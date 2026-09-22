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वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर EC पहुंची सपा, अमेठी-मेरठ में फर्जी वोटरों का दावा, BLO के ट्रांसफर पर उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है जिसमें मेरठ और अमेठी में वोटर लिस्ट में कथित फर्जी वोटर और डुप्लीकेट वोटर बनाने का आरोप लगाया गया है.

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समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन. (Photo: PTI)
समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन. (Photo: PTI)

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को एक ज्ञापन सौंपा है. सपा ने अपने ज्ञापन में चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन में मेरठ में बीएलओ (BLO) के तबादलों पर सवाल उठाते हुए अंतिम समय में फर्जी वोटर बनाए जाने की आशंका जताई गई है.

सपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए ज्ञापन में मेरठ में बीएलओ के अचानक हुए तबादलों पर कड़ा एतराज जताया है. समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि जिन बीएलओ ने ऐप और ओटीपी उपलब्ध नहीं कराए, उनका तबादला कर दिया गया. पार्टी ने अंदेशा जताया है कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए अंतिम समय में फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं.

समाजवादी पार्टी ने अमेठी जिले की तिलोई विधानसभा सीट पर बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट वोटर होने का दावा किया है. सपा के अनुसार, तिलोई सीट पर 2 हजार से अधिक डुप्लीकेट वोटर मौजूद हैं. इसके अलावा पार्टी ने मेरठ शिक्षक सीट पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि वहां 5 हजार से ज्यादा फर्जी शिक्षक वोटर जोड़े गए हैं. पार्टी ने इन सभी मामलों में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है.

सपा का कहना है कि वोटर लिस्ट से जुड़े इन विवादों के बीच मेरठ जिला निर्वाचन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर SIR-2026 की अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध है. इसके साथ ही संबंधित दावे और आपत्तियों से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दर्ज है. सपा ने इन रिकॉर्ड्स के संदर्भ में ही फर्जीवाड़े की आशंका जाहिर करते हुए चुनाव आयोग पर दबाव बनाया है.

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