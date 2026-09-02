scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हमास के क्रिप्टो नेटवर्क पर FBI की स्ट्राइक, 5.60 लाख डॉलर के फंड किए जब्त

FBI ने हमास के लिए जुटाए गए 5.60 लाख डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है. अमेरिकी न्याय विभाग ने हमास के ऑनलाइन फंडिंग और भर्ती नेटवर्क को भी बाधित किया और फंडिंग के लिए इस्तेमाल वेबसाइट डोमेन व कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण हासिल किया.

Advertisement
X
FBI ने हमास की 5.60 लाख डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की.(Photo: Reuters)
FBI ने हमास की 5.60 लाख डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की.(Photo: Reuters)

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने हमास के लिए जुटाए गए 5.60 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है. अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि उसने ऑनलाइन हमास के फंडिंग और भर्ती नेटवर्क को भी बाधित किया है.

मंगलवार को ऑपरेशन की जानकारी देते हुए न्याय विभाग ने कहा कि उसने फंडिंग और भर्ती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट डोमेन और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. इसके अलावा, हजारों ऐसे लोगों की जानकारी भी हासिल की गई है, जिन्होंने हमास को पैसे देने के इरादे से उससे संपर्क किया था.

अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की यूएस अटॉर्नी जीनिन पिरो ने एक वीडियो बयान में कहा, 'हमास के लिए मेरा संदेश साफ है: आपके नेटवर्क सुरक्षित नहीं हैं, आपकी क्रिप्टो असुरक्षित है और हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक युद्ध छेड़ने की आपकी क्षमता खत्म नहीं हो जाती.'

सम्बंधित ख़बरें

Trump Jared Kushner
हमास से डील के लिए ट्रंप ने अपने दामाद को भेजा, मिस्र में की पहली मीटिंग
इजरायल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है (Photo-X)
गाजा में पीने के पानी पर इजरायल ने गिराए बम, मस्जिद पर भी हमला
Gaza
इजरायल का गाजा पर ड्रोन अटैक, हमास के कमांडर को बनाया निशाना
Israel War Gaza
'जब तक छोटे हथियार भी नहीं रख देता हमास...', गाजा पर नेतन्याहू सख्त
US President Donald Trump and Israeli PM Benjamin Netanyahu
'ट्रंप का नया गाजा प्लान नामंजूर...', बोले नेतन्याहू

2019 से क्रिप्टो के जरिए फंड जुटा रहा था हमास

जब्ती से जुड़े FBI के हलफनामों के मुताबिक, हमास ने करीब 2019 की शुरुआत में अपने सैन्य विंग कासम ब्रिगेड के जरिए वर्चुअल करेंसी के जरिए फंड जुटाने की कोशिश शुरू की थी. संगठन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दान मांगा और सीधे ऑनलाइन फंड जुटाने का भी इस्तेमाल किया.

Advertisement

हलफनामों में कहा गया है कि हमास के अधिकारियों ने दावा किया था कि इस करेंसी को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा. संगठन की वेबसाइटों पर गुमनाम तरीके से दान करने का तरीका भी बताया गया था.

पिछले साल मिला अहम सुराग

जांच में बड़ी सफलता पिछले साल मिली, जब FBI अधिकारियों ने वर्चुअल करेंसी के जरिए कासम ब्रिगेड के लिए दान मांगने वाले एक फाइनेंसिंग नेटवर्क की पहचान की. इसके बाद अमेरिका में एक गोपनीय सूत्र ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक टेलीग्राम पोस्ट की जानकारी दी, जिसमें हमास से जुड़े एक ईमेल एड्रेस पर योगदान देने की अपील की गई थी. FBI के साइबर डिवीजन के प्रभारी सहायक निदेशक ब्रेट लीथरमैन ने कहा कि ब्यूरो अवैध धन को रोकने और आतंकवादी संगठनों को अपने अभियानों के लिए डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जारी रखेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भागलपुर में गंगा के कटाव का कहर, नदी में समाया 100 साल पुराना दुर्गा मंदिर |
    बैंकों में कन्नड़ भाषा और स्थानीय युवाओं को नौकरी की मांग, कर्नाटक सरकार के मंत्री की नई डिमांड |
    Aaj Ka Panchang, 2 September 2026: 2 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 2 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 2 September 2026: मीन राशिवालों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धैर्य से काम करने का दिन है, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 September 2026: कुंभ राशिवाले लंबी दूरी की यात्रा ना करें, अपना व्यवहार अच्छा रखें, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Makar Rashifal 2 September 2026: मकर राशिवालों के सरकार से जुड़े काम बनेंगे, धन लाभ के लिए मेहनत बढ़ाना होगा, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 2 September 2026: धनु राशिवालों को कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होंगी, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 September 2026: वृश्चिक राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, कैसा रहेगा व्यापार, जानें दैनिक भाग्यफल |
    Aaj Ka Tula Rashifal 2 September 2026: तुला राशिवालों का मान-सम्मान बढ़ेगा, अपने खर्चों को करें कंट्रोल, जानें दैनिक भाग्यफल
    Advertisement