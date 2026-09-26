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Avengers Endgame Encore Review: सात साल बाद फिर वही नॉस्टैल्जिया की वापसी, परफेक्ट 'सिनेमा' एक्सपीरियंस है MCU की मूवी

साल 2019 में मार्वल ने फैंस को एक तगड़े सिनेमा एक्सपीरियंस से रूबरू कराया था, जो अब वापस सात साल बाद थिएटर्स में लौट चुका है. एवेंजर्स एंडगेम एनकोर बीते दिन रिलीज हुई और ये फिल्म क्यों खास है, ये हर MCU फैन जानता है. तो क्या इतने समय बाद भी सिनेमाघरों में वही जादू चला?

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फिर 'असेंबल' हुए एवेंजर्स (Photo: Marvel Studios)
फिर 'असेंबल' हुए एवेंजर्स (Photo: Marvel Studios)
फिल्म:एवेंजर्स एंडगेम एनकोर
4.5/5
  • कलाकार : रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कार्लेट जोहानसन, मार्क रुफ्फालो
  • निर्देशक :जो-एंथनी रूसो

MCU की सबसे आइकॉनिक मूवी एवेंजर्स एंडगेम आज भी फैंस की यादों में ताजा है. इस फिल्म ने वो सिनेमा का एक्सपीरियंग दिलाया था, जो पिछले कई सालों में हॉलीवुड की किसी भी फिल्म से नहीं आया. साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने मार्वल की पूरी किस्मत पलट दी, क्योंकि इसके बाद उनकी कोई भी फिल्म ठीक से चल नहीं पाई. हालांकि अब एक लंबे अरसे बाद, MCU की डूम्सडे का इंतजार है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है. 

मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे से पहले अपनी सबसे सफल फिल्म एवेंजर्स एंडगेम को एक नए टाइटल के साथ वापस सिनेमाघरों में रिलीज किया. बीते दिन मैंने इसे देखा, क्योंकि फिल्म के अंत में करीब 4 मिनट के कुछ ऐसे सीन्स डाले गए जो सीधा डॉ.डूम की दुनिया से कनेक्ट हुए. मैंने इसे एक हाउसफुल शो में देखा, और यही सोचा कि आखिर क्यों जनता इसे देखने के लिए उतनी एक्साइटेड है जबकि सात साल पहले वो इसे देख ही चुके हैं. तो इसका सीधा जवाब RDJ यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं. वो डूम्सडे और एंडगेम की सबसे अहम कड़ी हैं. लेकिन कैसे? तो चलिए विस्तार से बात करते हैं. 

क्या हैं एंडगेम एनकोर?

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फिल्म की कहानी वही है, जो आपने साल 2019 में देखी थी. थैनोस अनंत मणि के इस्तेमाल से चुटकी बजाकर दुनिया की आधी आबादी खत्म कर देता है. एवेंजर्स परेशान हैं, और अब उन्हें किसी तरह से थैनोस को ढूंढकर उससे अनंत मणि वापस लेनी है ताकि सभी गायब हुए लोगों को वापस लाया जाए. मगर थैनोस उन मणियों को पहले ही नष्ट कर देता है. एवेंजर्स परेशान हैं, और तभी फिल्म में एंट मैन की एंट्री होती है जो उन्हें टाइम डकैती के बारे में बताता है. 

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एवेंजर्स इस आइडिया पर अमल करते हुए समय से पीछे जाते हैं जहां वो उन अनंत मणियों को थैनोस से पहले लेकर सबकुछ पहले जैसा करने की कोशिश करते हैं. लेकिन टाइम के साथ छेड़छाड़ उनपर भारी पड़ जाती है. एवेंजर्स अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, मगर तभी थैनोस उनके सामने एक बड़ा खतरा बनकर फिर से सामने आ जाता है. ऐसे में दोनों की सेनाओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है, और फिर आइरन मैन अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दे देता है, जो आज भी MCU फैंस को किसी तीर की तरह चुभती है. 

'एवेंजर्स एंडगेम एनकोर' सिर्फ री-रिलीज का एक टाइटल है, बाकी फिल्म की पूरी कहानी 2019 में आई पिक्चर वाली ही है. एनकोर का मकसद सिर्फ इसमें दिखाए गए चार क्रेडिट सीन्स हैं जो एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट होते हैं. अब उन क्रेडिट सीन्स में क्या होता है, ये आप खुद ही जानें तो बेहतर है. 

क्यों आज भी सबकी फेवरेट है 'एंडगेम'?

एवेंजर्स एंडगेम एनकोर को लेकर सभी जानते थे कि इसमें साल 2019 वाली एंडगेम से कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं होने वाला. लोग मात्र चार मिनट के क्रेडिट सीन के लिए एक 3 घंटे की मूवी देखने पहुंच रहे हैं. जिस थिएटर में मैं गया था, उसमें जेन-जी से लेकर जेन-अल्फा तक की पूरी जेनरेशन मौजूद थी. छोटे-छोटे बच्चे पिक्चर का हर सीन और डायलॉग अपने मुंह से दोहरा रहे थे. भले ही उन्होंने ये फिल्म ओटीटी पर 100 बार देखी हो, लेकिन आज भी एंडगेम उन्हें पहले जैसी ही एक्साइटमेंट दिलाती है. 

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इसका सिंपल जवाब है फिल्म में दिए गए सिनेमा मोमेंट्स. पिक्चर की शुरुआत हो या टाइम डकैती के दौरान एवेंजर्स का बैंटर या फिल्म का क्लाइमैक्स, पूरी फिल्म सिर्फ फैन सर्विस से भरपूर है. जिन लोगों ने शुरुआत से MCU को फॉलो किया है, उनके लिए एंडगेम एक इमोशनल रीयूनियन की तरह है, जहां सभी एवेंजर्स या कहें MCU सुपरहीरो एकसाथ मिलकर थैनोस की बैंड बजाते हैं.

खासतौर पर कैप्टन अमेरिका का 'एवेंजर्स असेंबल' और थॉर का हैमर मोमेंट आज भी रौंगटे खड़े कर देता है. थिएटर में लोग अभी भी उन सीन्स पर वीडियो बनाते हैं, और चियर कर रहे हैं. अंत में वो आइरन मैन बने टोनी स्टार्क को एक इमोशनल 'गुडबाय' भी कहते हैं, जो आज भी दिल को चीरकर रख देता है. कुल मिलाकर, एवेंजर्स एंडगेम एनकोर MCU फैंस को एक बार फिर अपने सुपरहीरो को सेलिब्रेट करने का मौका देती है. 

MCU की जान हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर

इस फिल्म से एक बात साबित होती है कि अगर RDJ यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर किसी भी MCU फिल्म में नहीं होंगे, तो उसका डाउनफॉल तय होगा. एंडगेम के बाद जितनी भी मार्वल की फिल्में आईं, उनके लिए जनता की एक्साइटमेंट ना के बराबर रही. लेकिन जैसे ही RDJ के डॉ.डूम बनकर वापस लौटने की अनाउंसमेंट हुई, मानो MCU में फिर से जान भर गई. डूम्सडे का इंतजार इस समय हर फैंस के लिए भारी होता जा रहा है. एंडगेम में उन्हें देखकर दिल को फिर सुकून मिला, और अब डॉ.डूम बनकर उनका आतंक देखने में मजा पक्का आने वाला है. अब इंतजार है तो बस 18 दिसंबर का, जिस दिन एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी. 

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