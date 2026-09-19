आज 19 सितंबर 2026 तुला राशिफल: संबंधों पर फोकस रखें, शांत और विनम्र रहेंगे

सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे. भाई बंधुओं से स्नेह बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से सभी मामलों को साधेंगे. सहकारिता व साझीदारी में रुचि बनाए रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य साधेंगे. परिवार में हर्ष उत्साह रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. संवाद संचार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. भावनात्मक विषयों में अंकुश रखेगे. जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा. परिवार से करीबी बढ़ेगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. प्रयासों में तेजी आएगी. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. करियर व्यापार में इच्छित जगह बनाएंगे. पेशेवर कार्यों में गति बनी रहेगी.

धन संपत्ति- नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. संपर्कों का लाभ मिलेगा. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की भावनाओं का सम्मान बनाए रखेंगे. करीबियों की इच्छाओं पर ध्यान देंगे. अतिथि का आगमन होगा. सबका सम्मान करेंगे. अपनों की बात को ध्यान से सुनेंगे. संबंधों पर फोकस रखें. प्रेम विश्वास बल पाएंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. स्वजनों की मदद रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में आकर्षण बनाए रहेंगे. शांत और विनम्र रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. आलस्य को त्यागें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

Advertisement

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली व तैलीय वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. भक्ति भावना बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

---- समाप्त ----