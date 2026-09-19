scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 19 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: साज संवार बढ़ाएंगे, लक्ष्यों को जल्दी पूरा करने की सोच रखेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 19 September 2026, Virgo Horoscope Today: आस्था विश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता रखें. निजता पर बल बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएं. निजी विषयों में रुझान रहेगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

पारिवारिक मामले सामान्य बने रहेंगे. कामकाजी प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. चर्चा में स्वार्थ संकीर्णता की भावना से बचें. पैतृक मामलों में दखल बढ़ा सकते हैं. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक साधनों में वृद्धि होगी. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आस्था विश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता रखें. निजता पर बल बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएं. निजी विषयों में रुझान रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार सहज रहेगा. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. चर्चा संवाद में तर्कशीलता बनाए रखेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ा रहेगा. लाभ पर फोकस रखेंगे. वाणिज्यिक मामले संवरेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में हड़बड़ी से बचेंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. लक्ष्यों को जल्दी पूरा करने की सोच रखेंगे. उत्कर्ष को बनाए रखेंगे. योग्यजनों को शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. सुविधाओं पर जोर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, बरतें ये सावधानी
अनुकूलन बना रहेगा,  उपलब्धियां बढ़ेंगी
कन्या राशिवालों के उन्नति के रास्ते बनेंगे, मेहनत करने से पीछे ना रहें, जानें शुभ रंग
कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे
rahu transit 2026 kumbh to makar
राहु का बड़ा राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत!

प्रेम मैत्री- मन पर अंकुश बनाए रखें. विवेक विनम्रता व धैर्य से काम लें. स्वजनों से प्रेम व्यवहार बढ़ाएं. भेंट मुलाकात में सहजता बढ़ाएंगे. भावनात्मक संबंध मजबूत बनाने पर जोर देंगे. भावावेश से बचेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत विषयों रुचि रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. वादविवाद टालें. सक्रियता बढ़ाएं. नियमित जांच बनाए रखें. खानपान में सुधार लाएं.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली व तैलीय वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. विनम्र बने रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 19 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: साज संवार बढ़ाएंगे, लक्ष्यों को जल्दी पूरा करने की सोच रखेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 19 सितंबर 2026, शनिवार की अहम खबरें |
    आज 19 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: सहयोग की भावना बढ़ेगी, आज के दिन करें ये खास उपाय |
    आज 19 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: कारोबारी अवसरों को भुनाने पर जोर दें, उच्च प्रस्ताव प्राप्त होंगे |
    नेपाल: मौत की सुरंग बनी त्रिशूली हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल, एक ही दिन में 13 शव बरामद |
    आज 19 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, निसंकोच आगे बढ़ेंगे |
    आज 19 सितंबर 2026 वृष राशिफल: आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहें, जागने की आदत से बचें |
    आज 19 सितंबर 2026 मेष राशिफल: मेलजोल के अवसर बनेंगे, प्राप्त होगी अच्छी खबर |
    Aaj ka Upay 19 September 2026: यदि आपके काम बार-बार अटक जाते हैं तो ये उपाय करें
    Advertisement