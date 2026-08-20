Parivartan Yog 2026: अलर्ट हो चुका है गुरु बुध का परिवर्तन योग! 31 अक्टूबर तक 4 राशियां रहेंगी मालामाल

Parivartan Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, वृद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का कारक माना गया है. द्रिक पंचांग के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति ने आज अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है. वहीं, अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुद्धि, व्यापार और संचार के देवता बुध हैं. क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं इसलिए अश्लेषा नक्षत्र में गुरु और बुध के एक साथ होने से परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है. जब ज्ञान के कारक गुरुदेव, बुद्धि और व्यापार के स्वामी बुध के नक्षत्र अश्लेषा में प्रवेश करते हैं, तो इसका बेहद शुभ और सकारात्मक प्रभाव कई राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है.

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गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष रूप से व्यापार, नौकरी, बौद्धिक क्षमता और आर्थिक स्थिति में जबरदस्त प्रगति लेकर आता है. आइए जानते हैं कि गुरु के अश्लेषा नक्षत्र में आने से किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. आय के नए स्रोत खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता, पदोन्नति या मनचाहा इंक्रीमेंट मिल सकता है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए बुध के नक्षत्र में गुरु का आना भाग्य में वृद्धि लेकर आएगा. जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नए सौदे और बड़ा मुनाफा हासिल हो सकता है. आपकी बौद्धिक क्षमता और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे समाज और परिवार में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

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मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं, इसलिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में जाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार प्राप्त होगा.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर मानसिक शांति और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा. नया मकान, वाहन या भूमि खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं, जिससे गुरु का यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. पहले किए गए निवेश का बेहतरीन रिटर्न मिलेगा. आर्थिक तंगी दूर होगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.

शुभ फलों में वृद्धि के उपाय

विष्णु सहस्रनाम का पाठ

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

केसर का तिलक

माथे पर प्रतिदिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं.

दान-पुण्य

गुरुवार को चने की दाल, पीले वस्त्र या हल्दी का दान जरूरतमंदों को करें.

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