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यूपी-बिहार के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया... मैदान से पहाड़ तक मूसलाधार बारिश, आंधी-बिजली का अलर्ट

कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके प्रभाव और मॉनसून ट्रफ की सक्रिय स्थिति के कारण 20 अगस्त को उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने तेज बारिश, आंधी और तेज हवाओं की आशंका वाले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

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मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया. (File Photo: PTI)
मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया. (File Photo: PTI)

देश के कई हिस्सों में गुरुवार (20 अगस्त) को मॉनसून सक्रिय रहने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर झारखंड और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बिहार और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश का प्रमुख कारण है.

यह सिस्टम 19 अगस्त को सुबह 11:30 बजे डिप्रेशन से कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया. इसके अगले 24 घंटों में दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश से गुजरते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने का अनुमान है. इसके साथ ही मॉनसून ट्रफ फिरोजपुर, करनाल और हरदोई से होते हुए कम दबाव वाले क्षेत्र तक और फिर दीघा से पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. इन दोनों वेदर सिस्टम के असर से उत्तर और मध्य भारत में बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

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उत्तर प्रदेश मौजूदा मौसम सिस्टम से प्रभावित प्रमुख राज्यों में शामिल है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 और 22 अगस्त को अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त और फिर 21-22 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है. दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 20 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश की भी आशंका है. इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती है.

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पूर्वी मध्य प्रदेश में 25 अगस्त तक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 20 से 23 अगस्त के बीच बारिश का दौर बना रह सकता है. छत्तीसगढ़ में भी 20 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली-NCR में छाए बादल, बारिश संभव

दिल्ली-NCR में 20 अगस्त को बारिश का दायरा दूसरे प्रभावित राज्यों की तुलना में सीमित रह सकता है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

उत्तराखंड-हिमाचल में भी मौसम बिगड़ेगा

उत्तराखंड के कई जिलों में 20 अगस्त को भारी बारिश और गरज के साथ बौछारों की चेतावनी है. नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती है. देहरादून में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश में भी 20 अगस्त को बारिश और आंधी-गरज की स्थिति बन सकती है. मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, हमीरपुर और कांगड़ा में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश होने की संभावना है. मनाली में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

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जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी बारिश

जम्मू-कश्मीर के बारामूला, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, शोपियां, पुंछ, रामबन और बांदीपोरा में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारों का अलर्ट है. यहां भी 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती है. पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है. वहीं, कोंकण और गोवा में 25 अगस्त तक व्यापक बारिश का दौर जारी रह सकता है. तटीय कर्नाटक में भी व्यापक और भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

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