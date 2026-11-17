हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर इंडियन फैंस में अभी से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म की रिलीज में अभी करीब एक महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग ने अभी से बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है. फिल्म के लिए आधी रात और देर रात के शो भी शुरू कर दिए गए हैं. खास बात ये है कि इन शोज के टिकट तेजी से बिक रहे हैं.

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डायरेक्टर एंथनी और जो रूसो की ये फिल्म इंडिया में वर्ल्डवाइड रिलीज से एक दिन पहले यानी 17 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की एडवांस बुकिंग सोमवार रात से शुरू हुई थी. शुरुआत में कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में ही टिकटों की बिक्री शुरू की गई, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला है.

कुछ ही घंटों में बिके हजारों टिकट

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के ओपनिंग डे के लिए अब तक करीब 50 हजार टिकटों की बिक्री हो चुकी है. इन टिकटों से 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है. वहीं, बुक माय शो पर फिल्म के टिकटों की बिक्री 10 हजार प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हो रही है.

फिल्म को लेकर दर्शकों की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज से करीब एक महीने पहले ही सिनेमाघरों में आधी रात, देर रात और सुबह जल्दी के शो खोले जा रहे हैं. कुछ जगहों पर रात 12 बजे, सुबह 3 बजे और सुबह 6 बजे के शो रखे गए हैं.

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मुंबई-दिल्ली एनसीआर शहरों के बड़े-बड़े मल्टीप्लेक्स जैसे PVR-Cinepolis में भी इन शोज की बुकिंग शुरू हो चुकी है. फिलहाल ज्यादातर शो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में Infinity Vision 3D फॉर्मेट में रखे गए हैं.

हॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग का बन सकता है रिकॉर्ड

फिल्म की शुरुआती एडवांस बुकिंग को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बड़े अनुमान लगा रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा रफ्तार बनी रहती है तो फिल्म भारत में पहले दिन 90-100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर सकती है. ऐसा होता है तो यह भारत में किसी हॉलीवुड फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग बन सकती है.

फिलहाल भारत में हॉलीवुड फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड MCU की ही स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे के नाम है, जिसने 72.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं, इस साल भारतीय फिल्मों में धुरंधर 2 ने पहले दिन 76 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. ऐसे में एवेंजर्स डूम्सडे इन रिकॉर्ड्स को भी चुनौती दे सकती है.

रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर मचाएंगे धमाल

फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस इवांस, पेड्रो पास्कल, फ्लोरेंस प्यू और एंथनी मैकी जैसे कई बड़े हॉलीवुड सितारे भी फिल्म का हिस्सा हैं.

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फिलहाल फिल्म की एडवांस बुकिंग सिर्फ चुनिंदा सिनेमाघरों और शोज के लिए खुली है. देशभर में सभी भाषाओं और फॉर्मेट में बुकिंग शुरू होना अभी बाकी है. ऐसे में आने वाले दिनों में फिल्म की टिकट बिक्री और तेजी पकड़ सकती है. अब देखना होगा कि रिलीज से पहले शुरू हुआ ये क्रेज बॉक्स ऑफिस पर कितने बड़े रिकॉर्ड बनाता है.

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