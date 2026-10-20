सोनू निगम ने मांगी माफी, पिघला कन्नड़ लोगों का गुस्सा, खत्म हुआ विवाद! अब कर्नाटक में फिर गूंजेंगे सिंगर के गाने

सोनू निगम के एक बयान से नाराज कन्नड़ लोगों का गुस्सा अब शांत होता नजर आ रहा है. सिंगर ने अपनी बात से कन्नड़ लोगों को पहुंची ठेस के लिए माफी मांगी है. इसके बाद कर्नाटक रक्षा वेदिके ने विवाद को यहीं खत्म करने का ऐलान किया है. संगठन के एक नेता ने कहा कि अब इस मामले को आगे खींचने की जरूरत नहीं है और प्यार को जीतने देना चाहिए.

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सोनू निगम ने मांगी माफी, अब खत्म होगा विवाद

कर्नाटक रक्षा वेदिके के नेता ने बताया कि सोनू निगम ने आज उनसे बातचीत की. इस दौरान सिंगर ने माना कि उनके पहले दिए गए एक बयान से कन्नड़ लोगों को दुख पहुंचा था. उन्होंने इस बात के लिए दिल से माफी मांगने की बात कही.

नेता ने कहा कि वह पहले भी साफ कर चुके हैं कि लोगों को सोनू निगम से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी. सभी ने उनके गानों को प्यार दिया है, लेकिन उनका वह एक बयान लोगों को पसंद नहीं आया. इसी वजह से विरोध और नाराजगी सामने आई थी.

‘माफी मांगने वालों को माफ करना कन्नड़ लोगों की संस्कृति है’

संगठन के नेता ने कहा कि जब सोनू निगम ने माफी मांग ली है, तो अब इस विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि माफी मांगने वाले को माफ करना कन्नड़ लोगों की उदारता और संस्कृति का हिस्सा है.

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उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कन्नड़ संगीत प्रेमियों ने हमेशा उन महान गायकों को प्यार दिया है, जो कर्नाटक से नहीं थे, लेकिन उन्होंने कन्नड़ फिल्म संगीत को समृद्ध किया.

ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಇಂದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ತಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹಿಂದೆಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು. ಅವರ ಕುರಿತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ದ್ವೇಷ, ಮುನಿಸು ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಆಕ್ರೋಶ ಸಹಜವಾಗೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಔದಾರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕಾರ. ಘಂಟಸಾಲ, ಪಿ ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಯೇಸುದಾಸ್, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್, ಚಿತ್ರಾ ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕರು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಸಂಗೀತವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಕಹಿಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ. ಸಂಗೀತ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಮರೆಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಸೋನು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹನೀಯ ಗೊಳಿಸಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ. — ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರು.ಟಿ.ಎ | ‌Narayanagowdru T.A. (@narayanagowdru) October 19, 2026

इन दिग्गज गायकों का भी लिया नाम

अपनी बात रखते हुए नेता ने घनटसाला, पी.बी. श्रीनिवास, के.जे. येसुदास, एस. जानकी, वाणी जयराम और चित्रा जैसे मशहूर गायकों का नाम लिया. उन्होंने कहा कि ये सभी कन्नड़ नहीं थे, फिर भी लोगों ने इन्हें खूब प्यार दिया. कन्नड़ फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए हमेशा आभार बना रहेगा.

नेता के मुताबिक, सोनू निगम भी ऐसे ही महान गायकों की परंपरा का हिस्सा हैं. इसलिए अब इस घटना को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है.

‘कर्नाटक में और गाने गाएं सोनू निगम’

कर्नाटक रक्षा वेदिके के नेता ने साफ कहा कि संगठन अब इस लड़ाई को यहीं रोक रहा है. उन्होंने इस पूरे विवाद को सभी के लिए एक सबक भी बताया. उन्होंने अपनी बात में संगीत के प्रति प्यार जताते हुए कहा कि वह खुद संगीत प्रेमी हैं. संगीत ऐसी संजीवनी है, जो इंसान को जिंदगी की परेशानियां भुलाने में मदद करती है.

उन्होंने उम्मीद जताई कि सोनू निगम आगे भी कन्नड़ गाने गाएंगे और कर्नाटक की धरती पर उनके कार्यक्रम आयोजित होंगे. आखिर में उन्होंने प्यार और संगीत को जीतने देने की अपील करते हुए कहा कि संगीत लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत और सहने लायक बना सकता है.

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क्या था पूरा मामला?

दरअसल, बेंगलुरु में 25 और 26 अप्रैल को ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हुए कार्यक्रम के दौरान सोनू निगम के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कन्नड़ लोगों में नाराजगी फैल गई. कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक रक्षणा वेदिके के प्रमुख धर्मराज ने सोनू निगम के खिलाफ अवलहल्ली पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में सिंगर पर कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच नफरत भड़काने का आरोप लगाया गया.

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