'जितनी उम्र लिखी है उतनी...', जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों पर खुलकर बोले थे सलमान

सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आतंक की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. बीती रात 18 अक्टूबर को बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ. एक्टर को कोई गंभीर चोट नहीं आई, मगर उनके ड्राइवर बुरी तरह घायल हुए. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने ली.

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लॉरेंस गैंग के निशाने पर सलमान के करीबी

अनिल पंडित ने कहा कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ को धमकी दी थी कि वो सलमान खान से दूरी बनाए रखें, और उनके साथ काम ना करें. लेकिन उन्होंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी. जिसके बाद उनपर ये हमला हुआ है. लगातार सलमान के करीबी लोगों पर लॉरेंस गैंग द्वारा हमले हो रहे हैं. बाबा सिद्दिकी ने अपनी जान गंवाई थीं, रोहित शेट्टी के घर पर कई राउंड फायरिंग हुई थी.

इन तीनों मामलों में लॉरेंस गैंग ने साफ किया कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, उन्हें वो इसी तरह समझाएंगे. वो लगातार सुपरस्टार को धमका रहे हैं. सलमान पर कई बार हमलों की कोशिश भी हो गई है. एक बार उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई.

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धमकियों पर क्या था सलमान का बयान?

सलमान खान को पिछले कई सालों से लॉरेंस गैंग की ओर से धमकियां मिल रही हैं. उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच काम करना और रहना पड़ रहा है. ऐसे में क्या सलमान को इन धमकियों से डर लगता है? इसके बारे में भी उन्होंने कुछ समय पहले खुलकर बात की थी. सुपरस्टार ने अपनी फिल्म सिकंदर के ट्रेलर लॉन्च पर इन घटनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी. सलमान ने अपनी धमकियों पर कहा था- भगवान, अल्लाह सब उनपर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है. बस यही है.

सलमान ने इस दौरान इतनी सिक्योरिटी में रहने पर भी बात की थी. उन्होंने कहा कि कभी-कभी इतने लोगों के बीच रहना-चलना मुश्किल वाला काम हो जाता है. उनके लिए रूटीन हमेशा गैलेक्सी अपार्टमेंट से सीधा शूट और शूट से गैलेक्सी अपार्टमेंट रहा है. इसके अलावा वो और कहीं नहीं जाते.

बात करें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच विवाद की, तो साल 1998 में काले हिरण केस के चलते उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. हालांकि बिश्नोई गैंग का ये दावा है कि अगर सलमान उनसे और उनकी कम्यूनिटी से उनके मंदिर में आकर दिल से माफी मांगेंगे, तो वो उनके खिलाफ हो रहे ये हमले बंद कर देंगे.

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