शिवसेना नेता शाइना एनसी की बेटी की सगाई में पहुंचे सलमान खान, दूल्हा-दुल्हन को दिया आशीर्वाद, छाया 'दबंग' अंदाज

बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान जिस महफिल में भी जाते हैं, वहां समां बांध देते हैं. हाल ही में सलमान खान मुंबई में शिवसेना नेता और फैशन डिजाइनर शाइना एनसी की बेटी शनाया मुनोत की सगाई में शामिल हुए. शनाया की सगाई भाविक मर्चेंट के साथ हुई है. सगाई के जश्न में सलमान ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए.

और पढ़ें

सगाई में छाए सलमान खान

शनाया और भाविक की सगाई का फंक्शन नेपियन सी रोड स्थित उनके घर 'शांति बंगलो' में आयोजित हुआ. कपल की सगाई इंटीमेट तरीके से हुई. सगाई में दोनों के परिवार और करीबी दोस्त-रिश्तेदार ही शामिल हुए.

सलमान खान भी सगाई का हिस्सा बने. जश्न से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सलमान खान दूल्हा-दुल्हन को सगाई की बधाई देते हुए दिखाई दिए. उन्होंने हाथ जोड़कर मेहमानों को स्वागत भी किया. सलमान खान के अंदाज पर फैंस फिदा हो रहे हैं.

ब्लू शर्ट और जींस में दबंग खान हमेशा की तरह सुपर हैंडसम लगे. सलमान के लुक्स पर फैंस दिल हार रहे हैं. पार्टी से उनकी कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं, जिन्हें देखकर आप भी माशाल्लाह कहने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

Advertisement

Yaar, I’m on cloud nine! Bhai looks straight out of 2015–2016..the charm, thelook, the insane fitness! ABSOLUTELY UNREAL! 🥶🔥 https://t.co/yed6OR8EqB — Sohail. (@BeingSohail__) October 17, 2026

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे भी इस समारोह में शामिल हुए. उन्होंने कपल को शुभकामनाएं भी दीं और उनकी खुशियों में शरीक हुए.

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Shaina NC’s daughter, Shanaya Munot, gets engaged to Bhavik Merchant at an intimate ceremony at her residence, Shanti Bungalow, on Nepean Sea Road. (Source: Self-made) (17.10) https://t.co/WeRzoIXAmn — IANS (@ians_india) October 17, 2026

दुल्हनिया शनाया मुनोत की बात करें तो वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, जबकि उनके मंगेतर भाविक मर्चेंट 'स्वानकॉर्प' (SwanCorp) की टेक्नोलॉजी कंपनी 'स्वानसैट' (SwanSAT) के फाउंडर हैं. नई जिंदगी की शुरुआत पर कपल को देशभर से बधाइयां मिल रही हैं.

---- समाप्त ----