scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टाइगर श्रॉफ केस में नया अपडेट! गोली लगने के बाद ICU में ऑटो ड्राइवर, अब कैसी है हालत?

टाइगर श्रॉफ पर हमले के दौरान घायल हुए ऑटो ड्राइवर उमेश चौहान की हालत स्थिर है. KEM अस्पताल में ICU में उनका इलाज चल रहा है. वहीं एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि एक्टर पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

Advertisement
X
गोली लगने से घायल ऑटो ड्राइवर ICU में (Photo: Screengrabs)
गोली लगने से घायल ऑटो ड्राइवर ICU में (Photo: Screengrabs)

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के दौरान घायल हुए ऑटो रिक्शा ड्राइवर उमेश चौहान की सेहत को लेकर नया अपडेट सामने आया है. उमेश फिलहाल मुंबई के KEM अस्पताल में भर्ती हैं. राहत की बात ये है कि उनकी चोट का असर दिल और फेफड़ों पर नहीं पड़ा है और सुबह 10 बजे तक उनकी हालत स्थिर बताई गई है.

कूपर अस्पताल से KEM तक पहुंचा मामला

जानकारी के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 को गोली लगने के बाद उमेश चौहान को सबसे पहले जुहू के कूपर अस्पताल ले जाया गया था. वहां शुरुआती इलाज और हालत स्थिर करने के बाद उन्हें 19 अक्टूबर की आधी रात के आसपास KEM अस्पताल शिफ्ट किया गया, ताकि उनकी आगे की जांच और विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज हो सके.

सम्बंधित ख़बरें

Tiger Home Security
टाइगर पर फायरिंग के बाद एक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ी
Tiger shroff aicwa
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद मुंबई से कोटा कैसे भागे हमलावर? पुलिस ने बताई एक-एक डिटेल
Tiger Shroff firing case: Three suspects arrested in Kota by police.
'पकड़े गए आरोपियों में...', टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में कोटा की SP का बयान
CCTV: कोटा स्टेशन पर पुलिस की गिरफ्त में दिखे टाइगर श्रॉफ के शूटर, देखें
Tiger Shroff narrowly escapes firing attack, three shooters detained in Kota.
टाइगर श्रॉफ पर अंधाधुंध गोलीबारी, कोटा में पकड़े गए तीनों शूटर

फिलहाल उमेश को KEM अस्पताल की इमरजेंसी ICU में रखा गया है. जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, जबकि कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी की टीम भी उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर होने के चलते फिलहाल बिना सर्जरी के निगरानी के साथ इलाज किया जा रहा है. आगे की जांच और स्कैन की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि उन्हें किस तरह के इलाज की जरूरत पड़ेगी.

Advertisement

फिलहाल राहत, लेकिन आगे की जांच अहम

उमेश की हालत स्थिर होना राहत की बात है, लेकिन डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं. आगे का इलाज जांच के नतीजों और उनकी सेहत में होने वाले बदलाव पर निर्भर करेगा.अस्पताल की ओर से आगे की मेडिकल जानकारी अधिकृत जनसंपर्क माध्यम से जारी की जाएगी.

बीते दिन ही टाइगर की कार पर चली गोली और अटैक के बीच घायल हुए ऑटो ड्राइवर का वीडियो सामने आया था. जहां वो अपने सीने पर हाथ रखे हैरान परेशान अस्पताल की ओर जाते दिखाई दिए थे. 

मालूम हो कि, टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. वारदात को अंजाम देने के आरोपियों को राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार किया गया है. कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में राजस्थान की AGTF और कोटा शहर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा. बताया जा रहा है कि आरोपी दिल्ली पहुंचने के बाद हरियाणा में छिपने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उनका प्लान फेल कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    टाइगर श्रॉफ केस में नया अपडेट! गोली लगने के बाद ICU में ऑटो ड्राइवर, अब कैसी है हालत? |
    अब AI से बन रही बंदूक! एक कमांड पर तैयार हुआ हथियार, जानें कितना खतरनाक है यह नया प्रयोग |
    खुले नाले में गिरी नशेड़ी अमेरिकी महिला... बचाने आए युवकों पर ही भड़की, अंग्रेजी में अपशब्द बोलते हुए करने लगी बदतमीजी, एंबेसी के हवाले |
    Aloo Shimla Mirch Sabzi Recipe: उबले आलू डालकर बनाएं शिमला मिर्च की सूखी सब्जी, रोटी-पराठे के साथ लगेगी टेस्टी, शेफ रणवीर ने बताई रेसिपी |
    राहुल गांधी पहुंचे गोवा, कांग्रेस को बताया संव‍िधान का रक्षक, पीएम मोदी पर साधा निशाना |
    बढ़ेगी कस्टडी या मिलेगी रिहाई? सौरव दास और आशुतोष रांका पर फैसला सुरक्षित |
    Shardiya Navratri 2026: मुर्गे पर दुर्गा की विदाई, जानें देवी के इस वाहन को क्यों मानते हैं अशुभ |
    टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद मुंबई से कोटा कैसे भागे हमलावर? पुलिस ने बताई एक-एक डिटेल |
    असम: दुर्गा पूजा पंडाल से लौट रहे युवकों की कार ट्रक से टकराई, 3 की मौत |
    मोकामा विधायक अनंत सिंह की बढ़ी मुश्किलें! बिहार के दो थानों में तीन नए केस दर्ज
    Advertisement