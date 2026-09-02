scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 2 सितंबर 2026: कुंभ राशि वालों के सभी काम होंगे पूरे, जानें सभी राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 2 सितंबर 2026, Horoscope Today: किस्मत आपका भरपूर साथ देगी. अपने मन की बात कहने में संकोच न करें. अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा रखें. व्यापार से जुड़े सभी प्रमुख काम सुचारू रूप से बनेंगे.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष राशि: शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ, व्यापार में बरतें सावधानी
मेष राशि के अंतर्गत शिक्षा से जुड़े लोगों को बेहतरीन लाभ मिलेगा और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. मित्रों की सलाह से आपके अटके काम आसानी से बनेंगे.

आप दिनभर व्यस्त रहेंगे. किसी भी बात पर इगो दिखाने से बचें और व्यापार में हर कदम बहुत सावधानी से उठाएं.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

सम्बंधित ख़बरें

Masik Rashifal September 2026
कन्या-मीन की आय बढ़ेगी, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है सितंबर
Gajkesari Yog 2026
7 सितंबर को बनेगा गजकेसरी योग, 3 राशि वालों को बना सकता है अमीर
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
Shukra Gochar 2026
शुक्र का राशि परिवर्तन कल, नवंबर तक इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा
सिंह राशि वालों का स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा, जानें अपनी राशि का हाल

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज का उपाय (aaj ke upay): दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृष राशि: कार्यक्षेत्र में स्थिति होगी बेहतर, धन लाभ के बन रहे हैं योग
वृष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां पहले से काफी बेहतर होंगी और धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं. पढ़ाई-लिखाई से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे.

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आलस्य की वजह से किसी भी जरूरी काम को अधूरा न छोड़ें. व्यापार में लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.

जरूरी टिप: नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 7

Advertisement

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में मिसरी दान करें.

मिथुन राशि: प्रतियोगिता में मिलेगी सफलता, शत्रुओं पर पाएंगे विजय
मिथुन राशि के जातक हर काम को पूरी सावधानी से करें और उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं और आपके शत्रु परास्त होंगे.

आपकी सेहत सामान्य और ठीक रहेगी. व्यापार के मामलों में थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि कुछ नुकसान होने की आशंका बनी हुई है.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

कर्क राशि: मेहनत का मिलेगा शुभ फल, परिवार की सलाह से होगा लाभ
कर्क राशि के जातकों को अपनी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा. किसी विशेष कार्य को लेकर नई योजना बनेगी और घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

परिवार के सदस्यों की सलाह से काम करने पर बड़ा लाभ होगा. पढ़ाई-लिखाई में आपकी रुचि बढ़ेगी और व्यापार में मुनाफा कमाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 4 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

Advertisement

सिंह राशि: प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे, यात्राओं से मिलेगा लाभ
सिंह राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से संबंधित काम आसानी से बन जाएंगे. नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में काम आएंगे.

यात्राओं से लाभ मिलेगा और मित्रों के सहयोग से आपके रुके हुए काम बनेंगे. उधारी लेन-देन से बचें, व्यापार से जुड़े सभी मामले पक्ष में रहेंगे.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): दुर्गा जी की आरती करें.

कन्या राशि: आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, सेहत को लेकर बनी रहेगी चिंता
कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर होगी. जरूरी काम समय पर पूरे होंगे, लेकिन बातचीत में व्यवहार को नम्र रखें.

लोगों से मिलते समय अहंकार बिल्कुल न दिखाएं. सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, हालांकि व्यापार में स्थिति काफी संतोषजनक रहेगी.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): भगवान गणेश को हरे फल का भोग लगाएं.

तुला राशि: मान-सम्मान में होगी बढ़ोतरी, व्यापार में निवेश के अनुकूल अवसर
तुला राशि के जातकों का सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. अपने बेफिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है.

Advertisement

नए लोगों से मुलाकात के योग हैं. उतावलेपन में आकर कोई भी फैसला न लें. व्यापार में नए निवेश के लिए यह एकदम अनुकूल समय है.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 7

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को चावल का दान करें.

वृश्चिक राशि: भाग्य का मिलेगा साथ, भावनाओं पर रखें नियंत्रण
वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. हालांकि, आपको खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालनी होगी.

बिना सोचे-समझे धन खर्च न करें और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें. दूसरों से बहुत अधिक आशा न लगाएं. व्यापार में लाभ का अच्छा योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में सुगंधित धूप का दान करें.

धनु राशि: दूर से मिलेगी शुभ सूचना, धन रुकावटें होंगी दूर
धनु राशि के जातकों को किसी दूर स्थान से शुभ समाचार प्राप्त होगा. धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी.

यह बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने का समय है. छोटी-छोटी बातों को लेकर दुखी न हों और अपने काम में मन लगाएं. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

Advertisement

जरूरी टिप: सेहत का ख्याल रखें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 9 और 12

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का पीला

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन कराएं.

मकर राशि: करियर में आगे बढ़ने का समय, सरकारी काम होंगे पूरे
मकर राशि के जातकों के लिए करियर को आगे बढ़ाने का यह सबसे उपयुक्त समय है. सरकार से जुड़े सभी लंबित काम आसानी से पूरे होंगे.

धन लाभ हासिल करने के लिए अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा. अपने मनोबल को ऊंचा रखें और किसी काम में पीछे न रहें. व्यापार की स्थिति बेहतर रहेगी.

जरूरी टिप: नेगेटिविटी से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 4, 8 और 10

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

कुंभ राशि: अधूरे काम होंगे पूरे, रिश्तेदारों से होगी मुलाकात
कुंभ राशि के जातकों के लिए अपने अधूरे कामों को पूरा करने का दिन है. किस्मत आपका भरपूर साथ देगी. अपने मन की बात कहने में संकोच न करें.

लंबी दूरी की यात्रा से परहेज करें और अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा रखें. व्यापार से जुड़े सभी प्रमुख काम सुचारू रूप से बनेंगे.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 8, 11 और 17

Advertisement

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

मीन राशि: नौकरी में उन्नति के बनेंगे रास्ते, धैर्य से लें काम
मीन राशि के जातकों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. धैर्य से काम करने की आवश्यकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.

किसी भी कार्य को कल पर न टालें. लोगों से व्यर्थ बहस करने से बचें और शांतिपूर्वक अपनी बात रखें. व्यापार में लाभ मिलने के सुंदर योग हैं.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 9 और 12

शुभ रंग (Lucky Color): नारंगी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IPL 2027: कौन होगा मुंबई इंडियंस का नया कप्तान? ये दो खिलाड़ी रेस में सबसे आगे, आखिर किसकी लगेगी लॉटरी! |
    Aaj ka Rashifal 2 सितंबर 2026: कुंभ राशि वालों के सभी काम होंगे पूरे, जानें सभी राशियों का हाल |
    Shri Krishna Janmashtami 2026 kab hai: 4 या 5 सितंबर, कब है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? अभी से नोट करें पूजन का शुभ मुहूर्त |
    जन्माष्टमी पर 15 साल बाद बनेगा अष्टमी-रोहिणी का संयोग |
    हमास के क्रिप्टो नेटवर्क पर FBI की स्ट्राइक, 5.60 लाख डॉलर के फंड किए जब्त |
    भागलपुर में गंगा के कटाव का कहर, नदी में समाया 100 साल पुराना दुर्गा मंदिर |
    बैंकों में कन्नड़ भाषा और स्थानीय युवाओं को नौकरी की मांग, कर्नाटक सरकार के मंत्री की नई डिमांड |
    Aaj Ka Panchang, 2 September 2026: 2 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 2 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 2 September 2026: मीन राशिवालों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धैर्य से काम करने का दिन है, जानें शुभ रंग
    Advertisement