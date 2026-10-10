scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सल होता है, तो हां मैं हूं दिमागी नक्सल', विवाद पर शेखर सुमन की सफाई

शेखर सुमन ने अपने शो शेखर टुनाइट पर केंद्र सरकार को लेकर 'व्यंग' किया था, जिसपर काफी बवाल खड़ा हुआ. अब इस विवाद पर एक्टर ने खुलकर बात की, और अपनी बातों का बचाव भी किया.

Advertisement
X
सरकार के खिलाफ बोले थे शेखर सुमन (Photo: ITGD)
सरकार के खिलाफ बोले थे शेखर सुमन (Photo: ITGD)

बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन अपने शो 'शेखर टुनाइट' के लिए जाने जाते हैं. इस शो में उनका एक सेगमेंट होता है, जहां वो सरकार पर 'व्यंग' करते हैं. एक एपिसोड में उन्होंने केंद्र सरकार पर व्यंग करते हुए सवाल उठा दिए थे, जिसपर काफी बवाल भी हुआ था. ये मौका नीट पेपर लीक पर हुए तगड़े विवाद का था, जिसमें शेखर ने सरकार पर बातों ही बातों में निशाना साध दिया था. अब उन्होंने इसपर खुलकर बात की है. 

सरकार की आलोचना पर बोले शेखर सुमन

शेखर सुमन द लल्लनटॉप से बातचीत में इस मुद्दे पर बात करते हैं, जब उन्होंने केंद्र सरकार पर ही सवाल उठा दिए थे. पहले उनसे पूछा गया कि वो अपना ये 'व्यंग' से भरा शो शेखर टुनाइट एक नए अंदाज के साथ जब ला रहे थे, तब क्या उन्हें डर नहीं लगा? तो इसपर एक्टर ने सीधा जवाब दिया- जो डर गया, वो घर गया. जो सच है, उसे सच की तरह ही दिखाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

Sanjay Dutt Statement India peace statement
'भारत में शांति नहीं', कहकर घिरे संजय दत्त, सपोर्ट में शेखर सुमन
shekhar suman and jai madaan
ज्योतिषी को इतना सुंदर दिखने की जरूरत है? शेखर सुमन को मिला ये जवाब
Shekhar Suman on doing intimate scenes with Rekha in debut movie Utsav
पहली फिल्म में रेखा संग दिए बोल्ड-इंटीमेट सीन्स, डरे थे शेखर सुमन?
Shekhar Suman supporting Sonam Wangchuk's hunger strike
सोनम वांगचुक का संघर्ष जारी, सपोर्ट में उतरे शेखर सुमन
Farah Khan
फराह खान ने पति संग रिश्तों पर शेयर की दिलचस्प बात

इस इंटरव्यू में आगे शेखर सुमन की एक लाइन का भी जिक्र किया गया, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सल होता है, तो हां मैं हूं दिमागी नक्सल. इसपर एक्टर-प्रोड्यूसर ने कहा- अगर क्लास का मॉनिटर गलती करेगा, तो स्टूडेंट बिलबिलाते हुए उसी से तो पूछेंगे ना, और किससे पूछेंगे. मॉनिटर कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. 

Advertisement

इसके बाद उनके शो की एक और लाइन कोट की गई, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मौजूदा सरकार की रफ्तार देखनी है, तो वहां देखें जहां माननीय मोदी जी पर बनाया कोई मजाकिया वीडियो इंटरनेट से हटाया हो. इसपर सफाई देते हुए शेखर सुमन बोले- हो रहा है, ये सब को दिख रहा है. अकांउटेबिलिटी-जिम्मेदारी भी तो किसी की होनी चाहिए. 

'चाहे कोई और होता, बात तो यही होती कि कोई एक जगह से वीडियो अपलोड करता है और दूसरे पल वो वीडियो दूसरी जगह से हटाया जाता है. लेकिन बात ये है कि जब जनता पर इसका असर पड़ता है, तब वो विद्रोह करती है. जनता अपनी आवाज उठाती है और इतिहास इन दोनों बातों को कभी नहीं भूलता.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    500 Year Old Mummy: मनाली घूमने जाएं तो स्पीति के इस गांव को न भूलें, यहां है 500 साल पुरानी ममी |
    चिकन खाने के बाद 28 छात्राएं बीमार, आधी रात से बिगड़ने लगी थी तबीयत... कॉलेज ने क्या बताया? |
    नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, नॉर्वे को चेताया- तुम्हारा यह फैसला नहीं भूलेंगे |
    'भारत कोई कॉलोनी नहीं', एलन मस्क पर बरसे कमल हासन, कंगना रनौत ने किया सपोर्ट |
    ऑलराउंडर फोन, 200MP कैमरा और लाजवाब साउंड, भारत में पेश हुआ Motorola Signature 27 |
    मरीज के अटेंडर ने दीवार पर किया पेशाब, गुस्साए लोगों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर-स्टाफ को पीटा |
    खेत में नंगे पैर बोते हैं धान, फिर सूट-बूट में बन जाते हैं मॉडल, किसान का स्वैग वायरल, 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज |
    प्रेमानंद महाराज ने साधकों के लिए बताए 20 जरूरी सूत्र |
    ट्रंप ने मिडटर्म चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव, ट्रुथ सोशल से व्हाइट हाउस तक पहुंचीं केटी जकारिया |
    10 अक्टूबर को लोकतंत्र की किलेबंदी
    Advertisement