिक को भारी पड़ गया. नगर थाना क्षेत्र में सर्वे दफ्तर के पास स्थित होटल में ग्राहक अपने साथ करीब 15-20 लोगों को लेकर पहुंचा और होटल मालिक सुमित झा के साथ जमकर मारपीट की. पूरी घटना होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि लाल कपड़े पहने सुमित झा होटल के अंदर मौजूद हैं. इसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में हॉकी स्टिक जैसे डंडे लेकर पहुंचता है और उन पर हमला कर देता है. सुमित बचाव की कोशिश करते हुए हमलावर से भिड़ते हैं, तभी उसके साथ आए कई लोग भी होटल के अंदर पहुंच जाते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं.

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इसके बाद कुछ लोग लाठी-डंडे से, कुछ लात-घूंसों से तो कुछ होटल की कुर्सी उठाकर सुमित की पिटाई करते नजर आते हैं. उस वक्त होटल में दो महिला स्टाफ भी मौजूद थीं. वे शोर मचाकर हमलावरों को रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन डर के माहौल में भीड़ होटल के अंदर से बाहर तक सुमित को पीटती रही. बाद में हमलावर वहां से निकल गए.

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3100 रुपये से ज्यादा के बिल को लेकर शुरू हुआ विवाद

हमले में घायल सुमित झा इलाज के लिए DMCH पहुंचे. उन्होंने बताया कि सिर और हाथ में गंभीर चोट लगी है और घाव पर कई टांके लगाए गए हैं. सुमित के मुताबिक, घटना 30 सितंबर की शाम करीब सात बजे हुई. उनका कहना है कि करीब चार दिन पहले लगभग आठ लोग उनके होटल में खाना खाने आए थे, लेकिन 3100 रुपये से ज्यादा का बिल चुकाए बिना चले गए.

सुमित ने बताया कि उस समय वह होटल में मौजूद नहीं थे और उन लोगों ने स्टाफ के साथ भी बदसलूकी की थी. भुगतान नहीं करने पर उन्होंने कहा था कि अकाउंट नंबर भेज दें, पैसे दे देंगे. इसके बाद उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. दूसरे नंबर से फोन करने पर भी कॉल नहीं उठाई गई. बाद में बात हुई तो लोगों ने कहा कि वे किसी दूसरे दिन आएंगे और तब खाने का पैसा चुका देंगे.

सुमित के मुताबिक, 30 सितंबर को करीब 20 लोग होटल पहुंचे. उनके हाथ में लोहे के डंडे और चाकू जैसे हथियार थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सभी नशे की हालत में थे और अचानक हमला कर दिया. सुमित का कहना है कि उनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि उन्होंने खाने के पैसे क्यों मांगे.

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पहले पेमेंट किया, फिर अचानक होटल में बोला हमला

सुमित ने बताया कि हमलावरों ने उस दिन होटल का पुराना भुगतान भी कर दिया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि होटल के स्टाफ से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न किया जाए. सुमित के मुताबिक, उन्होंने घटना का एक छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें कुछ लोग स्टाफ के साथ बदसलूकी करते दिखाई दे रहे थे. हालांकि, कुछ देर बाद उन्होंने वह वीडियो डिलीट कर दिया.

सुमित का आरोप है कि वीडियो हटाने के बावजूद शाम को अचानक लोग दोबारा पहुंचे और उन पर हमला कर दिया. CCTV फुटेज में मारपीट की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है. वीडियो में होटल के अंदर और बाहर सुमित के साथ कई लोगों के मारपीट करने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं.

हमले के बाद सुमित ने नगर थाना में लिखित शिकायत दी है. शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज भी देखा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है.

SDPO बोले- CCTV फुटेज के आधार पर होगी कार्रवाई

दरभंगा के सदर SDPO एस.के. सुमन ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने CCTV फुटेज देखा है, जिसमें दो पक्ष आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. एक पक्ष की ओर से नगर थाना में लिखित शिकायत दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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SDPO के मुताबिक, CCTV फुटेज और अन्य तथ्यों की जांच के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी देख रही है कि मारपीट की शुरुआत कैसे हुई और घटना में शामिल लोगों की क्या भूमिका रही. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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