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'अच्छे पति देव मिले हैं', सुनीता आहूजा के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गाली मत दो

सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने पति और एक्टर गोविंदा पर बड़ा आरोप लगाया था. अब इस पर एक्ट्रेस पूनम पांडे का रिएक्शन आया है. उन्होंने खुलकर एक्टर का सपोर्ट किया है.

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गोविंदा के सपो्ट में पूनम पांडे (Photo: Instagram/@poonampandeyreal/Screengrab)
गोविंदा के सपो्ट में पूनम पांडे (Photo: Instagram/@poonampandeyreal/Screengrab)

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक का केस वापस लेने के बाद भी वे सुर्खियों में बने हुए हैं. अब, जब गोविंदा के को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ कथित अफेयर की अफवाहें बढ़ रही हैं, तो पूनम पांडे ने सुनीता आहूजा पर उनके पति के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है और एक्टर का सपोर्ट किया है.

पूनम पांडे, जिन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म 'आ गया हीरो' में काम किया है, ने मीडिया से बात करते हुए कपल के पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया और कहा, 'गाली मत दो यार. इतने अच्छे पति देव मिले हैं, तुमको गोविंदा मिला है. क्या बात कर रहे हो? पहले से नहीं पता था क्या कि वो इतने बड़े स्टार हैं?'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गोविंदा को सपोर्ट कर रही हैं? तो एक्ट्रेस ने तुरंत कहा, 'मैं गोविंदा को सपोर्ट करूंगी, सर. 100 परसेंट सपोर्ट करूंगी. मैं तो उन्हें ही करूंगी, जो गाली दे रहा है, उनको थोड़ी ना करूंगी.'

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हाल ही में यह विवाद तब शुरू हुआ जब सुनीता आहूजा ने कोमल पर 'शुगर डैडी' वाला कमेंट किया, जब वह गोविंदा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थीं. जब इस बारे में पूछा गया, तो पूनम ने कहा, 'यह कुछ भी है. पीठ पीछे थोड़ा घूम रहे थे; एयरपोर्ट पर थे.'

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सुनीता-गोविंदा केस में लेटेस्ट डेवलपमेंट
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को बुधवार को मुंबई के एक फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया, उनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतों की खबरों के बीच. सुनीता आहूजा को मुंबई के एक फैमिली कोर्ट के बाहर देखे जाने के कुछ घंटों बाद, गोविंदा के मैनेजर ने कन्फर्म किया कि वह वहां डिवोर्स केस वापस लेने गई थीं, फाइल करने नहीं.

सुनीता आहूजा ने क्या कहा?
सुनीता ने अक्सर गोविंदा के 'रूप की रानी चोरों का राजा' की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ रिश्ते पर सवाल उठाए हैं. हाल ही में एक साथ दिखने के बाद, सुनीता ने दोनों की बुराई करते हुए कहा, 'पिक्चर भी तो चाहिए. प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद. क्या बोलने का… बेटी की उम्र की लड़की को लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको और स्टैंडर्ड तो होना चाहिए. तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो कपड़े के पहनो. हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं. बहुत बुरा, उसका दिमाग खराब हो गया है.'

उनकी बातों का जवाब देते हुए गोविंदा ने पलटवार करते हुए कहा, 'आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिलों से उतर जाऊं. शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई है, ऊपरवाले ने दी है. इसका मतलब यह नहीं है कि जिसके पास नहीं है, उसे आप जलील करें। आप थोड़ा सा हद में रहिए.'

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