'आप PM बनने जा रहे हो', राहुल गांधी पर रवि किशन की फिसली जुबान, वायरल वीडियो

इंटरनेट पर इन दिनों रवि किशन छाए हुए हैं. बीजेपी सांसद जो कुछ भी कहते या करते हैं, वह सोशल मीडिया पर आ ही जाता है. इसी बीच उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं.

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रवि किशन राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनके बयान का एक हिस्सा अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. कांग्रेस नेता द्वारा एक पार्टी कार्यकर्ता को कोहनी मारने के कथित मामले पर तंज कसते हुए, बीजेपी सांसद ने कहा, "जब आप PM बनेंगे..."

गांधी की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं पर तंज कसने के चक्कर में, रवि किशन ने सोशल मीडिया को चर्चा के लिए एक नया मुद्दा दे दिया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'कितना दुखद है कि वह अपने ही कार्यकर्ताओं को कोहनी मार रहे हैं. आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अभी से अपने कार्यकर्ताओं को कोहनी मार रहे हैं.'

उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए सवाल किया कि अगर राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन गए, तो पता नहीं वे कितनों को कोहनी मारेंगे. उन्होंने पूछा, 'अगर आप कभी प्रधानमंत्री बने, तो देश के लोगों को कितनी कोहनियां मारेंगे?'

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रवि किशन ने क्या कहा?

अपने बयान के वीडियो में, किशन ने बार-बार 'कोहनी' शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने गांधी की कथित महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाने के लिए 'कोहनीबाज प्रधानमंत्री' जैसा शब्द भी गढ़ दिया. उन्होंने कहा कि अगर गांधी अभी अपने ही कार्यकर्ताओं को कोहनी मार रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को भी शायद ऐसा ही बर्ताव झेलना पड़ सकता है.

किशन ने सवाल उठाया कि गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकते हैं. उन्होंने कहा, 'हमने कई नेता देखे हैं, लेकिन ऐसा नेता कभी नहीं देखा जो आगे बढ़ते हुए अपने ही कार्यकर्ताओं को कोहनी मारता हो.'

उनके ये बयान सोशल मीडिया पर छा गए हैं, और 'कोहनी' के बार-बार जिक्र ने ऑनलाइन चर्चा के लिए काफी मसाला दे दिया है. इंस्टाग्राम के एक यूजर ने किशन पर तंज कसते हुए लिखा, 'यह कहने के लिए धन्यवाद कि राहुल मौजूदा प्रधानमंत्री से बेहतर हैं.'

एक और कमेंट में लिखा था, 'मुझे पता है कि वह एक अंडरकवर एजेंट हैं (हंसने वाले इमोजी),” जबकि कई अन्य लोगों ने लिखा, 'एक नया मीम मिल गया.'

आखिर क्या है पूरा विवाद

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो शेयर किया गया. इसमें कथित तौर पर दिख रहा है कि मंगलवार को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक मार्च के दौरान, राहुल गांधी ने अपनी कोहनी से एक पार्टी कार्यकर्ता को धक्का दिया. यह फुटेज ऑनलाइन वायरल हो रही है, और किशन भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल कांग्रेस नेता पर निशाना साधने के लिए किया है.

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यह पहली बार नहीं है जब किशन ने इस क्लिप को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है. इस हफ्ते की शुरुआत में, भाजपा सांसद ने इसी घटना को लेकर कांग्रेस नेता पर 'अपना मानसिक संतुलन खो देने' का आरोप लगाया था.

फिलहाल, किशन के अपने ही शब्द चर्चा का केंद्र बन गए हैं. वे तो राहुल गांधी की ‘कोहनी मारने की कला’ पर सवाल उठाना चाहते थे, लेकिन इंटरनेट को इस बातचीत को जारी रखने का अपना ही एक कारण मिल गया. वायरल क्लिप्स की दुनिया में, कभी-कभी कोई मजेदार बात (पंचलाइन) खुद-ब-खुद सबसे आगे आ जाती है.



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