सीएम विजय से अमित शाह की हुई मुलाकात, चेन्नई में आज बड़ी बैठक

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे अमित शाह का सीएम विजय ने स्वागत किया. इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सीए विजय के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर दी.

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दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की मेजाबनी तमिलनाडु कर रहा है. यह बैठक कोवलम, चेंगलपट्टू में होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए अमित शाह बुधवार रात चेन्नई पहुंचे थे. मुख्यमंत्री विजय ने केंद्रीय गृहमंत्री का फूलों से स्वागत किया.

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दक्षिण भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक हिस्सा लेंगे.

सीएम विजय से अमित शाह की मुलाकात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सीएम विजय के साथ मुलाकात की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया के एक्स पर साझा किया है. अमित शाह ने लिखा कोवलम, चेंगलपट्टू में होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं मीटिंग से पहले चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से मुलाकात की.

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Met Chief Minister of Tamil Nadu Thiru C. Joseph Vijay in Chennai, ahead of the 31st Meeting of the Southern Zonal Council, to be held tomorrow in Kovalam, Chengalpattu.



செங்கல்பட்டு, கோவளத்தில் நாளை நடைபெறவிருக்கும் தெற்கு மண்டல கவுன்சிலின் 31வது கூட்டத்திற்கு முன்னதாக, தமிழக… pic.twitter.com/VumDaLR7Bz — Amit Shah (@AmitShah) August 19, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री गुरुवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम को वहां स्थित शोर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. बैठक में राज्यों के बीच लंबित विवादों, जल बंटवारे, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े मुद्दों के साथ राष्ट्रीय महत्व के कई विषयों पर चर्चा होगी. कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और केरल के बीच नदी जल बंटवारे के विवाद भी बैठक में उठ सकते हैं.



दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन-कौन राज्य शामिल

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप शामिल होंगे. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हैंय

बैठक में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में दो या दो से ज्यादा राज्यों या केंद्र और राज्यों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम उपलब्ध कराती हैं और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का मंच प्रदान करती हैं. इस बैठक में तमिलनाडु और कर्नाटक के लंबित मुद्दों पर और विवादों पर चर्चा हो सकती हैय

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