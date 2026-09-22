रानी मुखर्जी की मां का अंतिम संस्कार: दोस्त के दुख में सहारा बने शाहरुख खान, करण-आलिया ने भी दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी के निधन से पूरा परिवार गहरे सदमे में है. 75 साल की उम्र में 22 सितंबर को कृष्णा मुखर्जी ने आखिरी सांस ली. मंगलवार शाम मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारे रानी और उनके परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे.

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रानी के दुख की इस घड़ी में शाहरुख खान खास तौर पर उनके साथ खड़े नजर आए. शाहरुख अंतिम दर्शन के लिए श्मशान घाट पहुंचे और अपनी करीबी दोस्त रानी और उनके परिवार को इस मुश्किल वक्त में सहारा दिया.

शाहरुख खान से लेकर आलिया भट्ट तक, पहुंचे कई सितारे

कृष्णा मुखर्जी को अंतिम विदाई देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कई सेलेब्स पहुंचे. शाहरुख खान, करण जौहर, अयान मुखर्जी, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, महेश भट्ट, जयदीप अहलावत और फरहान अख्तर समेत कई सितारों ने श्मशान घाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान माहौल बेहद गमगीन नजर आया. सभी ने रानी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की और इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े दिखाई दिए.

रानी और शाहरुख की दोस्ती है बेहद पुरानी

शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. दोनों ने बॉलीवुड की कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया है. ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कभी खुशी कभी गम’, ‘चलते-चलते’, ‘कभी अलविदा ना कहना’ और ‘वीर-जारा’ जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई.

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दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री के साथ-साथ ऑफस्क्रीन बॉन्ड भी काफी मजबूत रहा है. ऐसे में रानी की मां के निधन पर शाहरुख का उनके घर-परिवार के साथ खड़ा होना इस रिश्ते की गहराई दिखाता है.

‘किंग’ में फिर साथ नजर आएंगे रानी और शाहरुख

वर्कफ्रंट की बात करें तो रानी मुखर्जी और शाहरुख खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं. दोनों सिद्धार्थ आनंद की फिल्म ‘किंग’ में दिखाई देंगे. फैंस को इस जोड़ी के दोबारा साथ आने का लंबे समय से इंतजार है.

कौन थीं कृष्णा मुखर्जी?

कृष्णा मुखर्जी रानी की जिंदगी में सिर्फ मां ही नहीं, बल्कि उनके करियर की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम में से एक थीं. वह खुद भी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही थीं और प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम कर चुकी थीं.

कृष्णा की शादी फिल्ममेकर राम मुखर्जी से हुई थी, जो फिल्मालय स्टूडियोज के सह-संस्थापकों में शामिल थे. राम मुखर्जी का 22 अक्टूबर 2017 को 84 साल की उम्र में निधन हुआ था. रानी अक्सर अपनी मां के साथ अपने खास रिश्ते के बारे में बात करती रही हैं. कृष्णा उनके करियर के हर उतार-चढ़ाव में बेटी के साथ मजबूती से खड़ी रहीं.

परिवार ने मांगी प्राइवेसी

कृष्णा मुखर्जी के निधन की पुष्टि यश राज फिल्म्स की ओर से जारी बयान में की गई थी. परिवार ने बताया कि कृष्णा का 22 सितंबर की दोपहर निधन हुआ और इस दुख की घड़ी में उन्होंने लोगों से प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है. उनकी मौत की वजह अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. फिलहाल रानी और पूरा मुखर्जी परिवार कृष्णा को अंतिम विदाई देने के बाद बेहद भावुक दौर से गुजर रहा है.

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