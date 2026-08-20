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यूट्यूब पर 'गंगनम स्टाइल' को मिले 6 बिलियन व्यू, सिंगर PSY ने इससे कितने पैसे कमाए?

15 जुलाई 2012 को रिलीज हुआ यह K-पॉप गाना 'गंगनम स्टाइल' अपने हॉर्स-राइडिंग डांस, आकर्षक कोरस और वायरल म्यूजिक वीडियो की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गया. अब ये फिल्म चर्चा में है.

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साउथ कोरियाई आर्टिस्ट PSY (Photo: Getty)
साउथ कोरियाई आर्टिस्ट PSY (Photo: Getty)

साल 2012 में आए साउथ कोरियाई आर्टिस्ट PSY के गाने 'गंगनम स्टाइल' ने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी. अपने अनोखे म्यूजिक वीडियो, सिग्नेचर हॉर्स-राइडिंग डांस और जबरदस्त कोरस की बदौलत यह K-पॉप गाना रातों-रात एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया था. इस गाने की दीवानगी ऐसी थी कि दुनिया भर में हजारों पैरोडी और डांस वीडियो बनाए गए. 'गंगनम स्टाइल' ने YouTube के इतिहास में भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया, जब यह प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन (100 करोड़) व्यूज का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला वीडियो बना.

15 जुलाई 2012 को रिलीज हुए इस गाने को 14 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है. YouTube पर यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाले म्यूजिक वीडियो में शामिल है और इसके व्यूज लगभग 6 बिलियन (600 करोड़) तक पहुंच चुके हैं. इतने विशाल ऑडियंस बेस को देखने के बाद अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इस एक अकेले वीडियो ने PSY और इसके राइट्स होल्डर्स के लिए कितनी मोटी कमाई की होगी?

AI चैटबॉट्स ने लगाया कमाई का बड़ा अंदाजा
हाल ही में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक यूजर ने Grok से इस वीडियो की YouTube कमाई का गणित बताने को कहा, तो AI चैटबॉट ने बताया कि सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है. हालांकि, उसने 2013 के Google के उस खुलासे का हवाला दिया जब 1.2 बिलियन व्यूज पर इस वीडियो ने विज्ञापनों से 8 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए थे. यानी भारतीय रुपये में 70 से 80 करोड़ रुपये.

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Grok ने मौजूदा 6.03 बिलियन व्यूज और प्रति 1,000 व्यूज पर 1 से 3 डॉलर की सामान्य म्यूजिक RPM (Revenue Per Mille) दरों के आधार पर अनुमान लगाया कि इतने सालों में राइट्स होल्डर्स ने सिर्फ विज्ञापनों से ही करोड़ों डॉलर (कम से कम) कमाए होंगे. इसके अलावा, लोगों द्वारा बनाई गई पैरोडी और कवर वीडियो से भी 'कंटेंट ID' के जरिए अलग से भारी कमाई हुई है. Meta AI ने भी इस पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि विज्ञापन दरों में अंतर के चलते सटीक आंकड़ा तय करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें गाने की डिजिटल डाउनलोडिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट और लाइसेंसिंग जैसी अन्य कमाइयां भी जुड़ी होती हैं.

ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री पर छोड़ा गहरा असर
'गंगनम स्टाइल' सिर्फ एक हिट गाना बनकर नहीं रहा, बल्कि इसने PSY को रातों-रात एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया. इस गाने ने उस दौर में यह साबित कर दिखाया कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और गैर-अंग्रेजी गाने भी दुनिया भर के मुख्यधारा के दर्शकों के दिलों पर राज कर सकते हैं.

Billboard को बदलना पड़ा अपना नियम
इस गाने की अभूतपूर्व सफलता ने म्यूजिक इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया. 'गंगनम स्टाइल' के YouTube व्यूज और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की दीवानगी को देखने के बाद ही मशहूर 'Billboard' ने अपने आधिकारिक चार्ट्स तैयार करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया. उन्होंने गानों की लोकप्रियता मापने के लिए स्ट्रीमिंग और YouTube डेटा को भी अपने चार्ट सिस्टम में शामिल करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत इसी K-पॉप गाने से हुई थी.

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