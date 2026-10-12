Suryaa First Look: बढ़ी दाढ़ी-चेहरे पर रौब, सनी देओल का इंटेंस लुक, 'सूर्या' की दिखी दमदार झलक

बंटवारा 1947 के बाद एक बार फिर सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने को तैयार हैं. उनकी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस हुई है. सनी ने सोमवार को इंस्टा पर अपनी नई फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील किया है. इसमें एक्टर का धांसू अवतार देखने को मिलता है. मूवी का नाम है- सूर्या: अंत से आरंभ तक.

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सनी की नई फिल्म का ऐलान

वीडियो में सनी का इंटेंस लुक दिखता है. वो सिगरेट पीते दिखे हैं. बढ़ी हुई दाढ़ी और चेहरे पर रौब उनके लुक को किलर बनाता है. उनकी लार्जर दैन लाइफ पर्सनैलिटी दिखी है. वीडियो में बताया गया है कि उनका किरदार अतीत और वर्तमान में उलझा हुआ है. जो सच की खोज में है. फिल्म के बारे में मेकर्स ने और डिटेल शेयर नहीं की है. फैंस सनी के धांसू लुक को देखकर इंप्रेस्ड हैं. यूजर्स का कहना है ये मूवी पावरफुल होगी. किसी ने कहा- सनी इंटरनेशनल हीरो हैं. लोगों से फिल्म की रिलीज का और इंतजार नहीं हो रहा है.

फिल्म 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी. इसका डायरेक्शन एम. पद्मकुमार कर रहे हैं. कमल मुकुट इस फिल्म को प्रस्तुत कर रहे हैं. मूवी में रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल भी अहम रोल में दिखेंगे. सनी को गदर 2 के बाद शानदार कमबैक मिला था. लेकिन इसके बाद आई उनकी फिल्में खास कमाल नहीं दिखा पाईं. राजकुमार संतोषी की पीरियड ड्रामा बंटवारा 1947 को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. क्रिटिक्स ने फिल्म को पसंद किया. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मूवी ज्यादा नहीं कमा पाई. इसमें सनी ने सिकंदर मिर्जा का रोल प्ले किया था.

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सबसे खास बात ये है कि नवंबर में उनकी एक और बड़ी फिल्म आ रही है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण भी इसी महीने रिलीज होगी. रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म में सनी देओल हनुमान का रोल निभाएंगे. पहले पार्ट में सनी देओल नजर नहीं आएंगे. दूसरे पार्ट में उनके किरदार पर फोकस होगा. सनी की बैक टू बैक आ रही फिल्मों ने फैंस की एक्साइटमेंट को पीक पर पहुंचा दिया है. फिलहाल तो उन्हें सूर्या के ट्रेलर, टीजर रिलीज होने का इंतजार है.



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