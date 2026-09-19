आज 19 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: सामंजस्यता रखेंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा

हर्ष आनंद से जीवन जिएंगे. विभिन्न सुखों को बल मिलेगा. खानपान में परंपरा व संस्कारों को संवारेंगे. योजनाओं का पालन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सगे संबंधियों का सहयोग रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. परिवार के लोगों के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. भव्यता बनाए रखेंगे. समता सामंजस्यता का भाव रखेंगे. वाणी व्यवहार संवार पाएगा. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. योग्यजन प्रस्ताव पाएंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय पर बल रहेगा. कामकाज संवार पर रहेंगे. वाणिज्यिक क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. सामाजिकता संवार पर रहेंगी.

धन संपत्ति- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे. धन संपत्ति में लाभवृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. बैंकिग व बचत कार्यों में रुचि लेंगे. लक्ष्यों को प्राथमिकता में रखेंगे. संपत्ति में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- मेहमानों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. भेंट चर्चा में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंध पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. संबंधियों का सहयोग मिलेगा. निजी मामले पक्ष में बने रहेंगे. सामंजस्यता रखेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. कला कौशल को बढ़ावा देंगे.

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आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली व तैलीय वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. साज संवार रखें.

शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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