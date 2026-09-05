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80 करोड़ पार 'हनुमान अंश', OTT पर हुआ अपमान, डायरेक्टर बोले- मैं रो पड़ा

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है, जो अब तक 80 करोड़ रुपये से अधिक कमा चुकी है. शुरुआत में OTT प्लेटफॉर्म ने फिल्म की कहानी को अस्वीकार कर दिया था, जिसे निर्देशक ने अपमानजनक बताया.

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डायरेक्टर का छलका दर्द (Photo: Social Media)
डायरेक्टर का छलका दर्द (Photo: Social Media)

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर सचमुच चमत्कार कर दिखाया है. कुछ समय पहले तक जिस फिल्म की चर्चा नहीं थी, वो अब 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

OTT ने नकारा 
फिल्म की सफलता पर जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि शुरू में उन्हें एक OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी सुनाने जाने पर नकारा गया था. वो भी ऐसे तरीके से जो उन्हें ‘अपमानजनक’ लगा. इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, “मैं अपनी कहानी एक OTT प्लेटफॉर्म पर सुनाने गया था, जहां उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास ‘भारतीय कहानी है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फेमस है’. मैंने महाराज जी की कहानी ऐसे सुनाई कि मैं रो पड़ा.”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगा जिस तरह उन्होंने रिजेक्ट किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, वो थोड़ी अपमानजनक थी. जिस तरह से उन्होंने कहा, मुझे लगा उनके दिमाग में जो नैरेटिव था, उसमें छेद है. अब उस नैरेटिव को तोड़ना जरूरी है. हम फिल्ममेकर हैं, हमें हजार बार रिजेक्ट किया गया है. अगर आपको कहानी समझ नहीं आई, तो कह सकते थे कि अच्छी है, लेकिन बाद में करेंगे.”

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बॉक्स ऑफिस पर कमाल
हनुमान अंश’ 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और शुरू में बहुत धीमी चली. फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये कमाए. पहले वीक में पहले  करीब 1.80 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. दूसरे सप्ताह इसका कलेक्शन महज 40 लाख रुपये था. लेकिन तीसरे वीक में फिल्म को माउथ पब्लिसिटी मिली और दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी. अब फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 96.03 करोड़ रुपये और इंडिया नेट कलेक्शन 81.41 करोड़ रुपये हो गया है.

फिल्म की बात करें, तो ‘हनुमान अंश’ एक आध्यात्मिक ड्रामा है, जो संत नीम करोली बाबा (महाराज जी) के जीवन पर आधारित है. फिल्म में नीम करोली बाबा का रोल शोभिनव सत्या ने निभाया है. 
 

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