हार्ट के लिए ये एक एक्सरसाइज है सबसे बेस्ट, डॉ. अशोक सेठ ने बताया आसान तरीका, रोज बस इतने मिनट चलें

आजकल हार्ट को हेल्दी रखने के लिए लोग कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल की सेहत के लिए कौन-सी एक्सरसाइज ज्यादा फायदेमंद है? क्या रोज जिम में हैवी वर्कआउट करना जरूरी है या सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज भी फायदेमंद है. इस बारे में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के चेयरमैन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक सेठ के ने बताया है.

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वह कहते हैं कि हार्ट को फिट रखने के लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से नियमित एक्सरसाइज करे. अचानक बहुत ज्यादा या हैवी वर्कआउट शुरू करना सही तरीका नहीं है. डॉ. अशोक सेठ के मुताबिक, अपनी एक्सरसाइज की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप भी उतना ही कर सकें या उसकी बॉडी को देखकर ज्यादा एक्सरसाइज करें. खासकर लंबे समय से एक्सरसाइज न करने वाले व्यक्ति को अचानक हैवी वर्कआउट शुरू करने से बचना चाहिए.

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ब्रिस्क वॉक हार्ट के फायदेमंद

डॉ. अशोक कहते हैं कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ब्रिस्क वॉक बहुत फायदेमंद है. हफ्ते में 150 से 200 मिनट की ब्रिस्क वॉक हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है. इसको हफ्ते में 300 मिनट तक भी कर सकते हैं. आप हर दिन 40 मिनच ब्रिस्क वॉक का टारगेट रखें, लेकिन ये ध्यान दें कि ये एक नॉर्मल वॉक न हो. ब्रिस्क वॉक का मतलब सामान्य गति से टहलना नहीं होता है. इसमें चलने की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि शरीर एक्टिव महसूस करे और सांस थोड़ी तेज हो.

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डॉ. सेठ कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ दिल के लिए ही नहीं, बल्कि वजन, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी मदद कर सकती है. हार्ट को फिट रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप हफ्ते में कम से कम पांच दिन ब्रिस्क वॉक जरूर करें. इसके अलावा अपने शरीर के हिसाब से वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं.

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एक्सरसाइज के साथ डाइट भी जरूरी

हार्ट हेल्थ के लिए सिर्फ एक्सरसाइज पर निर्भर रहना सही नहीं है. डाइट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. डॉ. सेठ ने डाइट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करने की सलाह दी है. उन्होंने अपनी डाइट में दाल, मौसम के हिसाब से हरी सब्जियां शामिल करने को कहा है.



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