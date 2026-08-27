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Malai Kofta Recipe: घर पर बनाएं होटल जैसा मलाई कोफ्ता, नोट करें शेफ संजीव कपूर की आसान रेसिपी

Malai Kofta Recipe: मलाई कोफ्ता खाने में बेहद स्वादिष्ट और शाही डिश मानी जाती है. अगर आपको भी रेस्टोरेंट जैसा मलाई कोफ्ता पसंद है तो शेफ संजीव कपूर की यह आसान रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें. इसमें पनीर-आलू के कोफ्तों के साथ ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग और क्रीमी ग्रेवी का स्वाद मिलेगा.

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घर पर बनाएं मखमली मलाई कोफ्ता (Photo-ITG)
घर पर बनाएं मखमली मलाई कोफ्ता (Photo-ITG)

Malai Kofta Recipe: कभी-कभी घर पर कुछ ऐसा खाने का मन करता है, जिसका स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हो. ऐसे में आप मलाई कोफ्ता ट्राई कर सकते हैं. पनीर और आलू से बने नरम कोफ्ते, ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग और क्रीमी ग्रेवी इस डिश को बेहद टेस्टी बनाते हैं. इसे बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन इसका लाजवाब स्वाद आपकी मेहनत को सफल कर देता है.

आज हम आपको मशहूर शेफ संजीव कपूर के स्टाइल में मलाई कोफ्ता बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं.

मलाई कोफ्ता बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?

कोफ्ते के लिए
1 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर
1 बड़ा उबला और कद्दूकस किया हुआ आलू
2-3 हरी मिर्च
1 इंच अदरक
स्वादानुसार नमक
2-3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर
चुटकी भर गरम मसाला
तलने के लिए तेल
कोफ्ते को कोट करने के लिए कॉर्नफ्लोर

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स्टफिंग के लिए
¼ कप कटे हुए किशमिश
¼ कप कटे हुए काजू
½ इंच बारीक कटा अदरक
2 हरी मिर्च
स्वादानुसार नमक
चुटकी भर गरम मसाला

ग्रेवी के लिए
2 बड़े कटे हुए प्याज
6-8 काजू
2-3 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज
1 बड़ा चम्मच खसखस
2-3 बड़े चम्मच तेल
1 छोटा चम्मच जीरा
3-4 हरी इलायची
3-4 लौंग
1 बड़ी इलायची
1 इंच दालचीनी
1 तेज पत्ता
डेढ़ बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन-हरी मिर्च का पेस्ट
चुटकी भर इलायची पाउडर
चुटकी भर कसूरी मेथी पाउडर
चुटकी भर गरम मसाला
2-3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम

मलाई कोफ्ता बनाएं कैसे?

  1. मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में कद्दूकस किया हुआ पनीर, आलू, हरी मिर्च, अदरक, नमक, कॉर्नफ्लोर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसे तब तक मिलाएं जब तक एक नरम मिश्रण तैयार न हो जाए.
  2. अब स्टफिंग तैयार करें. इसके लिए कटे हुए किशमिश, काजू, अदरक, हरी मिर्च, नमक और गरम मसाला एक बर्तन में डालकर मिला लें.
  3. हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और पनीर-आलू के मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. हर लोई के बीच में हल्का गड्ढा करें और उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट स्टफिंग भर दें. इसके बाद किनारों को बंद करके गोल कोफ्ता बना लें.
  4. अब कड़ाही में तेल गर्म करें. तैयार कोफ्तों को कॉर्नफ्लोर में हल्का कोट करें और गर्म तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. इन्हें निकालकर अलग रख दें.
  5. ग्रेवी तैयार करने के लिए प्याज, काजू, खरबूजे के बीज, खसखस, नमक और लगभग 2 कप पानी प्रेशर कुकर में डालें. इसे कुछ देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें. ठंडा होने पर इसे मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें.
  6. अब कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें जीरा, हरी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता डालकर भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन-हरी मिर्च का पेस्ट डालकर करीब एक मिनट तक भूनें.
  7. अब इसमें तैयार प्याज का पेस्ट डालें और 4-5 मिनट तक पकाएं. आधा कप पानी और नमक डालकर कुछ मिनट और पकाएं. इसके बाद इलायची पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला डालें.
  8. आखिर में फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं और थोड़ी देर धीमी आंच पर पकाएं. जब ग्रेवी अच्छी तरह क्रीमी हो जाए तो गैस बंद कर दें.
  9. सर्व करने के लिए एक प्लेट में गरमा-गरम कोफ्ते रखें और ऊपर से क्रीमी ग्रेवी डालें. इसे हरे धनिये, तले हुए किशमिश और काजू से गार्निश करें. अब आपका रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी मलाई कोफ्ता तैयार है.
---- समाप्त ----
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