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सोनू निगम ने मांगी माफी, पिघला कन्नड़ लोगों का गुस्सा, खत्म हुआ विवाद! अब कर्नाटक में फिर गूंजेंगे सिंगर के गाने

सोनू निगम ने अपने एक पुराने बयान से कन्नड़ लोगों को पहुंची ठेस के लिए माफी मांगी है. इसके बाद कर्नाटक रक्षा वेदिके ने विरोध खत्म करने का ऐलान किया. जानिए क्या था पूरा विवाद और अब संगठन ने क्या कहा.

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सोनू निगम को मिली माफी, कर्नाटक में फिर गूंजेंगे उनके गाने!
सोनू निगम को मिली माफी, कर्नाटक में फिर गूंजेंगे उनके गाने!

सोनू निगम के एक बयान से नाराज कन्नड़ लोगों का गुस्सा अब शांत होता नजर आ रहा है. सिंगर ने अपनी बात से कन्नड़ लोगों को पहुंची ठेस के लिए माफी मांगी है. इसके बाद कर्नाटक रक्षा वेदिके ने विवाद को यहीं खत्म करने का ऐलान किया है. संगठन के एक नेता ने कहा कि अब इस मामले को आगे खींचने की जरूरत नहीं है और प्यार को जीतने देना चाहिए.

सोनू निगम ने मांगी माफी, अब खत्म होगा विवाद

कर्नाटक रक्षा वेदिके के नेता ने बताया कि सोनू निगम ने आज उनसे बातचीत की. इस दौरान सिंगर ने माना कि उनके पहले दिए गए एक बयान से कन्नड़ लोगों को दुख पहुंचा था. उन्होंने इस बात के लिए दिल से माफी मांगने की बात कही.

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नेता ने कहा कि वह पहले भी साफ कर चुके हैं कि लोगों को सोनू निगम से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी. सभी ने उनके गानों को प्यार दिया है, लेकिन उनका वह एक बयान लोगों को पसंद नहीं आया. इसी वजह से विरोध और नाराजगी सामने आई थी.

‘माफी मांगने वालों को माफ करना कन्नड़ लोगों की संस्कृति है’

संगठन के नेता ने कहा कि जब सोनू निगम ने माफी मांग ली है, तो अब इस विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि माफी मांगने वाले को माफ करना कन्नड़ लोगों की उदारता और संस्कृति का हिस्सा है.

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उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कन्नड़ संगीत प्रेमियों ने हमेशा उन महान गायकों को प्यार दिया है, जो कर्नाटक से नहीं थे, लेकिन उन्होंने कन्नड़ फिल्म संगीत को समृद्ध किया.

इन दिग्गज गायकों का भी लिया नाम

अपनी बात रखते हुए नेता ने घनटसाला, पी.बी. श्रीनिवास, के.जे. येसुदास, एस. जानकी, वाणी जयराम और चित्रा जैसे मशहूर गायकों का नाम लिया. उन्होंने कहा कि ये सभी कन्नड़ नहीं थे, फिर भी लोगों ने इन्हें खूब प्यार दिया. कन्नड़ फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए हमेशा आभार बना रहेगा.

नेता के मुताबिक, सोनू निगम भी ऐसे ही महान गायकों की परंपरा का हिस्सा हैं. इसलिए अब इस घटना को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है.

‘कर्नाटक में और गाने गाएं सोनू निगम’

कर्नाटक रक्षा वेदिके के नेता ने साफ कहा कि संगठन अब इस लड़ाई को यहीं रोक रहा है. उन्होंने इस पूरे विवाद को सभी के लिए एक सबक भी बताया. उन्होंने अपनी बात में संगीत के प्रति प्यार जताते हुए कहा कि वह खुद संगीत प्रेमी हैं. संगीत ऐसी संजीवनी है, जो इंसान को जिंदगी की परेशानियां भुलाने में मदद करती है.

उन्होंने उम्मीद जताई कि सोनू निगम आगे भी कन्नड़ गाने गाएंगे और कर्नाटक की धरती पर उनके कार्यक्रम आयोजित होंगे. आखिर में उन्होंने प्यार और संगीत को जीतने देने की अपील करते हुए कहा कि संगीत लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत और सहने लायक बना सकता है.

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क्या था पूरा मामला? 

दरअसल, बेंगलुरु में 25 और 26 अप्रैल को ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हुए कार्यक्रम के दौरान सोनू निगम के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कन्नड़ लोगों में नाराजगी फैल गई. कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक रक्षणा वेदिके के प्रमुख धर्मराज ने सोनू निगम के खिलाफ अवलहल्ली पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में सिंगर पर कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच नफरत भड़काने का आरोप लगाया गया.

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