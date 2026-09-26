Best Places to Visit in Mussoorie: पहाड़ों की रानी मसूरी में बिताएं सुकून के पल, 2 दिन की ट्रिप में जरूर घूमें ये 7 खूबसूरत जगहें

Best Places to Visit in Mussoorie: अगर आप पहाड़ों के बीच सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो पहाड़ों की रानी मसूरी आपके लिए एक बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकती है. उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा यह खूबसूरत हिल स्टेशन अपने शांत माहौल, हरियाली और शानदार नजारों के लिए जाना जाता है. यहां आपको घूमने के लिए ऐसी कई जगहें मिल जाएंगी, जहां प्राकृतिक खूबसूरती के साथ-साथ पुरानी पहाड़ी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है. तो अगर आप भी मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी ट्रैवल लिस्ट में इन खूबसूरत जगहों को जरूर शामिल करें.

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लैंडोर (Landour)

मसूरी से कुछ दूरी पर बसा लैंडोर अपनी शांत वादियों, पुराने ब्रिटिश दौर के घरों और देवदार के पेड़ों के लिए जाना जाता है. यहां का शांत माहौल आपको शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून के पल बिताने का मौका देता है. लैंडोर की गलियों में घूमना और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों को देखना आपको पसंद आएगा.

लाल टिब्बा (Lal Tibba)

लाल टिब्बा मसूरी के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में से एक है. यहां से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो यह जगह आपके लिए खास हो सकती है.

सिस्टर बाजार (Sister's Bazaar)

लैंडोर के पास स्थित सिस्टर बाजार अपनी पुरानी पहाड़ी गलियों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां आपको छोटे कैफे और स्थानीय दुकानों के साथ पुरानी बस्ती का आकर्षण देखने को मिलेगा. मसूरी की भीड़ से थोड़ा दूर कुछ समय बिताने के लिए यह जगह अच्छी है.

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जॉर्ज एवरेस्ट (George Everest)

अगर आपको खुले आसमान, पहाड़ और शानदार व्यू पसंद हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का रुख कर सकते हैं. यहां से दून घाटी और हिमालयी पहाड़ियों के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं. सनसेट के समय यहां का माहौल और भी खूबसूरत नजर आता है.

माल रोड (Mall Road)

मसूरी की यात्रा माल रोड घूमे बिना अधूरी मानी जाती है. यहां आपको दुकानों, कैफे और खाने-पीने की कई जगहों के साथ पहाड़ी शहर की चहल-पहल देखने को मिलेगी. शाम के समय यहां घूमना और आसपास के नजारों का आनंद लेना अच्छा अनुभव हो सकता है.

लाइब्रेरी रोड (Library Road)

लाइब्रेरी रोड मसूरी के पुराने और लोकप्रिय इलाकों में से एक है. यहां से माल रोड की ओर आसानी से जाया जा सकता है. सड़क के आसपास आपको पुरानी इमारतें, दुकानें और स्थानीय बाजार देखने को मिलेंगे. मसूरी के लोकल माहौल को करीब से देखने के लिए यहां घूम सकते हैं.

कैमल्स बैक रोड (Camel's Back Road)

कैमल्स बैक रोड प्रकृति और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए अच्छी जगह है. यहां सड़क के आसपास पहाड़ों और घाटियों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. सुबह या शाम के समय यहां टहलना और सनसेट देखना आपको काफी पसंद आ सकता है.

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इन जगहों को आप आसानी से 2 दिन में घूम सकते हैं और मसूरी के सुहाने मौसम का आनंद ले सकते हैं. इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप कैंपटी फॉल्स, गन हिल और झरीपानी फॉल्स भी घूमने जा सकते हैं.

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