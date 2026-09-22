scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

India at Asian Games 2026 Day 3: क्रिकेट में गोल्ड, बैडमिंटन में धमाका... हॉकी में भी 16-1 की धूम, एश‍ियन गेम्स में ऐसा रहा भारत का तीसरा द‍िन

एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत ने महिला क्रिकेट में श्रीलंका को 147 रन से हराकर पहला गोल्ड जीता. बैडमिंटन में पुरुष टीम ने जापान को 3-0 से हराकर मेडल पक्का किया. रोशिबिना देवी ने वुशु में लगातार तीसरा पदक सुनिश्चित किया. हॉकी ने 16-1 से जीत दर्ज की, जबकि बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स और कबड्डी में भी भारत ने असर छोड़ा.

Advertisement
X
एश‍ियन गेम्स के तीसरे द‍िन भारत ने क्रिकेट को गोल्ड मेडल अपने नाम किया (Photo: PTI)
एश‍ियन गेम्स के तीसरे द‍िन भारत ने क्रिकेट को गोल्ड मेडल अपने नाम किया (Photo: PTI)

India at Asian Games 2026 Day 3: एशियन गेम्स में भारत के लिए तीसरा दिन (22 स‍ितंबर ) कई बड़ी कामयाबी लेकर आया. महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि पुरुष बैडमिंटन टीम ने मेजबान जापान को 3-0 से हराकर मेडल पक्का कर लिया. रोशिबिना देवी ने वुशु में लगातार तीसरा एशियन गेम्स पदक सुनिश्चित किया.

भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर गोल्ड अपने नाम किया. भारत ने 20 ओवर में 216/3 रन बनाए. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 99 रन की ओपनिंग पार्टनरश‍िप की. मंधाना ने 79 रन बनाए और इसी पारी के दौरान 11,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं.

ऋचा घोष ने सिर्फ 22 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया. जवाब में श्रीलंकाई टीम 69 रन पर ऑलआउट हो गई. शेफाली ने दो विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा को तीन विकेट मिले. भारत ने हांगझोऊ 2023 का गोल्ड भी सफलतापूर्वक डिफेंड किया. श्रीलंका एक बार फिर उपविजेता रहा.

सम्बंधित ख़बरें

Roshibina Devi Naorem
रोशिबिना देवी की मेडल हैट्रिक पक्की, अब रंग बदलने की बारी
India vs Japan
वाइड दी, फिर वापस! जापान के खिलाफ आखिरी ओवर में अंपायरिंग पर सवाल
Vande Mataram, India vs Japan T20
विदेशी धरती पर पहली बार ‘वंदे मातरम्’ की गूंज, बना ऐतिहासिक पल
India's players celebrate their victory in the women's gold medal cricket match between India and Sri Lanka during the 2026 Asian Games at Korogi Athletic Park in Nisshin
स्मृति की आंधी, शेफाली का ऑलराउंड शो... टीम इंडिया का फिर बजा डंका
Smriti Mandhana
स्मृति ने रच दिया इतिहास... ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर

जापान के खिलाफ लक्ष्य का गजब कमबैक
वहीं पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान को 3-0 से हराकर मेडल पक्का किया. लक्ष्य सेन एक समय वर्ल्ड नंबर-7 कोडाई नाराओका के खिलाफ निर्णायक गेम में 14-19 से पीछे थे. लेकिन उन्होंने लगातार सात अंक जीतकर 11-21, 21-5, 21-19 से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

Advertisement

इसके बाद सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने होकी ताकुरो-कुबोयाशी युगो की जोड़ी को 21-18, 24-22 से हराया. आयुष शेट्टी ने कोकी वतनाबे को 21-10, 21-19 से हराकर भारत की 3-0 जीत पूरी कर दी.

महिला टीम को हालांकि जापान के खिलाफ 1-3 से हार मिली. पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा अपने सिंगल्स मैच हार गईं, जबकि ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भारत की एकमात्र जीत दिलाई.

रोशिबिना का लगातार तीसरा मेडल पक्का
वुशु की 60 किग्रा सांडा स्पर्धा में रोशिबिना देवी ने मकाऊ की चू मैन सिन को प्वाइंट डिफरेंस से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. इसके साथ ही उनका लगातार तीसरा एशियन गेम्स मेडल पक्का हो गया. उन्होंने 2018 जकार्ता में ब्रॉन्ज और हांगझोऊ में सिल्वर जीता था.

भारत के अन्य वुशु खिलाड़ियों में हंजाबम लैंगलेनटोम्बी देवी महिलाओं के नानक्वान और नानदाओ फाइनल में नौवें स्थान पर रहीं. वहीं पुरुषों के 56 किग्रा क्वार्टर फाइनल में आर्यन को उज्बेकिस्तान के सायदुल्लो अबुराशितोव से 1-2 से हार मिली.

हॉकी में फिर गोलों की बारिश
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने श्रीलंका को 16-1 से रौंदकर पूल ए में लगातार दूसरी बड़ी जीत दर्ज की. जुगराज सिंह ने चार गोल किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई. भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया को 13-1 से हराया था. श्रीलंका के सुरेश रथनायके ने भारत के खिलाफ एशियन गेम्स में अपनी टीम का पहला गोल करके इतिहास बनाया. भारत का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा.

Advertisement

बॉक्सिंग में भी भारत का दम
महिलाओं के 51 किग्रा वर्ग में साक्षी चौधरी ने पेरिस ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आइरा विलेगास को 5-0 से हराया. अब साक्षी के सामने मौजूदा वर्ल्ड चैम्प‍ियन अलुआ बाल्किबेकोवा की चुनौती होगी. जदुमानी सिंह ने नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को 5-0 से हराया. राउंड ऑफ-16 में उनका मुकाबला टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट कार्लो पालाम से होगा.

शूटिंग और टेबल टेनिस में झटके
शूटिंग में एलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल में चौथे स्थान पर रहे. क्वालिफिकेशन में दूसरी रैंक हासिल करने वाली इस जोड़ी से मेडल की उम्मीद थी. पुरुषों के स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका चार राउंड के बाद चार खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर बने हुए हैं.

टेबल टेनिस में महिला टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन इसके बाद नॉर्थ कोरिया से 0-3 से हार गई. पुरुष टीम को राउंड ऑफ-16 में दक्षिण कोरिया ने 3-0 से हराया.

जिम्नास्टिक्स, कबड्डी और ईफुटबॉल में भी आगे बढ़ा भारत
भारत की इकलौती जिम्नास्ट प्रणति नायक ने महिलाओं के वॉल्ट फाइनल के लिए सातवें स्थान पर क्वालिफाई किया. उनका स्कोर 12.916 रहा.

सॉफ्ट टेनिस में जय मीना ने पाकिस्तान के अरैन हुसैन को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए में दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराया.

Advertisement

ईफुटबॉल में भारत की जोड़ी ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेला और इसके बाद मंगोलिया के खिलाफ वॉकओवर मिला. वहीं सेपकटकरॉ, फेंसिंग और कराटे में भारत को हार मिली. पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले टीम ने फाइनल में जगह बना ली.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जमुई कांड में 'यादव' आरोपी और 'भगवा' गमछा बीच में क्यों आया? देखें हल्ला बोल |
    ईरान की चुनौती का दिया जवाब, 'नहीं चलेगी मनमानी', UNGA में बोले ट्रंप |
    जयंत की RLD के सामने 'पुराना लोकदल'! राहुल गांधी से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह |
    कॉकरोच-चीटियां, नकली घी और खुली नालियां... मुंबई के 5 फूड आउटलेट पर FDA का एक्शन |
    'परिसरों को गंदी राजनीति से बचाएं' सुसाइड केस पर 23 IITs के पूर्व छात्र संगठन की अपील |
    जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप, रिश्वत न देने पर चाकू से हमले का मामला |
    Rahu Chandrama Yuti: शनि की राशि में चंद्रमा-राहु की युति, कल से 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू |
    बिना टिकट रेल यात्रा... धरे गए, पांच महीने में 18 लाख मामले, ₹140 करोड़ की कमाई |
    यामी गौतम को मिला पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इमोशनल हुए पति आदित्य धर |
    'सोशल मीडिया पर बयानबाजी से आपको नुकसान', बॉम्बे होईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को लगाई फटकार
    Advertisement