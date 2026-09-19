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आज 19 सितंबर 2026 धनु राशिफल: करीबियों का साथ विश्वास बढ़ेगा, संकोच दूर होगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. कलात्मक समझ बढ़ेगी. जीवनशैली संवरेगी. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वाभिमान पर जोर देंगे. आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

रचनात्मक प्रयासों को बढ़ाएंगे. पेशेवर लक्ष्य पर नजर रखेंगे. तेजी से विभिन्न कार्य करेंगे. आर्थिक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. श्रेष्ठता पर जोर बढ़ाएंगे. निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. कलात्मक समझ बढ़ेगी. जीवनशैली संवरेगी. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वाभिमान पर जोर देंगे. आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर बल रहेगा. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यक्तिगत क्षमताओं पर जोर रहेगा. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. विविध प्रयास प्रभावी बने रहेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति-  लाभ अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. प्रतिभा और प्रभाव बढ़ेंगे. कारोबार साधने में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. सक्रियता और सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उमंग से भरे रहेंगे. वचन रखेंगे. विरोधी शांत रहेंगे. करीबियों का साथ विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली व तैलीय वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

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