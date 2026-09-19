scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 19 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: कारोबारी अवसरों को भुनाने पर जोर दें, उच्च प्रस्ताव प्राप्त होंगे

Aaj ka Kark Rashifal 19 September 2026, Cancer Horoscope Today: व्यापार को मेहनत और लगन से मजबूत रखेंगे. करियर में गति बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा एवं सेवाक्षेत्र से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे. निजीजीवन में सफलता पाएंगे. नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

आर्थिकी साधारण रहेगी. विविध विषयों में निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. कारोबारी अवसरों को भुनाने पर जोर दें. व्यापार को मेहनत और लगन से मजबूत रखेंगे. करियर में गति बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा एवं सेवाक्षेत्र से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे. निजीजीवन में सफलता पाएंगे. नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. रुटीन और निरंतरता पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी के कार्यों में सतर्कता बरतेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे. व्यापार में स्थिति मजबूत रखेंगे. उच्च प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. उधार नहीं करें. पेशेवर प्रयासों को बनाए रखें. कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यवसायिक विषयों में गति आएगी. आवश्यक कार्यों में सहजता बनाए रखें.

धन संपत्ति- निवेश बढ़ेगा. वित्तीय प्रबंधन पर जोर बना रहेगा. समकक्षों को साथ लेकर चलेंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. लेनदेन में सतर्कता बढ़ाएंगे. सकारात्मक व उत्साहित बने रहें.

सम्बंधित ख़बरें

मनोबल रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा
कर्क राशि वालों के आज रुके हुए काम पूरे होंगे, इस रंग के पहनें कपड़े
Guru Chandra rare conjunction
गुरु-चंद्र महासंयोग से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
कर्क राशिवालों को उधार लेनदेन से बचना होगा, परिवार से मन की बात जरूर कहें, जानें जरूरी टिप
वित्तीय प्रयासों में सक्रियता रहेगी, संपर्कों का लाभ मिलेगा

प्रेम मैत्री- करीबियों की बातों में धैर्य दिखाएं. अपनों को अनदेखा न करें. गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. रिश्तेदारों के साथ सहयोग से सुख बढ़ेगा. मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ें. साथ समर्थन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भार उठाने से बचें. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सहयोग की भावना रखें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. समस्याएं उभर सकती हैं.

Advertisement

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली व तैलीय वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सजगता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 2 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 19 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: साज संवार बढ़ाएंगे, लक्ष्यों को जल्दी पूरा करने की सोच रखेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 19 सितंबर 2026, शनिवार की अहम खबरें |
    आज 19 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: सहयोग की भावना बढ़ेगी, आज के दिन करें ये खास उपाय |
    आज 19 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: कारोबारी अवसरों को भुनाने पर जोर दें, उच्च प्रस्ताव प्राप्त होंगे |
    नेपाल: मौत की सुरंग बनी त्रिशूली हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल, एक ही दिन में 13 शव बरामद |
    आज 19 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, निसंकोच आगे बढ़ेंगे |
    आज 19 सितंबर 2026 वृष राशिफल: आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहें, जागने की आदत से बचें |
    आज 19 सितंबर 2026 मेष राशिफल: मेलजोल के अवसर बनेंगे, प्राप्त होगी अच्छी खबर |
    Aaj ka Upay 19 September 2026: यदि आपके काम बार-बार अटक जाते हैं तो ये उपाय करें
    Advertisement