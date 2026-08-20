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How To Reuse Empty Perfume Bottles: खाली परफ्यूम की बोतलें फेंकने की गलती न करें! इन 5 तरीकों से घर को दें 5-Star लुक; है बहुत आसान

How To Reuse Empty Perfume Bottles: अगर आप भी परफ्यूम खत्म होने के बाद उसकी खूबसूरत शीशी फेंक देते हैं, तो अगली बार ऐसा करने से पहले ठहरिए! थोड़ी सी क्रिएटिविटी से खाली परफ्यूम बोतल को फ्लावर वास, कैंडल होल्डर और रीड डिफ्यूजर जैसी कई काम की चीजों में बदला जा सकता है. इससे घर के काम भी आसान होते हैं और वो सुंदर भी लगता है.

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परफ्यूम की खाली बोतलों में आप कई तरह के पौधे लगा सकते हैं. (Photo: ITG)
परफ्यूम की खाली बोतलों में आप कई तरह के पौधे लगा सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Reuse Empty Perfume Bottles: शायद ही कोई हो जिसे परफ्यूम लगाना पसंद ना होता हो. क्या आप परफ्यूम खरीदते हैं? अगर हां, तो एक आपसे एक सवाल करना है कि आप परफ्यूम खत्म होने के बाद उसकी खाली बोतल का क्या करते हैं? अगर आपका जवाब ये है कि आप उन्हें फेंक देते हैं तो आप अकेले नहीं हैं. परफ्यूम खत्म होने के बाद लोग अक्सर उसकी खूबसूरत बोतल को बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर किसी कोने में रखकर भूल जाते हैं. लेकिन अगर बोतल का डिजाइन अच्छा है, तो उसे कूड़े में डालने की जरूरत नहीं है.

जी हां, थोड़ी सी क्रिएटिविटी से यही खाली बोतल घर की डेकोरेशन से लेकर पौधे उगाने तक कई काम आ सकती है. खास बात ये है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान या मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपके घर में भी खाली परफ्यूम की बोतलें जमा हो रही हैं, तो अगली बार उन्हें फेंकने के बजाय ये 5 तरीके जरूर आजमाएं. 

1. छोटी बोतल को बना दें खूबसूरत फूलदान: छोटी और सुंदर परफ्यूम की बोतल को आप मिनी फूलदान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें एक-दो छोटे फूल या छोटे फूलों का गुच्छा लगाकर इसे बेडरूम, डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल पर रखा जा सकता है.

अगर आपके पास ऐसी कई बोतलें हैं, तो उनमें अलग-अलग फूल लगाकर एक साथ रख सकते हैं. इससे टेबल का लुक काफी खूबसूरत और एलिगेंट नजर आएगा.

2. पुरानी मोमबत्ती से बना सकते हैं नई कैंडल: अगर घर में बहुत सारी पुरानी मोमबत्तियों के बचे हुए टुकड़े पड़े हैं, तो उन्हें फेंकने की बजाय पिघलाकर खाली परफ्यूम की बोतल में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए नई विक और अपनी पसंद की खुशबू वाला एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है.

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इस तरह पुरानी मोमबत्ती और खाली परफ्यूम बोतल, दोनों को नया इस्तेमाल मिल जाएगा. हालांकि कांच की बोतल में मोमबत्ती बनाते समय ये जरूर ध्यान रखें कि बोतल गर्म चीज से चटके नहीं और उसे जलाते समय सावधानी बरतें.

3. पौधे की कटिंग उगाने के लिए करें इस्तेमाल: पौधों की कटिंग को पानी में उगाने के लिए आमतौर पर लोग कांच के जार या गिलास इस्तेमाल करते हैं. लेकिन खूबसूरत परफ्यूम की बोतल इस काम को और स्टाइलिश बना सकती है.

किसी भी इंडोर प्लांट जैसे मनी प्लांट की एक हेल्दी बेल काटें और उसके निचले हिस्से की पत्तियां हटा दें. अब बोतल में साफ पानी भरकर कटिंग को उसमें रख दें. कुछ समय बाद जड़ें निकलने लगें तो इसे आगे गमले में लगाया जा सकता है.

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4. पौधों के लिए बनाएं छोटा वॉटर मिस्टर: घर के कुछ पौधों को नमी की जरूरत होती है. ऐसे में खाली परफ्यूम बोतल को वॉटर मिस्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते उसका स्प्रे पंप सही से काम कर रहा हो और उसे अच्छी तरह साफ किया गया हो.

बोतल में साफ पानी भरें और जरूरत के हिसाब से पौधों पर हल्का-हल्का छिड़कें. खासकर ऐसे पौधों के लिए ये तरीका अच्छा हो सकता है जिन्हें एक्स्ट्रा नमी पसंद होती है.

5. घर को महकाने के लिए बनाएं DIY डिफ्यूजर: खाली परफ्यूम बोतल को आप घर के लिए खूबसूरत रीड डिफ्यूजर में भी बदल सकते हैं. इसके लिए बोतल में स्वीट आल्मंड या ग्रेपसीड ऑयल भरकर उसमें एसेंशियल ऑयल मिलाया जाता है. इसके बाद रीड स्टिक या बांस की पतली सींकें डाल दें. धीरे-धीरे खुशबू कमरे में फैलने लगेगी और आपकी पुरानी परफ्यूम बोतल भी एक स्टाइलिश होम डेकोर पीस की तरह नजर आएगी.  

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