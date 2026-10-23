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ग्रेनेड हमले से मारने की धमकी, मुंबई की मेयर को धमकी भरा मेल... अमिताभ से दिलजीत दोसांझ तक निशाने पर

मुंबई के एक अमेरिकन स्कूल को धमकी भरा मेल आया है. इस मेल में अमिताभ बच्चन और कई अन्य सेलिब्रिटीज के नाम शामिल है. पुलिस मेल भेजने वाले की तलाश कर रही है.

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मुंबई में धमकी भरा मेल (Photo: Screengrab)
मुंबई में धमकी भरा मेल (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि मायानगरी मुंबई में एक नए विवाद और धमकी ने पुलिस से लेकर आम लोगों तक की नींद उड़ा दी है. इस बार निशाना किसी सीधे सितारे का घर नहीं, बल्कि मुंबई के एक प्रतिष्ठित अमेरिकन स्कूल बना है, जिसे एक खौफनाक धमकी भरा ईमेल मिला है.

इस ईमेल की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें महानायक अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ समेत कई अन्य प्रमुख हस्तियों के नामों का सीधा उल्लेख किया गया है. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अमिताभ बच्चन को सीधे तौर पर कोई धमकी भरा मेल नहीं मिला है, बल्कि स्कूल को भेजे गए मेल में ही उनके और अन्य सेलिब्रिटीज के नामों का जिक्र किया गया है.

स्कूल को मिला धमकी भरा ईमेल 
अमेरिकन स्कूल को मिले इस धमकी भरे ईमेल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. सूत्रों और शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस मेल में पंजाब से जुड़े किसी संवेदनशील मुद्दे का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है. मेल में जिस तरह की भाषा और संदर्भों का इस्तेमाल हुआ है, उसने सुरक्षा तंत्र को और अधिक सतर्क कर दिया है.

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धमकी भरा संदेश मिलने के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन ने बिना किसी देरी के मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की साइबर सेल और स्थानीय बीकेसी थाना पुलिस ने तुरंत मिलकर जांच का जिम्मा संभाल लिया है. पुलिस की एक विशेष टीम मेल के आईपी एड्रेस (IP Address) और सर्वर की लोकेशन को ट्रैक करने में जुटी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह ईमेल देश के भीतर से भेजा गया है या फिर इसके तार विदेशों से जुड़े हैं. 

बीएमसी को भी आया धमकी भरा मेल
इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुंबई महानगर पालिका (BMC) को भी एक इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है. हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि शहर में डर और दहशत का माहौल पैदा करने के इरादे से यह फर्जी मेल (Hoax Mail) भेजा गया हो सकता है, लेकिन पुलिस किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.

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