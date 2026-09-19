आज 19 सितंबर 2026 वृष राशिफल: आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहें, जागने की आदत से बचें

परिवार के लोगों की बातों को अनदेखा न करें. खुशियों को अपनों से साझा करें. लोगों की भावनाओं का सम्मान करें. स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखें. अन्य पर विश्वास करने में जल्दी न करें. अनिद्रा व जागने की आदत से बचें. नियम कानून के साथ आगे बढ़ें. विनम्र एवं संतुलित बने रहें. स्वास्थ्य संबधी विषयों की अनदेखी से बचें. जल्दबाजी में समझौते नहीं करें. रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में अनुशासन रखेंगे. पेशेवर मामलों में सावधानी बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी. प्रबंधन पर ध्यान दें. बड़ों की सूझबूझ का लाभ लें. निर्णय लंबित रह सकते हैं.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहें. भूलचूक से बचें. वार्ता में स्पष्टता बनाए रखें. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएं. बजट से चलें. प्रबंधन एवं व्यवस्था का अनुपालन रखें. धूर्त से दूरी बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- करीबियों से व्यवहार में स्पष्टता व विनम्रता बनाए रहें. आवेश में बात रखने से बचें. परिजनों की सुनें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. परिजनों की बातों पर ध्यान देंगे. वार्तालाप में सतर्कता रखेंगे. प्रेम संबंधों में स्थिति पूर्ववत् रहेगी. साथी की बातों को सम्मान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तार्किकता पर जोर दें. स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकलेगा. खुद पर ध्यान दें. सतर्कता से काम लें. अतिश्रम न करें.



आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली व तैलीय वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सलाह सुनें. मिष्ठान बाटें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----