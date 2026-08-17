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रामायण पर तीखी बहस! भगवान राम बने रणबीर को देख खुश नहीं कमेंटेटर, फिल्म के ट्रेलर को बताया 'घटिया'

एक मीडिया कमेंटेटर ने रामायण फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभाने को लेकर रणबीर कपूर पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि उस रोल में वो बिल्कुल फिट नहीं दिख रहे, जबकि अरुण गोविल आज भी राम के रोल में सही फिट दिखते हैं.

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रणबीर की फिर हुई अरुण गोविल से तुलना (Photo: Screengrab)
रणबीर की फिर हुई अरुण गोविल से तुलना (Photo: Screengrab)

4000 करोड़ वाली रामायण फिल्म पर इस समय सभी की नजरें टिकी हुई हैं. ग्लोबल स्टेज पर ये फिल्म इंडिया को रीप्रेजेंट करने वाली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. जहां इतनी बड़ी फिल्म से लोगों की उम्मीदें टिकी हैं, वहीं कुछ लोग इससे खुश नहीं दिख रहे हैं. कभी फिल्म का ट्रेलर, तो कभी कास्टिंग आलोचकों के निशाने पर आ रही है. 

रामायण फिल्म में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर बवाल अभी भी जारी है. कई लोगों को एक्टर में भगवान राम की वो भावना नजर नहीं आ रही, जो एक समय उन्हें अरुण गोविल में दिखी. हाल ही में इसे लेकर ANI पर तीखी बहस भी छिड़ी. मीडिया कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा ने रणबीर की कास्टिंग पर सवाल उठाते हुए उनपर निशाना साधा. 

रामायण फिल्म पर फिर चर्चा

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उन्होंने सबसे पहले रामायण फिल्म के ट्रेलर को काफी खराब बताया. उन्होंने इसे ‘घटिया’ और ‘घिनौना’ तक बताया और कहा कि वो फिल्म देखने नहीं जाएंगे. इसके बाद उन्होंने रणबीर कपूर पर बात करनी शुरू की. अभिजीत ने रामानंद सागर की रामायण से इस फिल्म की तुलना करते हुए रणबीर को भगवान राम का रोल निभाने पर घेरा. उन्होंने कहा कि उन्हें रणबीर पसंद हैं, लेकिन भगवान राम के किरदार में उनके चेहरे पर वो श्रद्धा नजर नहीं आती, जो अरुण गोविल के राम के किरदार में दिखाई देती थी. 

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अभिजीत ने रामानंद सागर की रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही उस दौर में आए सीरियल को ‘टैकी’ कहा जा सकता है. लेकिन अरुण गोविल के चेहरे पर एक खास तरह की श्रद्धा थी, जो मौजूदा रामायण में रणबीर के चेहरे पर वो भाव नहीं दिखता. आगे अभिजीत ने रामायण में सीता बनीं साई पल्लवी पर बात की. उन्होंने कहा कि वो साउथ एक्ट्रेस की कास्टिंग से एकदम सहमत हैं. हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी रणबीर कपूर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है. वो एक्टर को पसंद करते हैं और उनकी आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है कि उन्हें भगवान राम के किरदार में वो भाव नहीं दिखा. 

मीडिया कमेंटेटर ने इस दौरान रामायण फिल्म में ली गई क्रिएटिव लिबर्टी पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि नए दौर के हिसाब से इसे मॉर्डन बनाने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन इस महाकाव्य के मूल भाव और किरदारों की आत्मा से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. 

कब आएगी रामायण?

फिल्म रामायण की बात करें, तो इसे दो पार्ट में बनाया जा रहा है जिसका पहला पार्ट इसी साल दिवाली वाले दिन आएगा. 8 नवंबर को ये फिल्म इंडिया में रिलीज होगी. लेकिन वर्ल्डवाइड इसे दो दिन पहले यानी 6 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. इसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट, तो नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है.

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