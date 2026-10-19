scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जितनी उम्र लिखी है उतनी...', जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों पर खुलकर बोले थे सलमान

सलमान खान के करीबी पर लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से हमले हो रहे हैं. सुपरस्टार को भी एक के बाद एक जान से मारने की धमकी मिल रही है. लॉरेंस गैंग के रिडार पर वो हर समय रहते हैं, ऐसे में क्या सलमान इन धमकियों से डरे हुए हैं?

Advertisement
X
अपनी धमकियों पर क्या बोले थे सलमान? (Photo: ITGD)
अपनी धमकियों पर क्या बोले थे सलमान? (Photo: ITGD)

सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आतंक की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. बीती रात 18 अक्टूबर को बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ. एक्टर को कोई गंभीर चोट नहीं आई, मगर उनके ड्राइवर बुरी तरह घायल हुए. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने ली. 

लॉरेंस गैंग के निशाने पर सलमान के करीबी

अनिल पंडित ने कहा कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ को धमकी दी थी कि वो सलमान खान से दूरी बनाए रखें, और उनके साथ काम ना करें. लेकिन उन्होंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी. जिसके बाद उनपर ये हमला हुआ है. लगातार सलमान के करीबी लोगों पर लॉरेंस गैंग द्वारा हमले हो रहे हैं. बाबा सिद्दिकी ने अपनी जान गंवाई थीं, रोहित शेट्टी के घर पर कई राउंड फायरिंग हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

lawrence bishnoi audio
'70 हजार शूटर हैं हमारे पास, 200 भाई मुंबई में', बिश्नोई गैंग की नई धमकी
Tiger Shroff firing incident
मुंबई पुलिस कैसे देती है सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स और बिजनेसमैन को सुरक्षा?
Tiger Shroff bishnoi gang plan decoded
'सबका नंबर आएगा’, बिश्नोई गैंग की 'स्क्रिप्ट' से बॉलीवुड में फैली दहशत
टाइगर पर हमले के बाद सलमान ने लिया ये बड़ा फैसला
cm fadnavis assures tiger shroff firing attackers to arrest soon
'हमलावर के आका कहीं भी हों, छोड़ेंगे नहीं', टाइगर पर फायरिंग को लेकर बोले फडणवीस

इन तीनों मामलों में लॉरेंस गैंग ने साफ किया कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, उन्हें वो इसी तरह समझाएंगे. वो लगातार सुपरस्टार को धमका रहे हैं. सलमान पर कई बार हमलों की कोशिश भी हो गई है. एक बार उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई. 

Advertisement

धमकियों पर क्या था सलमान का बयान?

सलमान खान को पिछले कई सालों से लॉरेंस गैंग की ओर से धमकियां मिल रही हैं. उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच काम करना और रहना पड़ रहा है. ऐसे में क्या सलमान को इन धमकियों से डर लगता है? इसके बारे में भी उन्होंने कुछ समय पहले खुलकर बात की थी. सुपरस्टार ने अपनी फिल्म सिकंदर के ट्रेलर लॉन्च पर इन घटनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी. सलमान ने अपनी धमकियों पर कहा था- भगवान, अल्लाह सब उनपर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है. बस यही है. 

सलमान ने इस दौरान इतनी सिक्योरिटी में रहने पर भी बात की थी. उन्होंने कहा कि कभी-कभी इतने लोगों के बीच रहना-चलना मुश्किल वाला काम हो जाता है. उनके लिए रूटीन हमेशा गैलेक्सी अपार्टमेंट से सीधा शूट और शूट से गैलेक्सी अपार्टमेंट रहा है. इसके अलावा वो और कहीं नहीं जाते. 

बात करें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच विवाद की, तो साल 1998 में काले हिरण केस के चलते उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. हालांकि बिश्नोई गैंग का ये दावा है कि अगर सलमान उनसे और उनकी कम्यूनिटी से उनके मंदिर में आकर दिल से माफी मांगेंगे, तो वो उनके खिलाफ हो रहे ये हमले बंद कर देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कोलकाता: दुर्गा पूजा पंडाल की महिला वॉलंटियर से यौन उत्पीड़न, आरोपी ASI गिरफ्तार |
    टाइगर श्रॉफ केस में CM फडणवीस ने विदेशी कनेक्शन का जताया अंदेशा |
    कोलकाता हादसा: दर्शन की आस में घर से निकले थे, छिन गई ज़िंदगी, अपनों को खोने वालों की आपबीती |
    वैभव सूर्यवंशी की तरह बिहार के अनमोल ने खेली तूफानी पारी! 86 गेंद पर कूटे 184 रन, सहवाग-द्रविड़ के बेटे भी छाए |
    इस राज्य में रात में भी डॉक्टर्स की लगेगी डिजिटल अटेंडेंस, वरना कटेगी सैलरी! |
    ये बिजनेस आइडिया वायरल! बाइक पर ही खोल ली दुकान, एक दिन की कमाई 6 हजार |
    Punjab Elections 2027 Amirtsar: लस्सी-कुलचे और चुनाव… इलेक्शन में किस करवट बैठेगा अमृतसर जिला? |
    CJP प्रदर्शनकारियों पर कसेगा शिकंजा? सुप्रीम कोर्ट से 124 FIR बहाल करने की मांग |
    ये 4 बड़े कारण... अचानक बिखरा शेयर बाजार, सेंसेक्‍स 1000 अंक टूटा! |
    Tiger Shroff: 10 अंडे, 600 ग्राम चिकन-फिश, इस सीक्रेट डाइट से पर्दे पर बाहुबली से दिखते हैं टाइगर
    Advertisement