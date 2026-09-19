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आज 19 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, निसंकोच आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 19 September 2026, Gemini Horoscope Today: सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियों को साझा करेंगे. संपर्क संवाद में सफल होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. मन के मामले स्पष्ट रहेंगे.

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gemini horoscope
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उद्योग कार्य गति पाएंगे. टीम वर्क संवार पर बना रहेगा. साझीदारी को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. करियर कारोबार में संवार बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. कार्ययोजनाएं लक्ष्य पाएंगी. दांपत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी. साथीगण सहयोगी होंगे. कामकाजी संबंधों को बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. संवरेंगे. विषयों में निरंतरता रखेंगे.  

धन संपत्ति- लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. भू-भवन की योजनाओं को गति देंगे. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. विविध मामलों में गति बढ़ाएंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी.

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प्रेम मैत्री- घर में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. सहकार व सहयोग रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियों को साझा करेंगे. संपर्क संवाद में सफल होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. मन के मामले स्पष्ट रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्थिरता पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों पर फोकस रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल उत्साह से भरे रहेंगे.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली व तैलीय वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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