scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आप PM बनने जा रहे हो', राहुल गांधी पर रवि किशन की फिसली जुबान, वायरल वीडियो

राहुल गांधी का मजाक उड़ाते समय रवि किशन की ज़ुबान फिसल गई, जो अब वायरल हो गई है. राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर उनकी अनजाने में कही गई बात चर्चा का विषय बन गई है

Advertisement
X
राहुल गांधी पर बोले रवि किशन (Photo: PTI/AP)
राहुल गांधी पर बोले रवि किशन (Photo: PTI/AP)

इंटरनेट पर इन दिनों रवि किशन छाए हुए हैं. बीजेपी सांसद जो कुछ भी कहते या करते हैं, वह सोशल मीडिया पर आ ही जाता है. इसी बीच उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं.

रवि किशन राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनके बयान का एक हिस्सा अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. कांग्रेस नेता द्वारा एक पार्टी कार्यकर्ता को कोहनी मारने के कथित मामले पर तंज कसते हुए, बीजेपी सांसद ने कहा, "जब आप PM बनेंगे..."

गांधी की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं पर तंज कसने के चक्कर में, रवि किशन ने सोशल मीडिया को चर्चा के लिए एक नया मुद्दा दे दिया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'कितना दुखद है कि वह अपने ही कार्यकर्ताओं को कोहनी मार रहे हैं. आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अभी से अपने कार्यकर्ताओं को कोहनी मार रहे हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Ravi Kishan as Lord Ram in Ayodhya ki Ramleela
रामलीला में श्रीराम बनने से डरे रवि किशन, बोले- गलती ना हो जाए
Sunny Deol film Suryaa
सनी देओल का इंटेंस लुक, 'सूर्या' की दिखी दमदार झलक
nana patekar death tributes from pm modi
Nana Patekar के निधन पर PM मोदी और CM योगी ने जताया शोक
nana patekar death at 75
Nana Patekar के निधन पर सितारों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि
irfan pathan ravi kishan dancing video
इरफान पठान ने रवि किशन संग मटकाई कमर, क्रिकेटर पर चढ़ा भोजपुरी रंग

उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए सवाल किया कि अगर राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन गए, तो पता नहीं वे कितनों को कोहनी मारेंगे. उन्होंने पूछा, 'अगर आप कभी प्रधानमंत्री बने, तो देश के लोगों को कितनी कोहनियां मारेंगे?'

Advertisement

रवि किशन ने क्या कहा?
अपने बयान के वीडियो में, किशन ने बार-बार 'कोहनी' शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने गांधी की कथित महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाने के लिए 'कोहनीबाज प्रधानमंत्री' जैसा शब्द भी गढ़ दिया. उन्होंने कहा कि अगर गांधी अभी अपने ही कार्यकर्ताओं को कोहनी मार रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को भी शायद ऐसा ही बर्ताव झेलना पड़ सकता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किशन ने सवाल उठाया कि गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकते हैं. उन्होंने कहा, 'हमने कई नेता देखे हैं, लेकिन ऐसा नेता कभी नहीं देखा जो आगे बढ़ते हुए अपने ही कार्यकर्ताओं को कोहनी मारता हो.'

उनके ये बयान सोशल मीडिया पर छा गए हैं, और 'कोहनी' के बार-बार जिक्र ने ऑनलाइन चर्चा के लिए काफी मसाला दे दिया है. इंस्टाग्राम के एक यूजर ने किशन पर तंज कसते हुए लिखा, 'यह कहने के लिए धन्यवाद कि राहुल मौजूदा प्रधानमंत्री से बेहतर हैं.'

एक और कमेंट में लिखा था, 'मुझे पता है कि वह एक अंडरकवर एजेंट हैं (हंसने वाले इमोजी),” जबकि कई अन्य लोगों ने लिखा, 'एक नया मीम मिल गया.'

आखिर क्या है पूरा विवाद
यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो शेयर किया गया. इसमें कथित तौर पर दिख रहा है कि मंगलवार को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक मार्च के दौरान, राहुल गांधी ने अपनी कोहनी से एक पार्टी कार्यकर्ता को धक्का दिया. यह फुटेज ऑनलाइन वायरल हो रही है, और किशन भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल कांग्रेस नेता पर निशाना साधने के लिए किया है.

Advertisement

यह पहली बार नहीं है जब किशन ने इस क्लिप को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है. इस हफ्ते की शुरुआत में, भाजपा सांसद ने इसी घटना को लेकर कांग्रेस नेता पर 'अपना मानसिक संतुलन खो देने' का आरोप लगाया था.

फिलहाल, किशन के अपने ही शब्द चर्चा का केंद्र बन गए हैं. वे तो राहुल गांधी की ‘कोहनी मारने की कला’ पर सवाल उठाना चाहते थे, लेकिन इंटरनेट को इस बातचीत को जारी रखने का अपना ही एक कारण मिल गया. वायरल क्लिप्स की दुनिया में, कभी-कभी कोई मजेदार बात (पंचलाइन) खुद-ब-खुद सबसे आगे आ जाती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुंबई में 2 साल की बच्ची को छठी मंजिल से फेकने के आरोप में मां-बेटी गिरफ्तार |
    'तेज प्रताप को नोटिस नहीं करती, मेरा ध्यान बेटी पर...', अनुष्का यादव का पलटवार |
    पति को भेजे प्राइवेट वीडियो तो महिला ने खोया आपा, एक्स बॉयफ्रेंड पर कैंची से किया ताबड़तोड़ हमला |
    Shardiye Navratri 2026: नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजन विधि, मंत्र और आरती |
    यमन में हूतियों ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना, 4 की मौत |
    'इमरान खान गद्दार है... 24 घंटे में देश से बाहर करो', ‘महाभारत’ के युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान का तीखा हमला |
    Rajasthan Winter Destinations: सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये 10 जगहें, किले से लेकर रेगिस्तान तक का मिलेगा मजा |
    जॉर्ज सोरोस के निवेश पर सैम पित्रोदा के बयान पर क्यों मचा बवाल? |
    सर्जियो गोर ने कहा रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप का होगा भारत पर बड़ा एक्शन! |
    खंभे पर चढ़कर CM भगवंत मान का होर्डिंग उतार रहा था युवक, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया, पलभर में मौत
    Advertisement