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फरीदाबाद में कालकाजी जैसा कांड! 13 साल की लड़की से गैंगरेप, दोस्त का यौन शोषण

फरीदाबाद में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप और उसके दोस्त के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है. घटना 24 अगस्त की बताई जा रही है, जबकि पुलिस को शिकायत एक दिन पहले मिली. पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कुणाल, यश और दीपक को गिरफ्तार किया है. चौथा आरोपी प्रिंस फरार है.

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नाबालिग लड़की को पकड़कर सुनसान जगह पर ले गए आरोपी. (Photo: Screengrab)
नाबालिग लड़की को पकड़कर सुनसान जगह पर ले गए आरोपी. (Photo: Screengrab)

हरियाणा के फरीदाबाद में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप और उसके दोस्त के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है. घटना करीब एक महीने से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को इसकी शिकायत एक दिन पहले ही मिली. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुणाल, यश और दीपक के रूप में हुई है. मामले में शामिल चौथा आरोपी प्रिंस अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

इस मामले पर एसीपी सराय संदीप मोर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 24 अगस्त की है. उस दिन नाबालिग लड़की अपने एक दोस्त के साथ घूमने के लिए निकली थी. इसी दौरान चारों आरोपियों ने दोनों को पकड़ लिया. आरोप है कि इसके बाद आरोपी दोनों पीड़ितों को एक खंडहरनुमा इमारत में ले गए. वहां नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया. शिकायत में उसके दोस्त के साथ भी अप्राकृतिक यौनाचार किया. पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है.

चाकू की नोक पर कई घंटे तक बंधक बनाने का आरोप

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पुलिस के मुताबिक, दोनों पीड़ितों को आरोपियों ने चाकू की नोक पर कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा था. जब पीड़ितों ने मदद के लिए गुहार लगाई, तब भी उनकी मदद के लिए कोई वहां नहीं पहुंच सका. पुलिस के अनुसार, इसकी वजह सुनसान इलाका होना बताई गई है. मामले में आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ितों को डराया-धमकाया. एक आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए अपने बैंक खाते में 10 हजार रुपये भी ट्रांसफर करवाए थे. इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी शिकायत में दी गई है.

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पुलिस के मुताबिक घटना 24 अगस्त को हुई थी, लेकिन पीड़ित की ओर से पुलिस को शिकायत अब दी गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया है. जांच के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों कुणाल, यश और दीपक को गिरफ्तार कर लिया. वहीं चौथा आरोपी प्रिंस अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

तीन आरोपी चार दिन के पुलिस रिमांड पर

गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया. अदालत से आरोपियों को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से घटना को लेकर पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात से जुड़े अन्य पहलू क्या हैं. शिकायत में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और उसके दोस्त के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया गया है. पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है. तीन आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि चौथे आरोपी प्रिंस की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों से पूछताछ के जरिए घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी.

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