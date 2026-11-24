कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणियों पर विवाद खड़ा हो गया है. सावरकर के रिश्तेदार सात्यकि सावरकर ने सोनिया गांधी को लीगल नोटिस भेजकर उनकी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है, तो वह अदालत का रुख करेंगे और सोनिया गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे.

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सात्यकि सावरकर ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग' के पृष्ठ संख्या 201 और 443 पर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर ऐसी बातें लिखी हैं, जिनका कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है. इसी के चलते उन्होंने अपने वकील के जरिए सोनिया गांधी को लीगल नोटिस भेजा है.

'सावरकर पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत'

सात्यकि सावरकर ने कहा, 'स्वतंत्रवीर सावरकर को लेकर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है. एक तरफ इंदिरा गांधी ने सावरकर का सम्मान किया था. उन पर डाक टिकट जारी हुआ था और उनके ही कार्यकाल में डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन हुआ था. वहीं, जब से सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय हुई हैं, तब से सावरकर को बदनाम करने का सिलसिला जारी है.' उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वह न्यायालय जाएंगे और सोनिया गांधी के खिलाफ मानहानि का एक और मुकदमा दाखिल करेंगे.

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किताब में किन टिप्पणियों पर है आपत्ति?

सात्यकि सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर के मुताबिक, सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की लाठियां झेल रहे थे, तब सावरकर और उनके अन्य साथी अंग्रेजों के हस्तक बने हुए थे. वकील के मुताबिक, किताब के एक अन्य अध्याय में सोनिया गांधी ने लिखा है कि सावरकर की हिंदू धर्म संबंधी अवधारणा में हिंदुओं का स्थान सर्वोच्च था और बाकी लोग दोयम दर्जे के नागरिक होते. इन दोनों टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई है.

इंदिरा गांधी का जिक्र कर उठाए सवाल

कोल्हटकर ने कहा कि नोटिस में इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जुड़े कई उदाहरण दिए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने सावरकर के सम्मान में आर्थिक सहयोग दिया था. उनके कार्यकाल में सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और डाक टिकट भी जारी किया गया था.

वकील ने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के विचारों को चुनौती दे रही हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा सबूत है, जो इंदिरा गांधी को नहीं मिला, लेकिन उन्हें मिला है? अगर ऐसा है तो वह उसे पेश करें. उन्होंने सावरकर के माफीनामे से संबंधित सबूत भी सामने रखने की मांग की है.

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