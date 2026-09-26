ऑटो में बैठे चाय पी रहे थे किन्नर, पुलिस ने हटने को कहा तो सड़क पर शुरू हो गया हंगामा... जमशेदपुर के गोलचक्कर की कहानी

जमशेदपुर का साकची गोलचक्कर... यहां सड़क पर गाड़ियां थीं. ट्रैफिक का दबाव था. इसी दौरान सड़क किनारे एक ऑटो में कुछ किन्नर बैठे थे और चाय पी रहे थे. फिर ट्रैफिक पुलिस की उनसे बातचीत हुई. बात कुछ ऐसी बिगड़ी कि देखते ही देखते सड़क पर हंगामा शुरू हो गया. मामला इतना बढ़ा कि कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया. लोगों की भीड़ जमा हो गई. आरोप-प्रत्यारोप के बीच धक्का-मुक्की की बात भी सामने आई.

और पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी की वर्दी तक फट गई. साकची गोलचक्कर पर जाम जैसी स्थिति बनने लगी. ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उनसे वहां से हटने को कहा. यहीं से विवाद शुरू हुआ. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. लेकिन बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी. कुछ ही देर में मामला गर्म हो गया और किन्नर समुदाय के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

यहां देखें Video

सड़क पर प्रदर्शन शुरू होते ही वहां से गुजर रहे वाहन भी प्रभावित होने लगे. देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई. हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और किन्नर समुदाय के लोगों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. इसी दौरान एक पुलिसकर्मी की वर्दी फटने का दावा किया गया है. हालांकि यह बात प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से सामने आई है. इसी तरह पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने की बात भी सामने आई, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हत्या के आरोपी उत्तम बाबा की ताजपोशी पर बवाल, नागपुर में किन्नरों का प्रदर्शन, पुलिस छावनी में बदला इलाका

विवाद बढ़ने के बाद सड़क पर प्रदर्शन होने लगा. इससे साकची गोलचक्कर के आसपास वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. जो सड़क कुछ देर पहले सामान्य तरीके से चल रही थी, वहां अचानक लोगों की भीड़ और प्रदर्शन की वजह से अफरातफरी जैसा माहौल बन गया. वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

मामले की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की. काफी देर तक चले विवाद के बाद स्थिति को शांत कराया गया और प्रदर्शन खत्म हुआ. इसके बाद सड़क को खाली कराया गया और यातायात को दोबारा व्यवस्थित किया गया.

इस पूरे मामले में किन्नर समुदाय की ओर से चांदनी किन्नर ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम चाय पी रहे थे. उसी दौरान एक पुलिसकर्मी आया और गाड़ी में डंडा मारा और कहा कि हटाओ यहां से. हमने कहा कि चाय पी रहे हैं, बस जा रहे हैं, हम पान लगवा रहे. इतने में मारपीट कर दी. वहीं पुलिस की ओर से घटना को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है. आखिर विवाद के दौरान किसने क्या किया और धक्का-मुक्की की शुरुआत कैसे हुई, इसकी पूरी तस्वीर संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयानों के बाद ही साफ होगी.

---- समाप्त ----