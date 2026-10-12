scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Suryaa First Look: बढ़ी दाढ़ी-चेहरे पर रौब, सनी देओल का इंटेंस लुक, 'सूर्या' की दिखी दमदार झलक

सनी देओल ने अपनी नई फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' का मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर जारी किया है. फिल्म में सनी का किरदार अतीत और वर्तमान के बीच उलझा हुआ है, जो सच की खोज में है.

Advertisement
X
सनी देओल की नई फिल्म का ऐलान (Photo: Instagram @iamsunnydeol)
सनी देओल की नई फिल्म का ऐलान (Photo: Instagram @iamsunnydeol)

बंटवारा 1947 के बाद एक बार फिर सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने को तैयार हैं. उनकी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस हुई है. सनी ने सोमवार को इंस्टा पर अपनी नई फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील किया है. इसमें एक्टर का धांसू अवतार देखने को मिलता है. मूवी का नाम है- सूर्या: अंत से आरंभ तक.

सनी की नई फिल्म का ऐलान
वीडियो में सनी का इंटेंस लुक दिखता है. वो सिगरेट पीते दिखे हैं. बढ़ी हुई दाढ़ी और चेहरे पर रौब उनके लुक को किलर बनाता है. उनकी लार्जर दैन लाइफ पर्सनैलिटी दिखी है. वीडियो में बताया गया है कि उनका किरदार अतीत और वर्तमान में उलझा हुआ है. जो सच की खोज में है. फिल्म के बारे में मेकर्स ने और डिटेल शेयर नहीं की है. फैंस सनी के धांसू लुक को देखकर इंप्रेस्ड हैं. यूजर्स का कहना है ये मूवी पावरफुल होगी. किसी ने कहा- सनी इंटरनेशनल हीरो हैं. लोगों से फिल्म की रिलीज का और इंतजार नहीं हो रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

फिल्म 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी. इसका डायरेक्शन एम. पद्मकुमार कर रहे हैं. कमल मुकुट इस फिल्म को प्रस्तुत कर रहे हैं. मूवी में रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल भी अहम रोल में दिखेंगे. सनी को गदर 2 के बाद शानदार कमबैक मिला था. लेकिन इसके बाद आई उनकी फिल्में खास कमाल नहीं दिखा पाईं. राजकुमार संतोषी की पीरियड ड्रामा बंटवारा 1947 को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. क्रिटिक्स ने फिल्म को पसंद किया. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मूवी ज्यादा नहीं कमा पाई. इसमें सनी ने सिकंदर मिर्जा का रोल प्ले किया था. 

Advertisement

सबसे खास बात ये है कि नवंबर में उनकी एक और बड़ी फिल्म आ रही है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण भी इसी महीने रिलीज होगी. रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म में सनी देओल हनुमान का रोल निभाएंगे. पहले पार्ट में सनी देओल नजर नहीं आएंगे. दूसरे पार्ट में उनके किरदार पर फोकस होगा. सनी की बैक टू बैक आ रही फिल्मों ने फैंस की एक्साइटमेंट को पीक पर पहुंचा दिया है. फिलहाल तो उन्हें सूर्या के ट्रेलर, टीजर रिलीज होने का इंतजार है.
 

सम्बंधित ख़बरें

mushtaq khan
सुपुर्द-ए-खाक हुए मुश्ताक खान, बेटे ने दिया जनाजे को कंधा, फूट-फूटकर रोई बेटी
mushtaq khan death
Mushtaq Khan का हुआ निधन, बेटे ने की खास अपील!
Rajpal Yadav, Mushtaq Khan
मुश्ताक से अस्पताल में मिले थे राजपाल, हुए इमोशनल
sunny deol and dharmendra
धर्मेंद्र की B ग्रेड फिल्म देख गुस्साए थे सनी, डायरेक्टर को पीटा!
Sunny Deol hanuman ravan ki sone ki lanka fire scene
सनी बने रामायण के हनुमान, जलाई रावण की लंका! भव्य होगा सीन
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'ये तो अति‍ है,' सीहोर में आदिवासियों के घर तोड़े जाने पर भड़के शिवराज सिंह चौहान |
    कांग्रेस दफ्तर घेरने पहुंचीं BJP की महिला नेता, डिटेन करके बस में ले गई पुलिस |
    'चुनाव में गड़बड़ी' पर विपक्ष का दिल्ली में प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च |
    Shardiye Navratri 2026: 2 बार गजकेसरी, 3 सर्वार्थसिद्धी योग, इस बार 4 राशियों के लिए लकी नवरात्र |
    नोएडा के करीब एक दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वॉड मौके पर |
    'चुनाव हारने पर EVM और चुनाव आयोग को दोषी ठहराती है कांग्रेस', सीएम योगी का वार |
    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे CJP नेता |
    जडेजा का शतक, जडेजा ने ही किया शिकार... रणजी में गजब संयोग! |
    कोर्ट परिसर में गोली मारकर किया था पत्नी का मर्डर, 4 साल बाद पूर्व फौजी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत |
    Gen Z Office Culture: मीटिंग में भी Bro! Gen Z जूनियर से परेशान हुआ सीनियर, पोस्ट में बताई दिक्कतें!
    Advertisement