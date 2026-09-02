हमास के क्रिप्टो नेटवर्क पर FBI की स्ट्राइक, 5.60 लाख डॉलर के फंड किए जब्त

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने हमास के लिए जुटाए गए 5.60 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है. अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि उसने ऑनलाइन हमास के फंडिंग और भर्ती नेटवर्क को भी बाधित किया है.

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मंगलवार को ऑपरेशन की जानकारी देते हुए न्याय विभाग ने कहा कि उसने फंडिंग और भर्ती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट डोमेन और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. इसके अलावा, हजारों ऐसे लोगों की जानकारी भी हासिल की गई है, जिन्होंने हमास को पैसे देने के इरादे से उससे संपर्क किया था.

अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की यूएस अटॉर्नी जीनिन पिरो ने एक वीडियो बयान में कहा, 'हमास के लिए मेरा संदेश साफ है: आपके नेटवर्क सुरक्षित नहीं हैं, आपकी क्रिप्टो असुरक्षित है और हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक युद्ध छेड़ने की आपकी क्षमता खत्म नहीं हो जाती.'

2019 से क्रिप्टो के जरिए फंड जुटा रहा था हमास

जब्ती से जुड़े FBI के हलफनामों के मुताबिक, हमास ने करीब 2019 की शुरुआत में अपने सैन्य विंग कासम ब्रिगेड के जरिए वर्चुअल करेंसी के जरिए फंड जुटाने की कोशिश शुरू की थी. संगठन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दान मांगा और सीधे ऑनलाइन फंड जुटाने का भी इस्तेमाल किया.

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हलफनामों में कहा गया है कि हमास के अधिकारियों ने दावा किया था कि इस करेंसी को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा. संगठन की वेबसाइटों पर गुमनाम तरीके से दान करने का तरीका भी बताया गया था.

पिछले साल मिला अहम सुराग

जांच में बड़ी सफलता पिछले साल मिली, जब FBI अधिकारियों ने वर्चुअल करेंसी के जरिए कासम ब्रिगेड के लिए दान मांगने वाले एक फाइनेंसिंग नेटवर्क की पहचान की. इसके बाद अमेरिका में एक गोपनीय सूत्र ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक टेलीग्राम पोस्ट की जानकारी दी, जिसमें हमास से जुड़े एक ईमेल एड्रेस पर योगदान देने की अपील की गई थी. FBI के साइबर डिवीजन के प्रभारी सहायक निदेशक ब्रेट लीथरमैन ने कहा कि ब्यूरो अवैध धन को रोकने और आतंकवादी संगठनों को अपने अभियानों के लिए डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जारी रखेगा.

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