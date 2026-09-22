जमुई कांड पर रंग की सियासत, तेजस्वी ने भगवा से जोड़ा तो बीजेपी लेकर आई हरा गमछा!

जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले दो हैवानों नंदन यादव और हरेराम यादव को पुलिस ने पकड़ लिया है. लेकिन बिहार की पार्टियां पकड़े गए बदमाशों के गमछे के रंग के आधार पर आरोपियों की प्रोफाइलिंग कर रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट लिखकर आरोपी के गमछे को भगवा रंग से जोड़ा है और बीजेपी पर निशाना साधा है. वहीं, बीजेपी ने आरोपी के गमछे के आधार पर उसे लालू यादव का चेला बताया है.

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सोमवार को जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया. विपक्ष ने इस मामले में सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है.

इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस ने दो आरोपियों नंदन यादव और हरे राम यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान इन्हें जमुई-लखीसराय की सीमा के पास किऊल नदी के पास पकड़ा.

मुंगेर रेंज के DIG राकेश कुमार ने बताया कि आरोपियों में से एक नंदन यादव, के पैर में गोली लगी है. उन्होंने कहा कि उसका साथी हरेराम यादव पुलिस से भागने की कोशिश में अपने घुटने फ्रैक्चर करवा बैठा; पुलिस सोमवार से ही दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी. क्लिप में हरेराम ही स्कार्फ से चेहरा ढके हुए और ग्रुप की अगुवाई करते हुए दिखाई दिया था."

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दरअसल वायरल वीडियो में एक शख्स भगवा गमछा सिर पर बांधे पर नाबालिग लड़की से ज्यादती कर रहा था.

इस वीडियो के वायरल होने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में राज्य सरकार की तीखी आलोचना की और लिखा.

"जमुई कांड के वक्त जातीय सम्मेलन कर रहे सम्राट चौधरी ने रात में पुलिस अधिकारी को फ़ोन घुमाकर पूछा

CM: लड़की छेड़ने वाले ने किस रंग का गमछा लपेटा हुआ था? पुलिस- सर… भगवा! एकदम आप जैसा"

तेजस्वी का ये ट्वीट तेजी से वायरल हुआ और इसे 8-9 लाख लोग देख चुके हैं.

लेकिन दोपहर होते होते बीजेपी की जवाब देने की बारी आई.

इस समय तक पुलिस एनकाउंटर के बाद नंदन यादव और हरेराम यादव को अरेस्ट कर चुकी थी.

बिहार बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "लालू जी का "असली चेला" था जमुई का गुनहगार!" बीजेपी द्वारा पोस्ट किए गए इस क्लिप में लालू यादव की एक क्लिप है. जिसमें लालू कह रहे हैं, "जो वर्कर है, नेता है, कार्यकर्ता है, कहीं भी जाए, तो हरा गमछी जरूर रखे, वो लाइसेंस है."

बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि, "तेजस्वी जी कहते रहे हैं ना कि बिहार-यूपी का हर “यादव” उनका भाई है. तो उन्हीं भाईयों में से कुछ भाईयों ने जमुई में लड़की छेड़कर वीडियो बनाया था ताकि हमारी सरकार को बदनाम किया जा सके. अब तेजस्वी यादव कहेंगें “देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया."

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मेरी चिंता सुशासन, जाति-धर्म नहीं

वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनके लिए सुशासन चिंता है. और वे जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ते. उन्होंने कहा, "सुशासन मेरी चिंता है, मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं. अपराधी अपराधी होता है. अपराधी का कोई जात नहीं होता है. हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा. मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी और पीछे नहीं हटेगी."

बता दें कि इस मामले में जमुई पुलिस ने मंगलवार सुबह घटना में शामिल दो मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरेराम यादव को गिरफ्तार कर लिया. जमुई पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव को भागने के क्रम में पैर में गोली मारी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पूरे मामले को जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल करने के मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.



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