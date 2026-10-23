'रात में रिया ने मुझे मैसेज किया', सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड पर बोलीं एक्ट्रेस स्मिता जयकर, किया खुलासा

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और आध्यात्मिक हीलर स्मिता जयकर ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से अपनी मुलाकात को याद किया, जहां वे डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे. उन्होंने रिया चक्रवर्ती द्वारा अपने रिश्ते के दौरान सुशांत की मदद करने की कोशिशों के बारे में भी बात की.

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सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में, स्मिता ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में सुशांत से मुलाकात की थी और उन्हें एक 'हीलिंग सेशन' (उपचार सत्र) देने की पेशकश की थी. रिया चक्रवर्ती जिनके साथ स्मिता ने 'सोनाली केबल' फिल्म में काम किया था - ने ही उनसे संपर्क किया था. स्मिता ने कहा, 'सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के ख्यालों से जूझ रहे थे. जब वे हिंदुजा अस्पताल में डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे, तब मैं वहां गई थी और उन्हें हीलिंग भी दी थी. मैंने सुशांत सिंह राजपूत को कसकर गले लगाया. वह बहुत ही भावुक और कमजोर स्थिति में थे. स्मिता ने खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती ने एक 'हीलिंग सेशन' का इंतजाम किया था.'

अपनी बातचीत को याद करते हुए, स्मिता ने बताया कि सुशांत खुश लग रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे से बात की. उन्होंने आगे कहा कि सुशांत उनके सुझाए गए हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आश्रम जाने को भी तैयार थे. हालांकि, ऐसा हो नहीं पाया.

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उन्होंने आगे बताया, 'रात में रिया ने मुझे मैसेज किया, 'स्मिता, वह फिर से अस्थिर स्थिति में हैं.' काश ऐसा हो पाता, काश वह आ जाते.'

सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स नहीं ले रहे थे

जब उनसे पूछा गया कि क्या सुशांत ड्रग्स के प्रभाव में थे, तो स्मिता ने इन अटकलों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वह अस्पताल में उनसे मिली थीं और उनका मानना ​​है कि सुशांत शायद केवल अपनी दवाइयां ले रहे थे.

रिया चक्रवर्ती का बचाव किया

सुशांत की मौत पर अपना रिएक्शन को याद करते हुए, स्मिता ने कहा कि उन्होंने सोचा कि सुशांत ने उनसे दोबारा संपर्क क्यों नहीं किया, शायद वह उनकी कुछ मदद कर पातीं. उन्होंने रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए कहा कि जब वे दोनों साथ थे, तो रिया सच में सुशांत की मदद करना चाहती थीं.

बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी.

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