'धुरंधर' से भी ज्यादा खतरनाक 'टॉक्सिक' ? UK की सेंसर बोर्ड ने दिया ये सर्टिफिकेट

गीतू मोहनदास की यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की टक्कर आदित्य धर की रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' से होने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से ऐसा नहीं हो पाया. अब यह फिल्म 26 अगस्त को रिलीज हो रही है. ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन (BBFC) ने UK के लिए इस फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है. इसे 'धुरंधर' फिल्मों के मुकाबले हिंसा और सेक्स के लिए ज्यादा रेटिंग मिली है.

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BBFC ने गलती से माना तमिल फिल्म

सेंसर बोर्ड की वेबसाइट पर BBFC ने गलती से 'टॉक्सिक' को कन्नड़ के बजाय तमिल भाषा की फिल्म समझा. फिल्म की कहानी के मुताबिक, 'इसमें गोवा का एक शक्तिशाली ड्रग कार्टेल लीडर दिखाया गया है, जो खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनता है.' यूके में फिल्म की कुल लंबाई 191 मिनट और 41 सेकंड (लगभग 3 घंटे 11 मिनट) तय की गई है.

हिंसा और सेक्स के मामले में मिली 5/5 की रेटिंग

BBFC ने 'टॉक्सिक' को बेहद सख्त एडल्ट रेटिंग दी है. फिल्म में दिखाए गए वायलेंस, सेक्स और भयानक चोटों के सीन्स के लिए इसे 5/5 की रेटिंग मिली है. इसके अलावा, खतरा और डर, अभद्र भाषा, ड्रग्स, यौन हिंसा और आत्महत्या/खुद को नुकसान पहुंचाने वाले सीन्स की कैटेगरी में भी इसे 4/5 की ऊंची रेटिंग दी गई है.

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खून-खराबा, टॉर्चर और स्ट्रिप क्लब के सीन्स

फिल्म में दिखाए गए कंटेंट का ब्योरा देते हुए सेंसर बोर्ड ने लिखा है कि फिल्म में जबरदस्त और क्रूर हिंसा शामिल है. इसमें अंधाधुंध गोलीबारी, चाकूबाजी, गला काटने, भारी हथियारों से हमला, टॉर्चर, फांसी, आगजनी और शरीर के अंगों को अलग करने जैसे खौफनाक सीन हैं, जिनमें काफी खून-खराबा दिखाई देता है. हिंसा के अलावा फिल्म में काफी बोल्ड और इंटीमेट सीन्स भी हैं, जिनमें स्ट्रिप क्लब के सीन शामिल हैं.

'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की तुलना में कितनी अलग?

गौरतलब है कि साल 2025 में रिलीज हुई 'धुरंधर' और इसी साल मार्च में आई 'धुरंधर 2' को भी हिंसा के मामले में 5/5 की रेटिंग मिली थी. हालांकि, अन्य कैटेगरी में 'टॉक्सिक' इनसे काफी आगे है. 'धुरंधर' को डरावनेपन, ड्रग्स और भाषा के लिए 4/5 जबकि सेक्सुअल कंटेंट के लिए केवल 2/5 और 3/5 रेटिंग मिली थी. वहीं 'धुरंधर 2' को भी सेक्स सीन्स के मामले में 3/5 रेटिंग ही दी गई थी. ऐसे में 'टॉक्सिक' का कंटेंट ज्यादा बोल्ड और डार्क माना जा रहा है.

भारी-भरकम स्टारकास्ट और तगड़ा बजट

'टॉक्सिक' एक पैन-इंडिया बड़े बजट की फिल्म है. फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी में की गई है. इसमें यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत लीड रोल में हैं. फिल्म अब 26 अगस्त रिलीज होगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इसे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं.

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