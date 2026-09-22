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Kesar Bhapa Doi Recipe: मीठा खाने के हैं शौकीन तो बनाएं बंगाली मिठाई 'केसर भापा दोई', एयर फ्रायर में झटपट होगी तैयार! जानें आसान तरीका

Kesar Bhapa Doi Recipe: दही, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और केसर से तैयार करें बेहद क्रीमी और स्वादिष्ट बंगाली केसर भापा दोई. एयर फ्रायर में महज 10-12 मिनट में तैयार होने वाली इस आसान मिठाई का स्वाद इतना मुलायम और रिच है कि यह मुंह में जाते ही घुल जाती है. त्योहार हो या घर पर कुछ मीठा खाने का मन, कम मेहनत में बनने ये खास मिठाई आसानी से बन जाती है.

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भापा दोई बनाने के लिए हंग कर्ड की जरूरत होती है. (Photo: ITG)
भापा दोई बनाने के लिए हंग कर्ड की जरूरत होती है. (Photo: ITG)

Kesar Bhapa Doi Recipe: मिठाई खाने का मन हो तो हर बार बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है. अगर घर में एयर फ्रायर रखा है, तो इसी में आप बेहद मुलायम, क्रीमी और खुशबूदार बंगाली मिठाई बनाई जा सकती है. बंगाली मिठाई का नाम आते ही आपके दिमाग में रसगुल्ला, मिष्टी दोई जैसी चीजें घूमने लगी होंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केसर भापा दोई की. दही से बनने वाली इस बंगाली मिठाई को आमतौर पर भाप देकर बनाया जाता है. लेकिन आज हम आपको इसे आसानी से एयर फ्रायर में बनाने का तरीका बताने वाले हैं. ये उन लोगों के लिए खास है, जिन्हें कम मेहनत में कुछ स्पेशल और फेस्टिव बनाना है.

इसकी खासियत ये है कि इसमें न तो लंबी कुकिंग की जरूरत है और न ही किसी मुश्किल तकनीक की. गाढ़े हंग कर्ड, कंडेंस्ड मिल्क, फ्रेश क्रीम और केसर से तैयार होने वाली यह मिठाई मुंह में जाते ही घुलने लगती है. ऊपर से इलायची की खुशबू इसका स्वाद और भी बढ़ा देती है. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं केसर भापा दोई.

इंग्रेडिएंट्स

  • 3 कप दही
  • 2 बड़े चम्मच गुनगुना दूध
  • 10-12 केसर के धागे
  • 6 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क
  • 1½ कप फ्रेश क्रीम
  • ¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर

बनाने का तरीका

1. भापा दोई बनाने के लिए सबसे पहले हंग कर्ड तैयार करें. इसके लिए 3 कप दही को मलमल के कपड़े में डालकर कुछ घंटों के लिए टांग दें, ताकि दही का पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए. पानी निकलने के बाद लगभग डेढ़ कप गाढ़ा हंग कर्ड बचेगा. 

2. ध्यान रखें कि दही जितना गाढ़ा होगा, भापा दोई की कंसिस्टेंसी उतनी ही क्रीमी और सेट होगी.

3. एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच गुनगुना दूध लें. इसमें 10-12 केसर के धागे डालें. अब केसर को थोड़ा कूटकर दूध में अच्छी तरह मिला दें. इससे दूध में केसर का रंग और खुशबू अच्छी तरह निकल आएगी.

4. एक बड़े बाउल में तैयार किया हुआ हंग कर्ड डालें. इसमें केसर वाला दूध, कंडेंस्ड मिल्क, फ्रेश क्रीम और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंटें. मिश्रण को तब तक व्हिस्क करें, जब तक इसमें कोई गांठ न रह जाए और ये बिल्कुल स्मूद न हो जाए.

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5. अब इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन में डालें और ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरह ढक दें.

6. इसके बाद एयर फ्रायर की बॉटम ट्रे में थोड़ा पानी डालें और उसके ऊपर ट्रे रखकर मिट्टी के बर्तन को सेट कर दें. एयर फ्रायर को 150 डिग्री सेल्सियस पर 10-12 मिनट चलाएं.

7. एयर फ्रायर से निकालने के बाद इसे तुरंत खाने के बजाय 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें. ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी और भी सेट हो जाएगी और स्वाद बिल्कुल क्रीमी लगेगा.

त्योहार हो या मीठा खाने का मन, ये रेसिपी आएगी काम
केसर की खुशबू, क्रीमी टेक्सचर और हल्की इलायची वाला स्वाद इस मिठाई को खास बनाता है. सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने के लिए घंटों किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती. घर में एयर फ्रायर है तो कम समय और कुछ आसान सामग्री से आप इस बंगाली मिठाई का ट्विस्टेड वर्जन ट्राई कर सकते हैं.

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